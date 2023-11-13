الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ /31

بقلم : عبود مزهر الكرخي

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المجازر الصهيونية

إن تلك الطغمة الباغية الكيان الصهيوني ليست خطرا علينا وحدنا، بل هي خطر داهم على الإنسانية جمعاء..

إن مجزرة مدرسة بحر البقر وغيرها لم تكن الأولى ولا الأخيرة، بل سبقتها ولحقتها مجازر كثيرة، تستعصي على النسيان والغفران.

وإن العدو الحقيقي لهذه الأمة هو من احتل الأرض، وصادر الأملاك، وقتل وأباد، ولا يزال يطمث هوية الأحياء والبلدات والمقدسات، ويدعي أن له حقا تاريخيا فيها (لا يدعم مزاعمه تلك بدلائل حتى بتلك الحفريات التي يجريها ليل نهار).

من الأهمية بمكان أن تتجدد مع كل ذكرى مؤلمة لتلك الجرائم البشعة للاحتلال الصهيوني، فكرة استحالة أن يتم استبدال العدو الحقيقي بآخر وهمي، ننشغل به عنه..

ومن الحماقة بمكان أن نطلق النار دوما على أقدامنا بدلاً من أن نستجلي بوضوح نحو أي هدف ينبغي لنا أن نسدد.

ومن المثير للسخرية ويبعث على الغضب والاشمئزاز هو تصريحات المجرم نتنياهو موجهاً كلامه إلى الحكام العرب الخونة بعد ساعات من انتهاء القمة العربية الطارئة التي عقدت في الرياض، السبت، حيث وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مهينة للزعماء العرب ليقول لهم بالحرف الواحد " بأنهم سيندمون في حال عدم الالتزام بالصمت حيال الحرب الإسرائيلية على غزة ".

وقال نتنياهو في كلمة مصورة له، الأحد: " فيما يتعلق بزعماء الدول العربية القلقين على مستقبلهم ومستقبل المنطقة والشرق الأوسط عليهم التزام الصمت وإدانة حماس ".

ليصل الأمر من انبطاح حكام العرب وصل بهم لدرجة توبيخ نتنياهو لهم وتهديدهم على الملأ.

ونقول أن ما خفي أعظم ونستنتج أن إسرائيل ويبدو من وقائع الأحداث أن هذا الكيان الصهيوني المسخ هو من بيده خيوط الأحداث في الوطن العربي ويمسكها بيده ويحركها كيفما يشاء ويحرك هؤلاء الحكام العرب الخونة حسبما يريد ومتى يشاء وأنى يشاء.

ولنستعرض جرائم الصهاينة في الوطن العربي ، والتي هي نفس الفصول التي تجري في غزة البطلة ولكن أشد وطأة وأجرام بسبب ذلة العرب حكومات وشعوب.

مجزرة بحر البقر

هو هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية في صباح الثامن من أبريل عام(1970)، حيث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، أدى الهجوم إلى مقتل(30 طفلاً)وإصابة(50)آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً (1)،(2).

نددت مصر بالحادث المروع ووصفته بأنه عمل وحشي يتنافى تماماً مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية واتهمت إسرائيل أنها شنت الهجوم عمداً بهدف الضغط عليها لوقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف، بينما بررت إسرائيل أنها كانت تستهدف أهدافاً عسكرية فقط، وأن المدرسة كانت منشأة عسكرية مخفية.

أثار الهجوم حالة من الغضب والاستنكار على مستوى الرأي العام العالمي، وبالرغم من أن الموقف الرسمي الدولي كان سلبيًا ولم يتحرك على النحو المطلوب، إلا أن تأثير الرأي العام تسبب في إجبار الولايات المتحدة ورئيسها نيكسون على تأجيل صفقة إمداد إسرائيل بطائرات حديثة، كما أدى الحادث إلى تخفيف الغارات الإسرائيلية على المواقع المصرية، والذي أعقبه الانتهاء من تدشين حائط الصواريخ المصري في يونيو من نفس العام والذي قام بإسقاط الكثير من الطائرات الإسرائيلية، وانتهت العمليات العسكرية بين الطرفين بعد قبول مبادرة روجرز ووقف حرب الاستنزاف (3).

وهذه الجريمة والجرائم الصهيونية الأخرى جاءت ، أنه في عام(1967)عقب احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، نشبت حرب استنزاف بين مصر وإسرائيل في ضفتي قناة السويس؛ حيث قامت مصر بشن هجمات موسعة على المواقع الإسرائيلية سواء بهجمات الكوماندوز أو بالقصف المدفعي وبادرت إسرائيل أيضًا بالقصف المماثل علي مدن القناة والقوات المتمركزة فيها، بدأت هذه المعارك في البداية بمعركة رأس العش والهجوم على ميناء إيلات الإسرائيلي وغيرها، وخلال عامي(1968 و 1969)زادت عدد الهجمات المصرية على المواقع الإسرائيلية في سيناء واستطاعت التوغل خلف الخطوط الإسرائيلية محدثة خسائر ضخمة وأشهرها إغارة لسان بور توفيق التي كانت ضربة موجعة من حيث العدد والخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي (4).

تفاصيل الهجوم مدرسة بحر البقر

في صباح يوم الأربعاء( 8)أبريل(1970)الموافق للثاني من صفر عام(1390 هـ )حلّقت 5 طائرات إسرائيلية من طراز(إف-4)فانتوم الثانية على الطيران المنخفض، ثم قامت في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعاء بقصف المدرسة بشكل مباشر بواسطة خمس قنابل (تزن 1000 رطل) وصاروخين، وأدى هذا لتدمير المبنى بالكامل (5)،(6)،(7).

ونشير أنه ما يجري في إلقاء القنابل والمتفجرات في غزة البطلة هو من نفس المتفجرات التي القيت على المدرسة بل هي أشد فتكاً وقوة وعلى المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وأن ما تم القاءه أضعاف ما تم القاؤه على هيروشيما ، والملاحظ أن الأجرام هو من نفس الصنف حيث قامت أمريكا بألقاء نفس الكميات والأعداد من القنابل والمتفجرات ووسائل الدمار على العراق ما بعد السقوط ، وهو يعطي أن الاجرام والمجرم واحد وأن تغيرت وجه العملة بالنسبة للاثنين.

وبعد هذه الجريمة انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف لنقل المصابين وجثث الضحايا، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً تفصيلياً بالحادث وأعلنت أن عدد الوفيات 29 طفلا وقتها وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و 11 شخصاً من العاملين بالمدرسة. وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلاً عن بقايا أجزاء من القنابل التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعاً في متحف عبارة عن حجرة أو فصل من إجمالي 17 فصلا تضمها جدران مدرسة «بحر البقر الابتدائية» تعلو حجرة المتحف عبارة مكتوبة بخط اليد «متحف شهداء بحر البقر». ثم تم نقل هذا الآثار إلى متحف الشرقية القومي بقرية هرية رزنة بالزقازيق الذي افتتح عام 1973(8).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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المصادر :

1 ـ 43 عاماً على مذبحة بحر البقر و"التلامذة اللى لموا الكراريس" جريدة الأهرام نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

2 ـ ahram.org.eg: غـزو مصـر خطة قهـرها الأبطال نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.

3 ـ ـ مأخوذة من موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة. مقالة ، باب نقاش بعنوان(مجزرة بحر البقر) أخر تعديل بتاريخ 22 أكتوبر2023.

4 ـ حرب الاستنزاف المجيدة - الأهرام اليومي نسخة محفوظة 18 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

5 ـ -أتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري - مذبحة "بحر البقر" 44 عامًا على خسة الكيان الصهيوني نسخة محفوظة 13 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.

6 ـ Al-Ahram Weekly, 30 Dec. 1999 - 5 Jan. 2000, Issue No. 462. Retrieved on 2007-10-18 نسخة محفوظة 26 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين. .

7 ـ جريدة التحرير | بالصور..ذكرى مذبحة بحر البقر - نسخة محفوظة 18 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.

8 ـ أخبار الشباب | من المسؤول متحف الشرقية القومي أو متحف أحمد عرابي نسخة محفوظة 01 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.