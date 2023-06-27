صلاح الاركوازي

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الدراسة:- خطة الاركوازي لحل ازمات كردستان .( كيفية ادارة الازمات في كردستان - المنقحة )

الغرض من الدراسة :- حل أزمات كردستان .

الاسباب الموجبة :-

كما هو معلوم وعلى مدى أكثر من ( 32 عاما ) لم تستطع الاحزاب او الحكومات المتعاقبة والتي كانت لديها اليد الطولى في كردستان من حل الاشكالات والمشاكل والازمات التي عصفت بكردستان ( لان في الكثير من الاحيان الاحزاب هم بانفسهم كانوا سبب هذه العقبات والازمات )، لذلك أرتأينا ان نطرح هذه الدراسة وبجرأة عساها تلقى اذان صاغية لمن القى السمع وهو شهيد وبالتالي الوصول الى بر الامان وننهي سنين من الصراعات والخلافات والازمات سواءا المُصَّنعةٍ منها داخليا او الخا رجية المستوردة، وجميعا مطلعون جيدا على نسبة التذمر العالية والكبيرة في الشارع الكردي ضد كل الاحزاب وبنسب متفاوتة وهذا الامر ليس بخافيا على احد ولا يستطيع احدا انكاره ، حيث لايمكن حجب الشمس بالغربال .

وكانت النتيجة ....

ان هذه السياسات الخاطئة والامزجه والتفردِ والاقصاءِ هي من سببت ازمة الثقة مابين المواطن والاحزاب والحكومات المتعاقبة وبالتالي المواطن الكردي هو الخاسر الوحيد وعلية ان يستمر في دفع الاثمان الغالية ، لذلك ان الاوان ان يقدم كُلاٍ ومن موقعه التنازلات لهذه الارض ولهذا الشعب .

ملاحظة مهمة جداً :-

1. يكون عمل هذه اللجان في وقت الازمات مُلّزِماً للحكومة .

2. وفي غير اوقات الازمات يكون استشاريا اذا لزم الامربالتنسيق والتشاور مع الدوائر والمؤسسات الرسمية .

3. يفضل ان يكون المستقلون من وجهاء المنطقة ( النواحي الاقضية ومراكز المحافطات ).

4. لم اتطرق الى العامل الاقتصادي ولا العامل السياسي ولا العامل الاجتماعي ... الخ ، لانني اجد اصل واساس المشكلة تكمن في المواطن وما يعانيه من ظلم وتهميش واستعباد .

تفاصيل الدراسة :-

1. محاولة جعل عمل هذه اللجان عملا وطنيا خالصا بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة ، وهي ليست بديلا عن المؤسسات الحكومية والرسمية لكنها مساعدة لها ، {{ الا في حالة التعارض تحديداً في حالة وجود ازمة فقط عندها يكون رأي هذه اللجان هي النافذة}} لان لجنة او فريق ادارة الازمات( Crises Management Team = CMT ( في وقت الازمة تكون هي صاحبة القرار في كل دول العالم. على ان يُشّرع عملها بقرار من قبل الحكومة والبرلمان ((والذي اعتقد من المستحيل ان يوافق عليه البعض)) .

وهو ليس عملا سهلا . لكن بوجود الارادة والايثار سيكون هذا المشروع حلا للكثير من المشاكل والازمات لا بل يكاد ان يكون هو الحل الوحيد وبالتالي اعادة طرح الثقة المفقودة أوالضعيفة حاليا بين الجماهيرمن جهة والاحزاب والدولة من جهة أحرى .

2. كل حزب يمثل صوتا واحدا في اللجنة ولا علاقة باعداد الكراسي في الانتخابات بالتمثيل .

3. تشكيل لجنة على مستوى المحافظات الاربعة ( اربيل – السليمانية – الدهوك – حلبجة ) تضم ممثلا عن كل حزب رسمي ( مسجل بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية ) ، تسمى هذه اللجنة ( باللجنة الاساسية = لجنة ادارة ازمة المحافظة). ويكون عملها على مستوى محافظاتها والتنسيق مع الدوائر الرسمية للدولة في المحافظة ( تحديدا المحافظة ومجلس المحافظة ، واذا استوجب الامر تكون كذللا على مستوى الاقضية والنواحي ) ، منعا للتداخل وهذه اللجنة ترفع تقاريرها بشكل دوري الى اللجنة الثانية وهي .....

4. تشكيل لجنة تضم ممثلاعن كل محافظة للاحزاب المشاركة باللجنة الاساسية تكون هذه اللجنة على مستوى الاقليم ، وتسمى ( بلجنة الارتباط = لجنة ادارة الازمات الاقليم).

5. ولجنة الارتباط هذه ترفع تقاريرها بشكل دوري الى لجنة اعلى تضم اعضاء بالمكتب السياسي او القيادي للاحزاب، ( وتسمى بلجنة القرار)، حيث تكون هذه اللجنة حلقة الوصول بين اللجنة العليا والتي تضم رؤساء الاحزاب بأنفسهم ( اللجنة العليا ) والتي تجتمع بناءاً على توصية من لجنة القرار ، وهي التي تصدر التوصيات والقرارات التي تجدها مناسبة على ضوء التقارير المرفوعة اليها من قبل لجنة الارتباط .

6. التخطيط يكون مركزيا من قبل لجنة القرار ولكن التنفيذ لامركزي من قبل اللجنة الاساسية { التخطيط يكون مركزيا من قبل لجنة القرار بالاعتماد على التقارير التي تصل من لجنة الارتباط والتي اعتمدت على تقارير اللجنة الاساسية} ، حيث ان ممثلي الاحزاب بالمحافظات هم ادرى واحرص من غيرهم بامور محافظتهم ( اهل مكة ادرى بشعابها )

7. يمكن ان تلعب منظمات المجتمع المدني دور المراقب ( لان معظمها مسيس)لذلك دورها يحدد ...... بالمراقبة .

8. لا ترتبط هذا اللجان باي حزب او بالحركة .

9. الممثلون يتسلمون الرواتب او المخصصات او اي مسمى اخر كلا من حزبه .( او اذا كان متطوعا .. هذا يقررة الحزب )

10. والاجتماعات تكون باسلوب الطاولة المستديرة .

11. ليس هنالك رئاسة للجان سواء دورية او دائمية ( تجنبا للانحياز).

12. الايجار والنثرية والخدمات والحرس تتوزع على الاحزاب المشاركة في االلجان بالتساوي شهريا .

13. تواجد اللجان يكون يوميا .

14. المحاضر والقرارات والتوصيات واي مسمى اخر توقع من الكل. وفي حالة الرفض يكتب الشخص تحت اسمة ارفض مع بيان السبب قي ورقة ملحقة تكبس مع المحضر ، ويبين للرأي العام

15. وضع وسائل الاعلام في تفاصيل الامور وجريانها ... والمؤتمرات الصحفية تتم بشكل علني وشفاف وامام كل وسائل الاعلام بدون استثناء.

16. التصريحات الفردية والشخصية ممنوعة.

17. التوقيع على وثيقة شرف امام وسائل الاعلام وببث مباشر( الشخص الاول في الحزب هو الذي يوقع الوثيقة ).

18. توثيق كل الاجتماعات والمحاضر وبشكل علني وامام الرأي العام .وليس هنالك اجتماعات سرية او بعيدة عن الرأي العام .

19. اللجان تحتاج الى ختم او كليشة كتب رسمية متفق عليه من قبل الجميع ، وذلك لاجبار اللجان ان يكون عملهم شفاف وان يكون الرأي العام مطلع على ادق التفاصيل ، لان الاجتماعات فيما وراء الكواليس لم تجلب سوى الويلات للشعوب.

20. على اللجان واعضائها وبدون استثناء كسب الرأي العام والشارع وان تكون رسالتهم ( نحن ابنائكم ونحن من سيمثلكم ) .

21. وجود ممثلين عن المواطنين ( الشعب ومن المستقلين حصرا ) لهم نفس الامتيازات واصوات الاحزاب .

22. التوصيات الاساسية تكون من القاعدة الى الاعلى (اللجنة الاساسية

والتي هي ممثلي الاحزاب والشعب في المحافظات).