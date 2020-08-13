ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب والجمهوريون يتبنون مرشحة عنصرية معادية للاسلام لدعمها في مجلس النواب


كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، الخميس، أن ترامب والجمهوريين في مجلس النواب تبنوا مرشحة ادلت بتصريحات عنصرية مما يشير الى تسامح الحزب الجمهوري مع التعصب الاعمى وميله نحو التطرف

وذكر التقرير أن ” ترامب دعم المرشحة مارجوري تايلور جرين التي فازت في الانتخابات التمهيدية في جورجيا معتبرا اياها في تغريدة له بانها ” ستكون نجمة جمهورية في المستقبل، فيما قال مكتب زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي أنه سيجلسها في لجان الكونغرس”.

واضاف أن ” القرار ترك العديد من الجمهوريين في مجلس النواب في حالة من القلق بشأن القيادة غير المسؤولة ، على الرغم من أنهم لا يفعلون سوى القليل لتحدي موقف الحزب أو لإعلان معارضتهم لانضمام جرين إلى مجموعتهم إذا تم انتخابها في تشرين الثاني المقبل “.

وتابع أن ” جرين من مروجي نظرية المؤامرة المعروفة باسم ” كيو نون” والتي يعتقد أتباعها أن ترامب يحارب عصابة من مخربي الدولة العميقة من إدارته الذين يعبدون الشيطان ويتاجرون بالأطفال، كما أنها ادلت بتصريحات عنصرية معادية للاسلام مؤكدة أن السود “عبيد للحزب الديمقراطي” ، وشبهت انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس بـ “غزو إسلامي لحكومتنا” بحسب تعبيرها.

واوضح التقرير أن ” بعض الأعضاء المتقاعدين في الحزب الجمهوري احتجوا ضد قبول الحزب لغرين في صفوفه ، لكن أولئك الذين يسعون لإعادة انتخابهم كانوا مترددين في القيام بذلك، خوفا من رد فعل ترامب والحزب الجمهوري “.

و يسلط صعود غرين الضوء على الجدل الداخلي للحزب الجمهوري حول كيفية التعامل مع المجموعات الهامشية والمرشحين الذين يدعمون ترامب والذين غالبًا ما يدعمهم في المقابل، فيما يعترف الجمهوريون سرا بأنه لا يوجد مستقبل لحزب يعادي الملونين ولديه أعضاء يدلون بتصريحات أو يتخذون مواقف سياسية يدعمها المتعصبون للبيض. لكنهم أيضًا لم يفعلوا الكثير للوقوف في وجه ترامب ، الرئيس الذي يتبنى مثل هذا الخطاب ، والمرشحين الذين يدلون بهذه التصريحات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب والجمهوريون يتبنون مرشحة عنصرية معادية للاسلام لدعمها في مجلس النواب
محمد بن سلمان يواجه "قضية خاشقجي" ثانية
المفتش العام الامريكي يتهم تركيا بالاستمرار بدعم “داعش” الارهابي
صحيفة أمريكية: ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر
بولتون : على الادارة الامريكية المقبلة العمل على تفكيك العراق ودعم الدولة الكردية
دراسة: الولايات المتحدة ارتكبت “إبادة جماعية” بين عامي 1929 و1974 بحق السود
صحيفة أمريكية تكشف كيف "بدد" مسؤول الاستخبارات السعودي السابق 11 مليار دولار
القبض على مستشار بن زايد السابق بجريمة يندي لها الجبين!
بالفيديو ... محلل اسرائيلي يقول ان العالم العربي يتعامل مع اسرائيل بالخفاء
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق يكشف عن تطوير علاقات جيدة مع دول خليجية
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك