الوهابية سنتهم من معاوية..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

توجد أسباب كثيرة تلزم المدرسة الوهابية للدفاع عن معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد الفاسق، مخطأ من يعتقد أن الوهابية خوارج، لأن الخوارج يكفرون علي ع ومعاوية، بينما الوهابية يجلون ويحترمون معاوية و يبغضون علي بن أبي طالب ع، الذي يقرأ كتب ابن تيمية تجده يضعف كل حديث أو آية قرآنية نزلت في آل بيت رسول الله ص، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، ويحاول يوجد تبريرات لجرائم معاوية ويزيد بحق علي بن أبي طالب ع والحسن والحسين عليهم السلام، معاوية رفض مبايعة الإمام علي ع ودخل بصراع مسلح في واقعة صفين التي خلفت عشرات آلاف القتلى من السلف، ابن تيمية نتاج فرقة دينية ظهرت بحقبة حكم معاوية اسمهم الحشوية، يغالون في حب معاوية ويعتبروه خالهم، هؤلاء يجسمون الله عز وجل، وابن تيمية وضع في كتابه عقائد الحشوية المجسمة، اسم كتاب بن تيمية منهاج السنة، وأجمع فقهاء المسلمين وأئمة المذاهب السنية على كفر الحشوية بسبب تجسيمهم إلى الله عز وجل، وكذلك فقهاء المذاهب كفروا ابن تيمية وتم تعزيره بالسيف لخروجه عن ملة الإسلام بسبب تبنيه عقائد منحرفة.

ابن تيمية يحاول تخطئة النبي ص من خلال دفاعه عن الفاسق معاوية بن أبي سفيان، وردت أحاديث عن رسول الله ص تذم معاوية منها حديث النبي صلى الله عليه وآله (لا أشبع الله بطنه)، هذا الحديث في معاوية، الحديث صحيح عند السنة ورد في صحيح مسلم وغيره من الصحاح و بأسانيد معتبرة كما يصفونها، لذا لم يكن أمام حزب بني أمية ومن تبعهم من الوهابية إلا اللجوء إلى التأويل والتحريف وإن كلف ذلك إلى الابتذال والسقوط في اتهام النبي صلى الله عليه وآله في أخلاقه.

هنا ثمة تساؤل اذا كان يعتقد الوهابية أن معاوية خال المنافقين بسبب ان شقيقته قيل تزوجها رسول الله ص بالمقابل محمد بن أبي بكر أيضا شقيق عائشة زوجة رسول الله ص فلماذا قتله معاوية وحرق جثته ووضعها في جوف حمار، ألم يكن محمد بن أبي بكر رحمه الله خال للمؤمنين، الادهى والأمر يوميا الوهابية يكفرون الشيعة بسبب زعمهم أن الشيعة يكفرون عائشة وهذه كذبة كبرى، لكن كتب التاريخ ذكرت أن معاوية بن أبي سفيان هو من اغتال عائشة، فكيف في هذا المنافق يقتل زوجة رسول الله ص عائشة، ولم يكفروه بسبب قتله إلى عائشة زوجة رسول الله ص، قضية اتهام الوهابية أن الشيعة يتهمون عائشة بالفاحشة فهذه كذبة كبرى، أن كتب التاريخ السني وفي الصحاح وفي كتب التفسير ذكروا قصة الإفك وأن من اتهم عائشة هو حسان بن ثابت، الأولى بالوهابية انتقاد حسان بن ثابت وليس تكفير الشيعة ونسب لهم أقوال حسان بن ثابت والرهط الذين كانوا معه للاساءة إلى رسول الله الصادق الأمين محمد ص.

من كتبوا الصحاح لدى الجانب السني لم يأتوننا من كوكب آخر، بل هم ينتمون إلى مذاهب سنية لديهم مواقف سياسية ضد الإمام علي ع وخاصة أن كتب الحديث كتبت بالعهد العباسي، بل ومنع أبي بكر وعمر وعثمان رواية الحديث عن رسول الله ص بسبب وجود أحاديث داعمة لخلافة الإمام علي بن أبي طالب ع، بخلافة الإمام علي ع سمح للحديث واحتج الإمام علي ع بأحقيته بالخلافة وذكر حديث الغدير في الرحبة وشهد أربعين صحابي ممن شهدو معركة بدر وأحد انهم سمعوا حديث رسول الله ص، بعد تولي معاوية الخلافة، أعطى الأموال لوضع أحاديث ترفع من شان الصحابة وتحط من قدر الإمام علي ع، عندما وصل العباسيين للسلطة كان الصراع واضح بين بني العباس وبين العلويين أحفاد الإمام علي بن أبي طالب ع من أئمة آل البيت ع وأبناء عمومتهم من ذرية الإمام الحسن بن ع عليهم السلام، ابو الفرج الاصفهاني سني المذهب الف كتاب مقاتل الطالبيين احصى عمليات قتل آل البيت ع من حقبة معاوية ويزيد إلى حكم بني العباس.

لذلك أصحاب الصحاح ابتكروا طرق لتبرئة إجرام معاوية ويزيد، وابتكروا طرق تبرر أخطاء خلفاء بني العباس، مسلم بن الحجاج بصحيحه أو جد (باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة) وقد أدرج دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاوية (لا أشبع الله بطنه) ضمن هذا الباب.

مع العلم النبي ص صاحب خلق عظيم بشهادة القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، لذلك النبي ص ليس كباقي البشر يلعن ويشتم ويجلد بلا حق، هنا ثمة تساؤل هل النبي ص لايعرف تكليفه ولعن معاوية وإن معاوية لا يستحق ذلك وبذلك يكون الرسول ص مخطأ، النبي ص حذر من صعود آل مروان للحكم، وتحدث أن علي ع يقاتل الناكثين وهم طلحة والزبير وورطوا عائشة وحديث كلاب الحوأب متواتر أن النبي ص حذر عائشة في أن تنبحها كلاب الحوأب وحدث ذلك في طريق حربها لعلي ع بالبصرة، إن النبي ص قال علي يقاتل الفئة الباغية وقال عمار تقتله الفئة الباغية وفعلا استشهد عمار ع بواقعة صفين، أيضا قال النبي ص علي يقاتل المارقين وكبيره ذو الثدية وفعلا قاتلهم الإمام علي ع وهم الخوارج في واقعة النهروان في المدخل الجنوبي لمدينة بغداد العاصمة العراقية.

كتب الحديث السني تسيء إلى الرسول محمد ص لتبرير أخطاء بعض مايسموهم السلف، مسلم عندما ذكر حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم، إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته او لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة، وهذا يعني أن النبي يلعن ويسب ويجلد من لا يستحق ذلك. فهذا والله كذب صريح يتعارض مع أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، الله شهد لرسوله ص، وإنك لعلى خلق عظيم.

الكثير من محدثي السنة تعمدوا إلى تضعيف وتكذيب كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لعن معاوية بن أبي سفيان، حديث عن رسول الله ص إلى الإمام علي ع لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أكيد من حارب الإمام علي ع فهو منافق وضال وخالف وصية الرسول محمد ص في أحقية علي ع بقيادة أمة الإسلام.

يعتقد أتباع معاوية ومتيميه من الوهابية أن عملهم مسلسل معاوية سوف يجمل وجه معاوية القبيح والكالح، وأن المسلسل يجني فوائد لنشر الوهابية، وأن معاوية يكون السبب لابادة الشيعة بالعالم العربي والإسلامي من الكلام الفاضي والتافه والذي لايغير من الحقيقة شيئا، كل دعوة للباطل لابد أن يكون لها اتباع وكذلك للحق أيضا له أتباع، لذلك الحق حق وإن قل اتباعه والباطل باطل وإن كثر اتباعه.

الشيخ الفقية السعودي حسن بن فرحان المالكي كان من كبار علماء الوهابية انتفض ضد الفكر الوهابي وقال إن الوهابية ليسوا خوارج لان الخوارج يكفرون علي ومعاوية بينما الوهابية يحترمون معاوية ويأخذون سنتهم من معاوية بن أبي سفيان وهم السفيانيون، كلام دقيق، انا عشت بالسعودية واعرف أن الوهابية يتبعون معاوية، ربما كان غالبية المسلمين متلبس عليهم الامر، لكن قيام السعودية بصرف مائة مليون دولار إلى عمل مسلسل عن معاوية من خلال كاتب مصري وهابي تكفيري قد إزاح الالتباس عند عامة الناس وهاهو معاوية ثبت أنه أمام الوهابية وقدوتهم، لذلك عرض المسلسل هو كشف للحقيقة المرة للفكر الوهابي السفياني، انا مراقب دائم الصحف السعودية، لديهم كتاب ينشرون من رسائل أمراء المؤمنين اذا فتشت تجدها منصبة لنشر رسائل تمجد الوجوه القبيحة التي اسائت إلى رسول الله محمد ص والى الاسلام، لايمكن لقلب اي انسان يحب اثنين وخاصة إذا كان الاثنين أعداء، لذلك ابقلب الذي يحب معاوية ألايمكن أن يحب الإمام علي ع، تصرفات السعودية تصب في العمل على تمويل حروب الناتو الباردة والساخنة فهي متآمرة على كل القوى العربية والإسلامية المقاومة، انا على يقين أن عرضهم إلى مسلسل معاوية سوف يفضح الوهابية ويكشف عوراتهم ويثبت أن هؤلاء هم السفيانيون هنيئا للوهابية في معاوية يكون قدوتهم ووليهم، من كان معاوية وليه فهو من كفة حديث الرسول محمد ص لعلي لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق.

فعلا أفعال جرائم التيارات الوهابية التكفيرية مطابقة لجرائم جيش معاوية ويزيد لذلك من يكون معاوية ويزيد قدوته فهو ياخذ كل الموبقات والخسة والنذالة منهم. ومن يجعل علي ع وال بيته وهم ال رسول الله ص قدوته فهو ياخذ منهم الشجاعة والسماحة والكرم والتمسك بالوعود والمواثيق، لايمكن الله عز وجل يكرم المجرم والقاتل والفاسق والغادر والخائن والباغي يضعها في كفة النبيين والله عز وجل يقول في سورة النساء (ومَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (٦٩) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّـهِ وَ كَفى‏ بِاللَّـهِ عَلِيماً).

فهل كان معاوية وابنه يزيد من الصديقين، كلا والف كلا، يكفي معاوية قتل الصحابة بصفين، وغدر بالاتفاق مع الإمام الحسن ع وقتل خيرة الصحابة الصالحين أمثال عمار بن ياسر وحجر بن عدي وذي الشهادتين وابن التيهان وعمرو بن الحمق الخزاعي وعبدالرحمن بن عديس ومحمد بن أبي بكر والإمام الحسن بن علي ورشيد الهجري ووووووو والكثير من الصحابة الأخيار قتلهم معاوية .

معاوية لا يحبه إلا منافق ولا يبغضه إلا مؤمن على النقيض من الإمام علي عليه السلام الذي قال فيه رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ياعلي لايحبك إلا مؤمن ولايبغصك إلا منافق.

هنيئا للوهابية أن معاوية مات على غير ملة الإسلام هذا ما قاله علماء أهل السنة في معاوية بن أبي سفيان من إنه توفي على غير الإسلام حتى إن بعض كبار المحدثين من أهل السنة مثل الحماني قالوا بعدم إسلامه والبعض الآخر مثل عبد الرزاق والحاكم النيسابوري كانوا يبغضونه بغضاً شديداً، يقول مخلد الشعيري، كنت عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاوية فقال، لا تقذّر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان. (ميزان الاعتدال 2: 610). يقول زياد بن أيوب، سمعت يحيى بن عبد الحميد الحماني يقول، كان معاوية على غير ملة الإسلام.(ميزان الاعتدال 4،93.

ويقول ابن طاهر, كان أى الحاكم النيسابوري منحرفاً غالياً عن معاوية رضى الله وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه. فسمعت أبا الفتح سمكويه بهراة، سمعت عبد الواحد المليحى، سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول، دخلت على الحاكم وهو فى داره لا يمكنه الخروج، فقلت له، لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثاً، لاسترحت من المحنة. فقال، لا يجيء من قلبى، لا يجيء من قلبي. (سير أعلام النبلاء 17: 175 تذكرة الحفاظ 3، 1054. المنتظم 7، 75).

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج5 /129 ط إحياء التراث العربي تحت عنوان: (أخبار متفرقة عن معاوية). وقد طعن كثير من أصحابنا في دين معاوية ولم يقتصروا على تفسيقه، وقالوا فيه، إنه ملحد لا يعتقد النبوة، وقد نقلوا عنه في فلتات لسانه وسقطات ألفاظه. ما يدل على ذلك وروى الزبير بن بكار في (الموفقيات) وهو غير متهم ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة، لما هو معلوم من حاله من مجانبة علي (ع) والانحراف عنه، قال المطرف بن المغيرة بن شعبة، دخل أبي على معاوية وكان أبي يأتيه ويتحدث معه، ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية وعقله ويعجب ما يرى منه إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتماً فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا فقلت مالي أراك مغتما منذ الليلة؟ قال يا بني جئت من عند (أكفر الناس وأخبثهم). انتهى

الكثير من علماء السنة المعاصرين يمقتون معاوية ويلعنوه منهم الشيخ السني العراقي أحمد الكبيسي وعبر محطة تلفزيون دبي تبرأ من معاوية ولعنة، منهم الشيخ السني اللبناني ماهر حمود، منهم الشيخ السني السوري أحمد حسون، شيوخ الصوفية من الاحباش يلعنون الوهابية ومعاوية، اذا نريد أجراء فحص وعمل تعداد لأعداد شيوخ السنة الذين يمقتون معاوية تصل أعدادهم إلى مئات المشايخ.

لعن علماء السلف معاوية وقاتلوه بالسيف ورفضوا مبايعته، وعبر التاريخ، معاوية ملعون من قبل شيوخ السنة إلى عصرنا هذا هناك من مشايخ السنة من يلعن معاوية، فلماذا هذا التكفير للشيعه بمجرد ذكرهم لمعاوية بأنه منافق او كافر، اقول إلى القارىء المحترم، هذه كتب السنة التي يرجع إليها السنة في أخذ العقائد تكفر معاوية ويزيد، الشيخ حسن بن فرحان المالكي بمجرد تبرأ من معاوية حكمته المحاكم السعودية الوهابية بالإعدام، نعم لأجل معاوية، صحيح معاوية هلك قبل ما يقارب ١٣٨٠ سنة لكن للظاهر عظامه النتنة لازالت موجودة في عقول أنصاره الحشوية الذين مكنهم الاستعمار في السيطرة على بترول الخليج، تبا وتعسا للوهابية شيعة معاوية بن أبي سفيان الذي لايملك اي فضيلة، رحم الله الشيخ الترمذي من أئمة الحديث السني، كان بمسجد بحوران معقل الضال الحشوي بن تيمية، سألوه أن يذكر لهم فضيلة واحدة إلى معاوية، فذكر لهم حديث رسول الله ص الذي قال به إلى معاوية لا أشبع الله بطنك، فكان رد المصلين الحشويين أن سحقوا الشيخ الترميذي بأقدامهم ومات.

بكل الأحوال ابو سفيان حارب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومعاويه حارب الامام علي عليه السلام

ويزيد حارب الامام الحسين عليه السلام، والفكر الوهابي السفياني سيحارب الامام المهدي، وحرب الوهابية السفيانيين ضد القوى المؤيدة للمهدي قد بدأت وبشهدة في سوريا والعراق واليمن وافغانستان ولبنان وهم في طريقهم للتقهقر والاضمحلال والهزيمة، وهناك حقيقة، رب العالمين سخر ابن يزيد بن معاوية واسمه معاوية تقلد الحكم بعد هلاك ابيه يزيد، فقد ذكر ابن حجر بصواعقه المحرقة ومات يعني يزيد بن معاوية سنة أربع و ستّين لكن عن ولد شاب صالح عهد إليه فاستمرّ مريضاً إلى أن مات، و لم يخرج إلى الناس و لا صلّى بهم و لا أدخل نفسه في شيء من الاُمور، و كانت مدّة خلافته أربعين يوماً، و قيل، شهرين، و قيل، ثلاثة أشهر، و مات عن إحدى و عشرين سنة، و قيل، عشرين.

قال، و من صلاحه الظاهر أنّه لمّا ولي صعد المنبر فقال، ( إنّ هذه الخلافة حبل الله و أنّ جدّي معاوية نازع الأمر أهله و مَن هو أحقّ به منه عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام )، و ركب بكم ما تعلمون حتّى أتته منيّته فصار في قبره رهيناً بذنوبه، ثمّ قلّد أبي الأمر و كان غير أهل له و نازع ابن بنت رسول الله صلّى الله عليه ( و آله ) و سلّم، فقصف عمره، و انبتر عقبه، و صار في قبره رهيناً بذنوبه، ثمّ بكى و قال، مِنْ أعظم الاُمور علينا علمنا بسوء مصرعه و بؤس منقلبه، و قد قتل عترة رسول الله صلّى الله عليه ( و آله ) و سلّم، وأباح الخمر و خرّب الكعبة، و لم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلّد مرارتها، فشأنكم أمركم، والله لئن كانت الدُّنيا خيراً فقد نلنا منها حظّاً، و لئن كانت شرّاً فكفى ذرّية أبي سفيان ما أصابوا منها، ثمّ تغيّب في منزله حتّى مات بعد أربعين يوماً كما مرّ فرحمه الله أنصف من أبيه و عرف الأمر لأهله.

انتهى كلام ابن حجر، في عام ١٩٩٦ ذهبت إلى دمشق وكانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي تسمح إلى اللاجئين العراقيين المقيمين في دول الغرب بزيارة سوريا، وكنت اتجول بالقرب من المسجد الأموي وجدت قبر صغير يزوره الكثير من الناس ومن الشيعة، سألت قالوا لي هذا معاوية بن يزيد الذي تبرأ من إجرام ابيه يزيد واجرام جده معاوية وقتله الامويين، بسبب مواقفه الشريفة، فما معقولة أبن يزيد وحفيد معاوية تبرأ من يزيد ومن جده معاوية والوهابية يدافعون عن عدو الله معاوية وولده يزيد.

الشيخ السعودي حسن بن فرحان المالكي بسبب مقال كتبه حول معاوية حكم عليه بالإعدام وهذا جزء من المقال( ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنين، ورضع بغض النبي منذ الصبا، فأبوه أبو سفيان، وأمه هند بنت عتبة آكلة كبد حمزة، وعمته حمالة الحطب .

لقد كان معاوية في أول العهد المكي من أولئك الصبية الذين كانت قريش تسلطهم على أذية رسول الله، وشارك شبابهم في بقية العهد المكي، ثم اشترك مع أبيه في حرب النبي في تلك الحروب، وكان فيها مقتل أخيه حنظلة ببدر ( قتله علي )، ومقتل جديه عتبة وشيبة وخاله الوليد، ثم أسلم نفاقاً يوم فتح مكة .

واشترك في غزوة حنين منافقاً، فقد كان ممن اعتزل مع أبيه فوق تلّ وقال معه ( بطل السحر اليوم ).

ثم قام هو وأبوه يوم حنين بسرقة جمل لعجوز مسلمة فاشتكتهما إلى النبي، فأنكرا وحلفا، فأخبر الوحي النبي بالمكان الذي أخفيا فيه الجمل، فوبخهما وردّ الجمل على العجوز وتألفهما على الإسلام .

ثم كان معاوية في تبوك، وحاول مع أبيه اغتيال النبي ص في عقبة تبوك، ولكن الله سلم. وقصة الاغتيال تلك ذكرها الله في كتابه بقوله {وهموا بما لم ينالوا} وكان مع أبي سفيان ومعاوية آخرون بلغوا أربعة عشر رجلاً، فلعنهم، ثم بعد عودة النبي من غزوة تبوك، أخرج الذين حاولوا اغتياله من المسجد، ولعنهم، وكان منهم أبو سفيان وابناه معاوية وعتبة، والسند صحيح .

ثم في عهد عثمان اجتهد في كنز الأموال واضطهاد الصالحين والربا.

وفي عهد علي قتل ٢٥ بدريا ونحو ٢٠٠ من أصحاب بيعة الرضوان بصفين .

ثم في عهده، لعن علياً عليه السلام على المنابر، واضطهد الأنصار ، ونبش قبر حمزة، وأمر أحد العمال بضرب قدم حمزة الذي قتل جده عتبة، فانبعث الدم من قدمه .

وأراد تخريب منبر النبي مرتين، فأظلمت السماء، فترك ذلك، وذهب إلى الأبواء لينبش قبر أم النبي، ويطرحه في بئر، فأصابه الله باللقوة، فتوقف .

ثم كانت خاتمته أنه تحقق فيه قول النبي ( يموت معاوية على غير ملتي ) والحديث صحيح على شرط مسلم، وقد صححت الحديث جامعة أم القرى .

وتحقق فيه الحديث الآخر (حديث_الدبيلة ) فأصابته الدبيلة ( قرحة كبيرة ) فانغرست في ظهره وخرجت من صدره، وبقي معذباً بها سنة كاملة ، وفي صحيح مسلم من حديث قيس بن عباد عن عمار ( ثمانية تكفيكهم الدبيلة : مرض يظهر في ظهورهم فينجم من صدورهم ) وكان لا يستنقذ كل رداء، حتى أنهم جعلوا له رداء من حواصل الطير، فاستثقله وآذاه، ولما طال مرضه وأعياه، نصحه طبيب بلبس الصليب، و البراءة من دين محمد، ففعل ومات .

هذا هو معاوية الذي ملأتم بمدحه الدنيا كذبا وزورا وبهتانا على الله ورسوله (ص) واسبغتم عليه من الصفات ما لم ينزل الله به من سلطان حتى اسميتموه افتراء خال المؤمنين . ولو لم يكن فيه إلا الحديث الصحيح ( يموت معاوية على غير ملتي ) لكفى بذلك ذماً .

وهذا الحديث يقطع كل جدل، ورجاله ثقات أثبات سمع بعضهم من بعض، وصححه مجموعة من أهل الحديث على شرط مسلم، منهم المحدث محمد عزوز المكي وابن عقيل). انتهى كلام الشيخ السجين والمحكوم عليه بالإعدام بالسعودية الشيخ حسن بن فرحان المالكي.

ونختم مقالنا بحديث عن الإمام جعفر الصادق ع يكشف حقيقة تكفير الوهابية للشيعة، فقد ورد الحديث في كتاب وسائل الشيعة (آل البيت) إلى الحر العاملي في ج ٢٩ الصفحة ١٣٣، ابن فضال، عن المعلى بن خنيس قال، سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول، أنا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرؤون من أعدائنا.

وقال، من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا، وورد في كتاب علل الشرائع [35325] 3 عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول، أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

صدق الإمام جعفر الصادق ع خلال حياتي اتذكر بسجن قاعدة تبوك الجوية مجرد الحراس عرفوني شيعي تجمع عليٌ مجموعة كبيرة من المطاوعة، لكن الله عز وجل حفظني، عندما ندخل بحوارات من خلال وسائط الإنترنت مجرد تكتب حديث عن آل البيت ع رأسا تاتيك سيل عارم من السباب والشتائم، انا عندما أكتب أكتب بعقلية شخص يساري يؤمن بحق الجميع بالعيش وغير مقيد ضمن إطار

آيدولوجي محدد، لذلك عرفت المهدي وقرأت الأحاديث الكثيرة حول الأحداث التي تسبق إقامة دولة العدل الإلهي، وخلال تدقيقي وجدت أننا نعيش في الحقبة الزمنية التي تسبق ظهور الإمام المهدي، وماحدث من حروب خاضها جرذ العوجة، واحتلال العراق، واعتقال صدام بحفرة الجرذان واعدامه بصبيحة يوم عيد الأضحى لم تكن صدفة ابدا، وظهور القاعدة وداعش وهم يحملون الإعلام السوداء لم تكن صدفة، وفتوى مرجعية السيد السيستاني لم تكن صدفة قرأت حديث عن جعفر الصادق ع يقول عندما يصل السفيانيين إلى الزوراء بغداد يتصدى لهم رجل من شيعتنا من سجستان ويهزمهم، وفعلا هذا ماحدث، ربما بعض كتاب التيار الديني لايستسيغ كلامي بسبب فهمهم للحديث ضمن قالب آيدولوجي لايسمح لهم بالتفكير، اقول لهم اطمئنوا أعزائي وسادتي الكرام أيضا قرأت حديث عن الإمام علي ع يقول الناس تعيش في غفلة، فأنتم من الغافلين وهذا كلام للأمام علي ع ولايمكن لكلام الإمام علي ع أن لايكون صحيح، لذلك الحمد لله والشكر عندما قامت السعودية برصد مائة مليون دولار لعرض مسلسل يدافع عن معاوية الفاسق وبذلك أصبح يقين أن الوهابية يتبعون معاوية بن أبي سفيان وهم السفيانيون ولننظر تحالف القوى الوهابية مع بني صهيون ومع الأعور الدجال الذي يحمل صليب السيد المسيح ع وهم ترامب ومشتقاته.

لولا السقيفة لما وصل معاوية لسدة الحكم، وأن حكم معاوية الفاسق أسس أساس لنجاح الانقلاب الذي حدث بالحقيقة واختطاف الإسلام المحمدي الأصيل القائم على الأسس الصحيحة بالحكم في الولاية والإمامة، نجح معاوية في تأسيس حكم له ولبني أمية لكن النتيجة سقطت الدولة الاموية، وخسر معاوية الآخرة رغم تبوئة إمارة المؤمنين كذبا ونفاقا، لولا انقلاب السقيفة ووصول معاوية لما تحول الحكم من امامة وشورى كما يزعمون إلى حكم ملكي مستبد وبائس.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

23/2/2023

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