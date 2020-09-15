تقرير: حلفاء امريكا وادارة ترامب يتسببان بموت المزيد من الاطفال في اليمن

اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الثلاثاء، ان اقدام ادارة ترامب وحلفائها في دول الخليج على تخفيض تمويل وكالات الامم المتحدة الانسانية وبشكل خاص في اليمن يتسبب في موت المزيد من الاطفال هناك نتيجة الامراض وسوء التغذية .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” اليمن شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية تزايدا في ساعات انقطاع الكهرباء وارتفاعا في اسعار الوقود نتيجة استمرار عدوان التحالف السعودي مما يعني عدم استمرار اصحاب المولدات بتشغيلها بشكل مستمر ، الامر الذي يتسبب بموت العديد من الاطفال اليمنيين خصوصا في المستشفيات نتيجة توقف الاجهزة “.

وقال الدكتور علي الاشول من مستشفى محافظة حجة اليمنية غرب صنعاء إن ” الصغار الذين لم تقتلهم الغارات الجوية المستمرة لدول العدوان او خلال الحرب اصبحوا يموتون نتيجة لنقص الامدادات الطبية “، مضيفا أن ” من المؤسف والمؤلم حقا ان يموت اطفال كان يمكن انقاذهم “.

وتابع أن ” أصعب جزء هو فقدان طفل عندما تكون هناك فرصة له للبقاء على قيد الحياة لو كان الوضع مختلفًا عما نمر به الان”.

واوضح التقرير أن ” الولايات المتحدة خفضت دعمها لنداء الامم المتحدة الخاص باليمن من مليار دولار عام 2019 الى 441 مليونا فقط هذا العام ، مما اثر بشكل كبير على مناطق في شمال البلاد التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيين “.

وقال المتحدث باسم باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن” الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها من قبل “المانحين الآخرين” هي سبب نقص التمويل بين وكالات الأمم المتحدة في اليمن ، وهو ما يناقض الوفاء بتعهداتهم لعام 2020″.

يشار الى ان ” الولايات المتحدة مازالت مستمرة بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لعدوان التحالف السعودي في اليمن والذي مازال يتسبب باسوأ كارثة انسانية في العالم مما يعني انها مشتركة في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وحلفائها هناك “