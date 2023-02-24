الإرهاب التكفيري في افريقيا بسبب أموال الخليج..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

لم تكن وسط وجنوب القارة الأفريقية السمراء هدف إلى الفتوحات الإسلامية في عصر صدر الإسلام بزمن فترة الخلافة التي تلت وفاة الرسول محمد ص أو بحقبة الدولة الأموية والدولة العباسية، لأسباب، الفتوحات كانت مبنية على الغزو والسبي لإشباع الغرائز الجنسية للخلفاء وحواشيهم، مصر عندما دخلها عمرو بن العاص كان هدفه جمع المال، لذلك لم يعمل على نشر الإسلام من خلال الأخلاق الفاضلة، الذي يهمه بقاء الأديان في مصر على وضعهم مقابل أخذ ضريبة الجزية، وبقيت مصر على وضعها يشكل المسلمون فيها اقلية إلا أن حكمها الشيعة الإسماعيليون فهم من نشر الإسلام في مصر وأصبحت مصر عربية، وهاجرت لمصر قبائل عربية عراقية، منهم جزء كبير من ابناء قبيلة خفاجة، ولازال أبناء خفاجة بمصر ليومنا هذا، بل بعام ٢٠١٧ قام أبناء خفاجة بمصر بدعوة أمير خفاجة بالعراق والعالم العربي الشيخ الأمير عامر غني الصكبان وذهب إلى مصر واستقبله آلاف المواطنين المصريين من أبناء خفاجة في مصر.

بدولة بني أمية الفتوحات كانت تذهب في اتجاه شمال افريقيا على أصحاب البشرة البيضاء والزرقاء، تم استهداف الأمازيغ بسبب جمال نسائهم وشبابهم فقد أخذوا أكثر من ستين الف سبية امازيغية بزمن الوليد بن عبدالملك، القضية جواري وغلمان، فقد ورد في كتاب الكامل في التاريخ، يقول ابن الأثير أن موسى بن نصير فاتح المغرب قد أسر 300 ألف من السبايا، وأنه قام بانتقاء الأكثر جمالاً، وأرسلهن إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك (وكان عددهن 60 ألفا)

وعندما تولى هشام بن عبد الملك (741– 691م) الخلافة، فقد إتضح أن هشام أكثر هوسا وجنونا بالجنس من أبيه، وكان أول ما فعله الخليفة الجديد هو إرسال رسالة إلى عامله على بلاد الأمازيغ يطالبه فيها بإرسال المزيد من السبايا الأمازيغيات الحسناوات إلى دمشق، وفى هذه الرسالة المشؤومة حدد الخليفة هشام بن عبد الملك مواصفات النساء اللاتى يفضلهن، ووصف وصفا تفصيليا دقيقا جسد المرأة المطلوبة من قمة رأسها وحتى أخمص قدميها مع التركيز بشكل خاص على المناطق الحساسة، وتعتبر هذه الرسالة فضيحة ليس لها نظير في التاريخ وبالفعل استجاب عامل الخليفة لسيدة وأرسل له طوفانا لا يحصى من السبايا، ونظرا لضخامة الأعداد، فقد انتقى الخليفة لنفسه أكثرهن جمالاً اللاتى تلائمن ذوقه ومتطلباته، واحتفظ بهن لنفسه، وأما من تبقى من الجواري فقد تم بيعهن في سوق النخاسة، وكان عادة يتم القبض على الأسرة بأكملها (الأم وأبنائها) وعند وصول هذه الأسرة إلى سوق النخاسة كان يتم فصل الأم عن أبنائها بوحشية بالغ، حيث يتم بيع كل منهم على حدة فى سوق مختلفة مثلما يباع البهائم تماماً، وهذا مافعلته داعش والقاعدة بالعراق وسوريا ونيجيريا وافغانستان.

وبعد سقوط الدولة الاموية هرب ماتبقى من الاموين تجاه الأندلس للقارة الأوروبية وأيضا خمسة قرون ماقصروا في السبي للفتيات الجميلات الاوروبيات، النتيجة الأوروبيون اقتلعوهم وابادوهم شر إبادة وبطرق وحشية قل نظيرها للأسف.

القارة الأفريقية كانت مهملة من الفتح العربي الإسلامي بسبب بشرتهم السوداء، بزمن الحكم الشيعي الإسماعيلي لشمال افريقيا ومصر، ظهرت الطرق الصوفية وانتشر الإسلام عن طريق الطرق الصوفية من خلال التجارة والأخلاق الفاضلة واسلم ملايين الافارقة، ابناء اليمن وعمان نشروا الإسلام في إندونيسيا وزنجبار وجزر القمر من خلال التجارة وليس من خلال السيف والغزو، كذلك بعد القضاء على الإسماعيلية بمصر هرب التجار الإسماعيليين إلى الهند وعملوا بالتجارة واقاموا لهم دولة شيعية إسماعيلية بولاية حيدر آباد ليومنا هذا يحكمهم الشيعة الإسماعيلية البهرة.

في القرن العشرين عندما احتلت دول الاستعمار المناطق العربية وأسقطوا الدولة العثمانية، بسبب خيانة مفتي مكة مفتي المسلمين العرب السنة وتعاونه مع القوات البريطانية والفرنسية الغازية، قسموا المناطق العربية إلى ٢٢ دولة تقاطعت مصالح دول الاستعمار مع الوهابية، لذلك سلموا حكم الجزيرة العربية إلى عبدالعزيز سعود وأنصاره الوهابيين، حسب قول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقنوات التلفزة الأمريكية نحن بالسعودية نشرنا الوهابية بأوامر أمريكا في زمن الحرب الباردة بين السوفيت والناتو بحقبة الحرب الباردة لمنع الشيوعية بالتغلغل في مناطق العرب والمسلمين، النظام الحاكم بالسعودية بنى على أساس اتفاق ما بين محمد بن عبدالوهاب وبني سعود، الحكم إلى ابن سعود وقضايا الفتاوى والدين إلى ابن عبدالوهاب، بالدولة السعودية الثانية اعيد نفس الاتفاق ولازال آل الشيخ هم من يتصدرون زعامة المؤسسة الوهابية بالسعودية ليومنا هذا.

الحركة الوهابية وبسبب دفع أنظمة الخليج خمس عائدات البترول باعتبار الأموال غنائم إلى المؤسسة الدينية قامت المؤسسات الخيرية السعودية ومن خلال رابطة العالم الإسلامي في التحرك نحو افريقيا بعد إطلاق أكاذيب أن هناك أعداد كبيرة من المسلمين في أفريقيا تشيعوا، المعروف النظام السعودي لديه عقدة تكفير الشيعة ومحاربتهم بكل أصقاع العالم، الدعوة الوهابية تنتشر في أفريقيا بسبب الفقر والجهل والامية، حدثني صديقي الدكتور عدنان الشموسي ذهب بسفرة إلى أفريقيا لدولة غانا وحدثني كيف يذهب المطاوعة للقرى يعرضون على الأفارقة الأموال واعتناق الوهابية.

قبل أيام صدرت عن الأمم المتحدة تقارير عدة عن وضعية انتشار الإرهاب والتطرف والراديكالية المسلّحة في القارة الأفريقية وخاصة في دول الساحل والصحراء، القارة الأفريقية تعرضت إلى سيطرة الدول الاستعمارية واستعبدوهم وباعوا رجالهم ونسائهم كعبيد الى الأمريكيتين، لذلك من مصلحة الاستعمار تبقى شعوب أفريقيا تعيش في جهل وأمية لسرقة ثرواتها، الآن بعد انتشار الوهابية خلال العشرين سنة الماضية أصبحت التهديدات الارهابية منتشرة في القارة الأفريقية المهملة عن قصد، في القارة السمراء، وحسب تقارير الأمم المتحدة، العصابات التكفيرية الإرهابية والتنظيمات المسلحة لديهم أساليب تمويل جديدة، وأسلحة متقدمة ويشكلون تهديد حقيقي للسكان المحليين، تقرير الحديث عن انتشار الجماعات التكفيرية صدر قبل أسابيع عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، هناك حقيقة أن هزيمة الجماعات الوهابية التكفيرية على الأرض أو السيطرة على معاقل التنظيمات التكفيرية لم تنهي التنظيمات بظل وجود حاضنة وبيئة مجتمعية مفيدة للفكر الوهابي الظلامي،لذلك مهما قامت الدول الصانعة للمجاميع التكفيرية في عمليات استهداف إلى رؤوس الجماعات التكفيرية، هذا لا يعني نهاية التهديد الذي تشكّله هذه الجماعات المتطرفة، بظل انتشار الفكر الوهابي التكفيري، يهلك واحد يحل محله مائة ارهابي جديد.

اردوغان استفاد من التيارات الاخوانية المتوهبة وسيطر على محافظة إدلب السورية واجزاء من حلب واللاذقية وحاول ايهام العالم أن المجاميع المسلحة في إدلب قوى معارضة معتدلة، لكن بعد الزلزال الذي ضرب تركيا والشمال السوري شاهد العالم تجول قادة الجماعات المسلحة الإرهابية من قادة تنظيم القاعدة وداعش في المناطق المنكوبة في سوريا، التنظيمات تغير جلدها بشكل سريع من النصرة إلى الجبهة الشامية للضحك على عقول السذج، هلك ابو بقر البغدادي حل محله شخص يكنى في الهاشمي هلك الهاشمي حل محله القرشي، وتستمر مسلسلات أن يحل قادة جدد محل القادة الذين يهلكون، ترك التنظيمات الإرهابية تسيطر على ادلب واجزاء من حلب وعلى الحسكة وعلى أجزاء كبيرة من دير الزور وعلى مناطق في حزام بغداد وجنوب وغرب كركوك وارياف الانبار ومنع الجيش العراقي والحكومة من تنفيذ أحكام الاعدامات بحق عتاة الارهابيين دليل على وجود مصالح استعمارية تمنع السلطات السورية والعراقية في السيطرة على مناطق تواجد العصابات التكفيرية، تمويل العصابات الإرهابية بالعراق والشام تأتي من تجار خليجيين وبطرق ملتوية، أيضا الجماعات الإرهابية تفرض ضرائب وأتاواة على المناطق التي تحت سيطرتها سواء بالعراق أو سوريا أو في باكستان وأفريقيا على المواطنين من تجار وموظفين وعمال وكسبة، مضاف لذلك تطبيق نظام الزكاة في دول افريقيا من قبل العصابات الإرهابية الوهابية جلب مصدر مالي مهم لبقاء تلك العصابات التكفيرية.

القوى الوهابية التكفيرية مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام يطبقون نظام الاقتصاد الإسلامي بعصر السلف الطالح من خلال ما يعرف اليوم في الاقتصاد الموازي المحلي، هناك تقارير تقدر أموال العصابات الإرهابية مثل تنظيم داعش بالعراق وسوريا بعشرات ملايين الدولارات فهم يبيعون البترول المسروق ولديهم كادر وظيفي بالعراق وسوريا يتعامل معهم ويعطيهم الأموال ويسهل لهم سرقة المشتقات البترولية، بل حتى الموظفين بمناطق سيطرة وحواضن الجماعات البعثية الوهابية بالعراق هم من يسمحون إلى المواطنين بـ التوظف بالدوائر المدنية والعسكرية بالعراق مقابل تعاونهم معهم، هذا الكلام ليس افتراء وإنما عندي أصدقاء سنة من حزام بغداد أرسل عليهم التنظيم الإرهابي وقالوا لهم تستطيعون التوظف بدوائر الدولة العراقية مقابل تعاونكم معنا، اليوم دائرة النزاهة اعتقلت مدير عام في الرمادي لديه خمسة وعشرين ختم مزور نقلا عن قناة العراقية الفضائية الرسمية،

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الأخ محضر كل الاختام حتى يكمل المعاملات بسرعة البرق، ويسرق أموال الدولة من خلال توظيف فضائيين تذهب قسم من رواتبهم للقوى الارهابية، كذلك الحال في القارة الافريقية، دول تسيطر على مراكز المحافظات والمدن فقط وأراضي الارياف والمناطق البعيدة والنائية تحت سيطرة الجماعات الوهابية التكفيرية، خطف الفتيات في نيجيريا بات ظاهرة مألوفة، يخطفون الفتيات ويرغمون ذوي المخطوفات على دفع أموال طائلة لإطلاق سراحهن.

لايمكن القضاء على العصابات الإرهابية ذات الصبغة الإسلامية الوهابية بدون حذف كل فتاوى الكراهية والتعصب والتطرف من كتب أبن تيمية وابن عبدالوهاب والقائها في القمامة.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

24/2/2023

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