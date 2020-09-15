ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تقرير: حلفاء امريكا وادارة ترامب يتسببان بموت المزيد من الاطفال في اليمن


اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الثلاثاء، ان اقدام ادارة ترامب وحلفائها في دول الخليج على تخفيض تمويل وكالات الامم المتحدة الانسانية وبشكل خاص في اليمن يتسبب في موت المزيد من الاطفال هناك نتيجة الامراض وسوء التغذية .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” اليمن شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية تزايدا في ساعات انقطاع الكهرباء وارتفاعا في اسعار الوقود نتيجة استمرار عدوان التحالف السعودي مما يعني عدم استمرار اصحاب المولدات بتشغيلها بشكل مستمر ، الامر الذي يتسبب بموت العديد من الاطفال اليمنيين خصوصا في المستشفيات نتيجة توقف الاجهزة “.

وقال الدكتور علي الاشول من مستشفى محافظة حجة اليمنية غرب صنعاء إن ” الصغار الذين لم تقتلهم الغارات الجوية المستمرة لدول العدوان او خلال الحرب اصبحوا يموتون نتيجة لنقص الامدادات الطبية “، مضيفا أن ” من المؤسف والمؤلم حقا ان يموت اطفال كان يمكن انقاذهم “.

وتابع أن ” أصعب جزء هو فقدان طفل عندما تكون هناك فرصة له للبقاء على قيد الحياة لو كان الوضع مختلفًا عما نمر به الان”.

واوضح التقرير أن ” الولايات المتحدة خفضت دعمها لنداء الامم المتحدة الخاص باليمن من مليار دولار عام 2019 الى 441 مليونا فقط هذا العام ، مما اثر بشكل كبير على مناطق في شمال البلاد التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيين “.

وقال المتحدث باسم باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن” الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها من قبل “المانحين الآخرين” هي سبب نقص التمويل بين وكالات الأمم المتحدة في اليمن ، وهو ما يناقض الوفاء بتعهداتهم لعام 2020″.

يشار الى ان ” الولايات المتحدة مازالت مستمرة بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لعدوان التحالف السعودي في اليمن والذي مازال يتسبب باسوأ كارثة انسانية في العالم مما يعني انها مشتركة في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وحلفائها هناك “

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير: حلفاء امريكا وادارة ترامب يتسببان بموت المزيد من الاطفال في اليمن
صحيفة آسيوية: توقيع الامارات والبحرين تمهيد لاعلان السعودية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
فضيحة الأميرة هيا تتكرر بحذافيرها بأحد قصور دبي
الإمارات تتحول إلى مقصد لعصابات ترويج المخدرات
محافظ سقطرى اليمنية: الإمارات أرسلت خبراء إسرائيليين لإنشاء قواعد عسكرية في المحافظة
ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين
بالفيديو ... محلل عماني يكشف عن التمدد اليهودي المستقبلي في الدول الخليجية بعد ما يسمى باتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل
بدء الاستحلاب "الاسرائيلي" للامارات
بعد الإمارات.. ثلاث دول عربية في قائمة التطبيع مع اسرائيل
تحرك امريكي لدفع ثلاث دول عربية للتطبيع مع اسرائيل
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك