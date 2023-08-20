إشكاليات مفهوم الامة العراقية / 1

رياض سعد ||

نعم ان اول استخدام لمصطلح الامة العراقية حدث في العهد الملكي ؛ فقد استخدمه الملك - الغريب المستورد من الحجاز - فيصل الأول (ت 1933) ، مؤسس الدَّولة العِراقية الحديثة ، اذ خاطب الملك فيصل سكان بلاد الرافدين ب ( الامة العراقية ) ؛ وقد ادعى البعض ان ثمة احزاب عراقية حملت هذا الاسم ونشطت خلال العهد الملكي (1) ... ؛ وقد توهم الكاتب في ذلك الادعاء ؛ ومراجعة بسيطة لتاريخ الاحزاب السياسية العراقية تؤكد لك ذلك ؛ ودونك كتاب (الأحزاب السياسية في العراق.. السرية والعلنية ) للكاتب هادي حسن عليوي ؛ وكتاب (الأحزاب السياسية في العراق ودورها في الحركة الوطنية والقومية 1934 – 1958 )) للكاتب عبد الرزاق مطلك الفهد , وكتاب (الاحزاب السياسية في العراق 1921-1932 ) للكاتب فاروق صالح العمر ؛ وغيرها من الكتب والدراسات السياسية والتي تكاد تخلو من ذكر حزب عراقي يحمل اسم (( حزب الامة العراقية )) في العهد الملكي او الجمهوري ... ؛ نعم هنالك احزاب تحمل الاسماء التالية : حزب النهضة العراقية برئاسة امين الجرجفجي ؛ وحزب الامة ومن ابرز قادته ناجي السويدي ؛ والحزب الوطني العراقي اسس في الموصل عام 1925 ودعا الى الوحدة الوطنية العراقية واستقلال العراق , وحزب العهد العراقي برئاسة نوري السعيد , و الحزب الحر العراقي : ويعتقد أن هذا الحزب كان يوالي بريطانيا. أسس الحزب محمود النقيب بإيعاز من الإنجليز في عام 1922م. ولم يعد الحزب ذا فائدة للبريطانيين بعد أن استطاعوا القضاء على الحركات التحررية وإبرام المعاهدة البريطانية العراقية التي تضمنت بنود الانتداب البريطاني في العراق. تضاءل الحزب بعد استقالة زعيمه ومؤسسه محمود النقيب وآل أمره إلى الزوال في سنة 1922م ... ؛ وحزب الشعب العراقي : أنشئ في 20 نوفمبر عام 1925م، وقد أسس هذا الحزب ياسين الهاشمي على إثر خروجه من الوزارة في تلك السنة ؛ عارض الحزب معاهدة 11 يناير عام 1926م، وأسقط مرشحها حكمت سليمان، ونجح مرشحه رشيد عالي الكيلاني لرئاسة المجلس النيابي... , و ضعف الحزب حين تولى كبار قادته المناصب الوزارية والوظائف العليا في الدولة، وحُلَّ في نهاية الأمر عام 1928م... ؛ وانشئ حزب يحمل نفس اسم الحزب السابق : ( حزب الشعب العراقي ) عام 1946م وكان رئيسه عزيز شريف. ولكنه حُلَّ في عام 1947م على يد حكومة صالح جبر... ؛ وحزب العراقي , والذي أسسه نوري السعيد وذلك ليجد منه التعضيد وهو على أبواب إبرام معاهدة مع الإنجليز عام 1930م. تضاءل نفوذ هذا الحزب على إثر استقالة مؤسسه من الوزارة في 27 أكتوبر 1932م... ؛ و الحزب الوطني العراقي : وتم تشكيله في أغسطس 1922م برئاسة محمد جعفر أبو التمن... ؛ وغيرها , وكما ترى عزيزي القارئ لا يوجد هنالك حزب يحمل اسم ( حزب الامة العراقية ) ... ؛ لذلك ذهب احد الكتاب الى ان الأحزاب السياسية العراقية في العهدين الملكي والجمهوري - حتى عام 1968- بعامة تقع في خمس مجموعات :

1- التيار المحافظ

2- التيار الاشتراكي الإصلاحي

3- التيار الماركسي

4- التيار القومي

5- التيار الديني . (2)

واكمل الكاتب دعواه قائلا : ((ثمة أحزاب أخرى تحمل الاسم نفسه، انبثقت ونشطت ضمن العملية السياسية الأميركية، التي أُطلِقَت بعد الغزو في 2003. وقد عُرِفَت قيادة أحد تلك الأحزاب، بعلاقاتها الحميمة والعلنية مع الكيان الصهيوني، وزيارات زعيمه مثال الآلوسي إلى إسرائيل في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق... )) (1)

وقد تتبعت اسماء الاحزاب التي تشكلت بعد سقوط النظام الاجرامي عام 2003 فلم اجد حزبا يحمل اسم ( حزب الامة العراقية ) سوى حزب الامة العراقية برئاسة مثال الالوسي ... .

ومن الواضح ان الامر اصعب من تأسيس حزب سياسي يحمل اسم الامة العراقية ؛ فالبناء السياسي يجب ان يرتكز على اسس تاريخية وحضارية واجتماعية وثقافية متينة وقوية ؛ ومثل هكذا دعوة تحتاج الى بذل الجهود الفكرية والثقافية للبحث عن مشتركات واسس هوية الامة العراقية الجامعة وازالة الشوائب العالقة بهذه الهوية الوطنية , والسعي الجاد لتحقيق الاندماج والاتحاد بين مكونات وفئات الامة العراقية التاريخية والمعاصرة ... ؛ والعمل على ترسيخ ثقافة ومفاهيم الهوية الوطنية والامة العراقية بين اوساط العراقيين كافة ؛ بل واعطاء هذا الامر اهمية خاصة لدى منظري الحكم في التجربة السياسية العراقية المعاصرة فضلا عن النخب الفكرية والثقافية والسياسية والاعلامية والشخصيات الاجتماعية الفاعلة ... ؛ ولعل بسبب هذا الاهمال والاستعجال بطرح الفكرة وهي غير ناضجة من قبل البعض دعا الكاتب علاء اللامي الى وصف التجربة او الفكرة ب : ((الأمة العراقية: جذور المصطلح وانبعاثه اللاعلمي )) ؛ وقد مر عليكم ان حصة الهوية الوطنية الخالصة وبعث واحياء فكرة الامة العراقية في التاريخ العراقي السياسي المعاصر من الحراك السياسي والنشاط الثقافي والاعلامي تكاد ان تكون صفرا ؛ اذ لم يكن للقرار الوطني الاصيل والحراك الاجتماعي المكبل بالقيود المنكوسة و تطلعات الجماهير العراقية اي نصيب ضمن المعادلات السياسية والدولية التي تخص الشأن العراقي .

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1- الأمة العراقية: جذور المصطلح وانبعاثه اللاعلمي / علاء اللامي .

2- الأحزاب السياسية في العراق.. السرية والعلنية / عرض إبراهيم غرايبة

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