تخرصات ادعياء التشيع وعملاء الموساد..! 

هادي خبري الكريني ||

وماذا يبغون من وراء تضخيم جيش الحسين عليه السلام؟

حجتهم ان الشيعة ناصروا الحسين عليه السلام ولم يتركوه وحيدا كما يزعم اعداء اهل الببتjn؟

هل ورد ذكر موقعة الطف بالقرآن؟

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)إ) البقرة

والسؤال من هم اعداء اهل البيت؟

اهم المصادر التي ننقل عنها موقعة الطف هم امامين معصومين شهدوا المعركة بكل تفاصيلها؟

هما الامامين علي بن الحسين السجاد بن علي بن أبي طالب والإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم!!

غير النساء والناجين من اصحاب الحسين عليه السلام وفي النساء زبنب الكبرى عليها السلام ومن الناجين الإمام الحسن المثنى بن الامام الحسن المجتبى بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم..!

هل هؤلاء هم اعداء اهل البيت؟

اذن ماذا وراء الفراقدة واليمانية والشواذ؟

الجواب..!

ليقال ان الشيعة كذبوا بادعئهم مظلومية اهل البيت عليهم السلام وان المعركة وقعت بين طرفين متكافئين لخلاف على الحكَم.. ثم يصلوا الى نتيجة ان الحسين عليه السلام خارج على خليفة شرعي وخسر المعركة بالرغم من كثرة ناصريه

ومن ثم بطلان مذهب اهل البيت!

والخلاف سياسي وليس له علاقة لا بدين ولا إصلاح!!

من هذا المدعي؟

فرقتان أحدهما الفراقدة!

هل هو أدعائهم الوحيد ام هناك ادعائات تفضي لبطلان ليس مذهب اهل البيت فقط بل بطلان الإسلام كعقيدة وتسفيه والطعن بكل اركان الاسلام عند المسلمين بصورة عامة وعند الشيعة بصورة خاصة ومنها شهر الصيام وورد نصا شهر رمضان بالقران والطعن فيه يعني الطعن بكتاب وضعي واجتهاد فرقد مقابل القران وسكوت علماء امة محمد صل الله عليه وآله وسلم من كل الفرق والمذاهب اكبر كارثة لما يصل الطعن بكتاب المسلمين ويسكت الكل يعني اننا امام كارثة يتخرص ويفتي ولا احد يقول له قف؟

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

كيف نعرف شهر رمضان بالاهلة ولقد ورد فيها نص قرآني لمعرفة الوقت والاهلة متحركة وتتغير ويكن الفرق تقريبا ال12 يوم بالسنة مما يعني هناك زحف فيأتي شهر رمضان ثلاثة أشهر صيف وثلاثة خريف وثلاثة شتاء وثلاثة ربيع وهذا خلق الله وتكوينه..

كيف تثبت شهر رمضان بوقت معين؟

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة البقرة:189]

من هؤلاء الذين يسعون إلى تدمير االاسلام كعقيدة ومذهب اهل البيت عليهم السلام ولماذا لم نسمع عالم من علماء هذه الامة يوقف هؤلاء؟

ولماذا يعترض العامة لكل من يحاول الرد على هؤلاء؟

موقعة الطف الاليمة وموقف الشيعة منها

وعدد وعدة جيش الحسين عليه السلام وجيش الاعداد..

سوف اختصر الامر بايجاز

عدد جيش الحسين عليه السلام سبعين رجل ونيف المكثيرين وصلوه الي ٧٧ رجل والمقلين ٧٠ رجل

جلهم ال علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم وابناء عمومتهم من ال ابي طالب صلوات الله علبهم وثلة من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى بحدود ال25 رجل؟

جيش الاعداء المكثيرين ٣٠ الف مقاتل وهو اصح الاعداد والمقلين ١٠ الاف مقاتل..؟

لماذا عدد جيش الحسين عليه السلام قليل اولا الاغلب ردهم الحسين عليه السلام لما علم سيطرة ابن زياد على الكوفة اعفاهم الحسين عليه السلام ومنهم من هو انسحب لما علم بالموقف وانه ليس هناك غنيمة او منصب ولقد بصرهم الحسين عليه السلام..

بقى معه الخلص واهل بيته اما اهل الكوفة اولا الشيعة اقلية وثانيا تم حبس رؤوس القوَم ومنهم هاني بن عروة وقتله ورماه من سطح قصر الامارة ليرهب العامة وتم محاصرة الكوفة وبث العيون فيها بعد مقتل مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه!

ثم لماذا هذا الجيش الضخم ضد سبعين رجل؟

الجواب لمحاصرة الحسين عليه السلام ومنع اي مدد او نصرة من المسلمين بصورة عامة ومن الشيعة بصورة خاصة؟

اهم المصادر من كل الملل والنحل سنة شيعة وناس مسلمين لبس لهم غرض الا وجه الله واعداء والحق ما شهدت به الاعداء...

اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني هدا القليل ويحشرني في زمرة خدام خدم اهل البيت عليهم السلام ٠

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كاتب مختص بالإحصاء والمالوالاقتصاد والسياسة

الجمعة 10/9/2023