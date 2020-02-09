ثقافة الكراهية والدجل والقتل

وزير إسرائيلي يكشف عن اتفاق بين واشنطن وتل أبيب لـ ’’تقسيم العمل’’ في سوريا والعراق


كشف وزير الأمن الصهيوني، نفتالي بينيت، الاحد (9 شباط 2020)، عن اتفاق جديد بين تل أبيب وواشنطن، يتعلق بـ ’’الرد على إيران’’، مبيناً أن أمريكا وإسرائيل ستتقاسمان الرد على طهران في سوريا والعراق.

وقال بينيت في كلمة انتخابية ألقاها أمس السبت في كنيس يهودي بضواحي تل أبيب، إن "هناك اتفاقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة مفاده أن تل أبيب تتحمل المسؤولية عن مواجهة إيران في سوريا، فيما تعد واشنطن مسؤولة عن التصرف ضد إيران في العراق".

وأشار إلى أن "إسرائيل كانت تستهدف لحد الآن واحدة فقط من كل خمس شحنات أسلحة إيرانية إلى حزب الله، لكنها تشرع اعتبارا من الآن في استهداف جميع هذه الشحنات".

وتابع بينيت، أن "سوريا أصبحت منطقة دمار بالنسبة لإيران"، مدعيا أن "إسرائيل تحظى بالتفوق الجوي والاستطلاعي الكامل هناك، وسنغير فورا على كل ما يدخلونه إلى هناك".

وذكر الوزير، تعليقا على الأنباء عن مقتل 23 مقاتلا سوريا وإيرانيا جراء الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "هذه الأعداد كبيرة وسنفعل أكثر فأكثر كي تتحول سوريا إلى فيتنام خاصة بهم".

وأعلن بينيت أنه ينوي تفادي سيناريو إرسال قوات إلى لبنان أو غزة في حال اندلاع نزاعات جديدة، قائلا إن إسرائيل تنوي "خوض مباراة في ملعبه"، وأشار إلى أن إضعاف إيران سينعكس على "حماس" و"حزب الله".

وشدد وزير دفاع الكيان الصهيوني على أنه ليس مهتما بجولة عنف جديدة تستغرق عدة أيام حول غزة، مؤكدا أنه يعمل على خطط لـ"هجوم كبير سيغير الوضع جذريا" و"ستشنه إسرائيل في وقت تختاره بنفسها".

وهدد بينيت بشن حرب جديدة على غزة في المستقبل الأقرب، "إن لم يبق هناك أي خيارات أخرى"، محذرا من أنه "لن يحظى أحد في قادة حماس بالحصانة" في هذه الحالة.

يُشار إلى أن تقارير أمريكية، زعمت أن الطيران الإسرائيلي نفذ العام الماضي، غارات جوية على مستودع صواريخ تابعة لإيران شمال شرقي بغداد، فيما أفادت بأن الغارة ضربت الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تُنقل في شاحنات الطعام "المجمد".

مجلة اسرائيلية، نقلت عن الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية الحربية عاموس يدلين، قوله إن "إسرائيل على الأغلب هاجمت بالفعل أهدافاً إيرانية في العراق"، مضيفاً أنه "من الواضح أن إسرائيل حقاً تعمل في العراق".

وتابع الرئيس السابق للاستخبارات أنه "من المنطقي أن إسرائيل لن تعلن عن مسؤوليتها عن مثل هذا الهجوم، لأنه قد يعقد الأمور بالنسبة للولايات المتحدة".

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