حجاب واعتراضات وإجابات..!

خالد غانم الطائي ||

قال تعالى...ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى....)سورة الأحزاب الآية 33 فمن الواجبات الشرعية على المرأة المسلمة التزامها بالحجاب الاسلامي فهو هويتها ودليل إيمانها

ورغم ذلك تعترض الكثير من النساء(1) على الحجاب بعدة اعتراضات اوردها مع الاجابة المختصرة عليها:

أولاً: انا لست مع الحجاب فهو في رأيي غير لازم.

الجواب:هل انت مسلمة أولاً؟اذا كنت مسلمة فلامعنى لإبداء رأيك في حكم ثابت بكتاب الله وسنة نبيه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) فالاعتراض قد يجرك للارتداد وان كنت غير مسلمة فلامعنى لان تناقشي في فروع الاسلام بل عليك ان تناقشي في الفروع الاساسية..وفي التبرج خروج المرأة من عبوديتها وخضوعها لله تعالى وكذلك الخروج من الحياء والله-تعالى-يريد ان يُعبد من حيث هو يُريد لا من حيث نريد واذا مررنا بقصة بشر الحافي المعروفة مع الامام موسى الكاظم (عليه السلام)فسنجد سؤال الامام لجارية بشر بقوله(سيدك حر ام عبد؟) فقالت: بل هو حر فأجابها الامام: صدقت فلو كان عبدا لله لأستحى من الله.وقد ورد عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) قوله(الحياء من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا حياء له لا ايمان له) وايضا قوله(اذا لم تستح فأصنع ماشئت).

ثانياً:ان العالم قد وصل الى اوج التطور ومن ضمن التطور الملابس المزينة والسفور وهل تريدون ان نرجع الى زمن العصور القديمة والتخلف؟!

الجواب:تقدم آنفا ان الله تعالى شرع الحجاب بما يتناسب مع طبيعة المرأة ودورها في المجتمع ولم يشرعه عبثاً-والعياذ بالله- ثم ان الله سبحانه يعلم بعلمه الأزلي التطور الحاصل اليوم للعالم المادي فشرع الحجاب بما يتناسب مع طبيعة المرأة في كل العصور واي تطور مع التخلف عن حكم الله عزوجل اليس هذا هو الجهل الاكبر؟ ان يجهل الانسان شريعة خالقه ويتخلف عنها ويبتعد عن ربه قال تعالى(اانتم أعلم من الله) سورة الآية وقوله تبارك اسمه (أتعلّمون الله بدينكم) سورة الآية وأين التبرج والانحلال والفساد من التطور؟الم تقرئي في صحف (لتري)وماذا عمل السفور والتبرج بالعلم المعاصر أم انت لاتقرئين سوى صفحات (الموضة والمكياج)؟ألم تفرغي نفسك ولو قليلاً لتقرئي الاخبار هل رأيت الويلات التي يعانون منها..طبعاً انت لم تري لانك لاتريدين الاعتراف بالحقيقة وهذا يعد مكابرة وتخلفاُ بحد ذاته.

ثالثاً:ان الحجاب ليس موعده الآن فأني مازلت شابة وعندما أكبر سألتزم بالحجاب

الجواب:ان الله تعالى فرض الحجاب على الشابة والكبيرة ومخالفته عصيان وذنب كبير فهل تضمنين ان تبقي في هذه الحياة الى ان تصبحي كبيرة وتتوبي الى الله من معصيتك فالأعمار بيد الله -جل وعلا- وما أسوأ حالك لو متِ على هذا الحال فسيكون مصيرك مع العاصين في جهنم وهل انت واثقة كل الثقة ان الله سيوفقك للتوبة بعد كل هذا الأصرار على المعصية

وهل التوبة أمر سهل بنظرك...الم تقرئي قوله تعالى(انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) النساء ألآية 17

فهل انت جاهلة بوجوب الحجاب؟وكم سيصبح عدد الظلامات التي تسببت(وتتسببين) لكل شاب اجبرتيه على المعصية وأغويتيه وافسدتي عليه دينه بسب السفور والتبرج وكيف حال صلاتك وصيامك وانت على هذا العصيان وعدم التقوى وليكن نصب عينيك قول نبيك الصادق الأمين(صلى الله عليه وآله وسلم)(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة)0

والله لايتقبل الا من المتقين،قال تعالى(انما يتقبل الله من المتقين) سورة المائدة الآية 27.

رابعاً/اذا تحجبت فأن الحجاب يمنع عني أنظار الشباب وابقى من دون زواج.!!

الجواب/ماقيمة الزوج الذي ياتي من معصية الله..الشيطان يغويه بجمالك ويتزوجك من اجل الجمال والمتعة..مامدى اقتناعك بهذا الوضع هل تتوقعين من هذا النمط من الازواج الحب والوفاء والرحمة..هل تظنين انه يحترمك ويفهم شعورك ويُقدر طموحك في الحياة ويعدك شريكة روحه التي يريد قضاء حياته برفقتها..لقد تزوجك من اجل الجمال وسوف ينتهي حبه لك بانتهاء جمالك او عندما يرى جمالا اكثر من جمالك..انت بزواجك هذا تفرضين على نفسك التعاسة والشقاء الابدي ثم ان العاقل من اعتبر بغيره انظري الى الزوجات اللاتي تزوجن عن طريق جمالهن..هل في الزوجات أتعس منهن حظاً بخلاف اللواتي تزوجن لأيمانهن وعفتهن انظري الى مدى سعادتهن مقارنة بغيرهن واختاري الزوج الذي تريدين..وكم من المتبرجات بقين من غير زواج وكم من المحجبات قد تزوجن.

خامساً/ ان بعض المحجبات حجابهن شكلي فهن محجبات بالظاهر وبالباطن يعملن اعمالاً رديئة فكيف التحجب واكون مثلهن؟

الجواب/من قال لك كوني مثلهن بل تحجبي واقتدي بفاطمة (عليها السلام) وسيدات الأمم المرموقات فهن القدوة الصالحة ثم انك ان سفرت وتبرجت تقدين بمن؟السافرات أتعس حظا واشد فسقاً واعمالهن اردأ من المحجبات فالسفور بحد ذاته جريمة كبرى.

السادس/اذا اراد الله ان يهديني الى الحجاب فسوف يهديني في يوم ما،فإني لست مقتنعة به الآن.

الجواب/ان الله سبحانه وتعالى لايجبر الانسان على طاعته فجعل الاختيار بيد الانسان وماتريدين اكثر من مقدمات الهداية فالله عز وجل أرسل الرسل وانزل الكتب لهدايتنا ومابقي علينا ان نختار اما الهداية واما الظلال..ثم ان الله سبحانه لما يريد سن حكم شرعي فانه لاينظر لقناعة زيد او عمر.

السابع/ ان المهم هو الطيبة والوجه الحسن الضحوك مع الناس وليس المهم الحجاب0

الجواب/من قال لك ان الله –تبارك شأنه- خلق الناس للضحك،هل الغاية من خلق الناس والكون هو هذا أو ان الله تعالى خلقنا لغاية ارادها وهي العبودية كما قال سبحانه(وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) سورة الذاريات ألآية56.

الثامن/ارتداء الحجاب ستر لعيوبنا كما يعتقد الشباب ان في أجسامنا عيوباً سترناها بالحجاب وهذه مشكلة وفي رأيي ان الحل الوحيد هو التبرج والسفور كي نرضي الشباب.

الجواب/إرضاء الناس غاية لاتُدرك كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فانك لو رضيت الشباب المنحلين وعديمي الأخلاق بتبرجك وفقدان دينك فستُغضبين الشباب المؤمنين فالمهم اذن إرضاء الله تعالى فبيده قلوب العباد يُرضي عنك من يشاء ثم لاتنخدعي بمعسول كلام الشباب الطائشين المخلوط بسم غاياتهم الدنيئة فما قالوه لك قالوه لعشرات النساء قبلك وهدفهم معروف فهم يصطادون الفرائس الغافلة ليمتصوا دمائها ويتلذذوا بلحمها ويذروها عظاماً خاوية(انهم وحوش بشرية).

التاسع/الحجاب يمنع المرأة من طلب العلم والعمل.

الجواب/هذا مضحك في الواقع(ومبكي ايضاً)فأنا لاأعلم كيف تطلب العلم من لاهم لها سوى مظهرها؟ فهي تبقى طول الوقت مشغولة بترتيب ماكياجها وملابسها وترى تحمل معها أدوات الزينة اينما تذهب لكي تكون أجمل من صويحباتها..أكثر أناقة من هذه وأجمل من تلك..وعندما ترجع الى بيتها تكاد تنفجر من الضغط النفسي فزميلتها كانت ترتدي ملابس فاخرة وتلك تضع عدسات لاصقة..واليوم نظر الجميع الى فتاة التحقت بالكلية حديثاً فعليها ان تغير من مظهرها لكي تلفت انظار الشباب من جديد والى مالانهاية..أين العلم إذن؟

والناس لاينظرون الى علم المتبرجة بل الى مفاتنها وإثارتها على عكس المحجبة فالكل يتحدث عن ثقافتها وماهية أفكارها لانها متفرغة للكمال الحقيقي وليس لمتابعة أخبار الطراز و(الموضة) وجدول مواعيد الصالون ومصفف الشعر..و....و...

أقول: ونظراً لما يحظى به العلم من القداسة والاحترام والتبجيل وعلو الشأن لذلك أطلق على مبنى الجامعة ب(الحرم الجامعي)والحرم مأخوذ من الحرمة فالعلم هو منصة الأنطلاق نحو الفضيلة والرقي والسمو والسؤدد ويا للأسف البالغ كثير من الجامعات في الدول العربية والإسلامية (ومنها المحلية) في بلدنا شاعت فيها ظاهرة التبرج ألآخذة بالاتساع والتنامي مع الملاحظة ان الجامعات ليست دوراً لعرض الأزياء خصوصاً في ظل الاختلاط بين الجنسين وهنا نلاحظ مفارقة واضحة وهي الحرص على فصل الذكور عن الإناث في مرحلة الدراسة الابتدائية وهم يعيشون في رحاب البراءة والقضاء على ذلك الفصل بينهم في مرحلة الدراسة الجامعية وازداد الأمر سوءاً في ظل حرب العولمة والغزو الثقافي الذي يهدف الى تمييع وتذويب ومسخ الهوية الاسلامية العظيمة ومن خلال سفور وتبرج المرأة يقتل فيها الحياء وفي قتله يُقتل الايمان والمرأة كما هو معلوم نصف المجتمع ومحاولة قتل الحياء فيها فهو قتل لايمان نصف المجتمع وهذا أمر في منتهى الخطورة والاسلام الحنيف يسد ويغلق الطريق المؤدي الى المعاصي والوقاية خير من العلاج( وأي علاج يجدي نفعاً بعد تقريب عود الثقاب من الوقود) وقوة الغريزة والانجذاب بين الجنسين يكون في أوجه وذروته في مرحلة الشباب وهذا أمر لاسبيل لانكاره وحال النساء في هذا المورد كاسيات عاريات للقلوب مُثيرات وبالفتنة داخلات ولغضب الله متعرضات.

العاشر/أنا أحب أن أظهر جمالي والحجاب يمنعني من ذلك

الجواب/ان الله تعالى قد وضع في المرأة غريزة حب اظهار الجمال لتتمتع فيها مع زوجها وتكوّن اسرة مترابطة وليس للفسوق والانحلال وجر الشباب الى الحرام.

الحادي عشر/ ان التبرج مسألة شخصية وبما أن الله جميل يحب الجمال فلي الحق في إبداء مفاتني وجمالي للناس0

الجواب/اقول:لايمكن إطلاقاً جعل التبرج تحت عنوان الحرية الشخصية فالثابت ان الأحكام الشخصية تقع في خمسة انحاء وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح والتبرج أمام الرجل الاجنبي من المحرمات ،قال تعالى(...ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى..) سورة الاحزاب الآية 33،

وقد ورد في البدء نهي الهي بـ (لا) ثم جاء وصف التبرج بالجاهلية وهو وصف مقيت ثم جاءت كلمة الأولى للدلالة على وجود جاهلية ثانية وهي الجاهلية الحديثة المعاصرة(1)، (ولايضربن بأرجلهن ليعلمن مايخفين) سورة النور الآية 31

وهنا يجب ان نعرف ان الحرية الشخصية للمكلف تكون في حدود الحكم الشرعي المباح مثل اختيار نوع القماش والملبس أو نوعية الطعام والشراب مثلاً .....وهكذا

الثاني عشر/إن تحقيق التبرج يوصلني الى التميز والتباهي وإلفات نظر الآخرين

الجواب/اقول:ان التميز الحق المحمود يكون بالخلق السامي الراقي والعلم النافع والايمان بالله والعمل الصالح،قال تعالى (لمثل هذا فليعمل العاملون)سورة الصافات الآية 61

وقوله تعالى(إن النفس لأمّارة بالسوء..)سورة يوسف الآية 53

وأرى إن المرأة في تبرجها المحرم يحصل لها تغليب الجانب الحيواني الغريزي على الجانب الخلقي الروحاني..إذن عليك أيتها المتبرجة بالحجاب الشرعي الاسلامي واستري بدنك وتحجبي قبل أن يدركك الموت المختبئ خلف أستار الغيب وقد يخطفك في أي لحظة وبعد ذلك يتم سترك ولفك بكفن زهيد الثمن وسوف يطأ خدك الناعم التراب رغم أنفك ويضمك القبر ويحجبك عن أنظار الخلائق ...فأدركي التوبة وبادري وأنفضي عنك تراب ذل المعصية وتطهري بماء التوبة والله هو التواب الرحيم 0

أقول:

إذن ليس للمرأة الحرية في التبرج أمام الرجال ألأجانب فالتبرج يوجب تهييج الشهوة فإذا كان تهييجها وإثارتها في الحرام فهو حرام لانه تنعدم فيه مراعاة مشاعر الرجال الذين يتم إلحاق ألأذى بهم من تهييجهم جنسياً وعدم إشباع الرغبة الجنسية يُولد ألماً نفسياً وشعوراً بالقلق ومثال ذلك العطشان الذي يؤتى بالماء عنده ولاُيعطى الفرصة للارتواء منه..وأما التبرج في الحلال فهو أمر مندوب فقد ورد في الحديث (خير النساء المتبرجة عند زوجها وحصان عند غيره)ومعنى حصان أي متحصنة بالحجاب وهنا تنبغي الإشارة الى المثل الشعبي الدارج(كُل مايعجبك والبس مايعجب الناس)فلا يُفهم منه الاعمام والشمول ففي مسألة اللبس إذا كان التبرج هو مايعجب الناس فهذا يتقاطع ويتعارض مع طاعة الله سبحانه ويدخل العبد في دائرة السخط الإلهي في هذا المورد

ولعل الكثرة الكثيرة من النساء ممن يتبرجن بالتبرج المحرم ويبتعدن عن التبرج الحلال المحمود وهذه دعوة نقدمها لأخواتنا لمراجعة الرسائل العملية للمجتهدين في هذه ألأمور التي تشكل جزءاً كبيرا من الحياة اليومية وخاصة للنساء العاملات خارج البيت.

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(1) المصدر/الحجاب بين الشريعة والشبهات/نجلاء شفيق المياحي وإضافة وتعليق حرم الشيخ قيس المسعودي وإضافات وتعليقات خالد غانم الطائي

(2)هذا مع الإشارة الى ان إبداء مفاتن ومحاسن المرأة عند وأمام الرجل المحرم كالأخ والخال مثلاً أمر مباح ولكن إذا خيف من وراءه وقوع فتنة نوعية(جنسية) فيتحول عندها الى أمر محرم0حجاب واعتراضات و إجابات.

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