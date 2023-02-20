حسد العين وطرق الوقاية منه /١٦...

د.مسعود ناجي إدريس ||

• سؤال: هل يمكن إخباري بالحلول والتعليمات المحددة للوقاية من العين، خاصة في مكان العمل وكسب الرزق؟

• جواب: تصنف مجموعة من الناس الإصابة بالعين على أنها خرافات ولا يؤمنون بها. ومع ذلك، يبدو أنه خلافًا لهذا الاعتقاد، فإن القرآن لا يصنفها كخرافة ويذكر أيضًا أمثلة عليها، وإضافة إلى ذلك تؤكدها الروايات التاريخية للقرآن من الماضي أيضًا. أثبتت الدراسات العلمية أن البشر يتمتعون بقوة مذهلة يمكن أن تترك آثارًا إيجابية أو سلبية. يعتقد علماء اليوم أن لدى بعض الناس قوة فريدة لا يمكنها فقط تحريك الأشياء ولكن أيضًا تفجرها وتفككها مثل شعاع الليزر. تنبعث هذه الطاقة أحيانًا من خلال العينين وتعتمد القوة التدميرية للعين على القوة الداخلية لكل شخص.

يمتلك البشر بشكل طبيعي مثل هذه القوة والطاقة وتتطورعند بعض الناس لأسباب طبيعية أو خاصة بالتدريب والتطورات الداخلية والخارجية وتترك آثارها دون وعي، علما بأن هذه القوة ليست محصورة للبعض وغيرهم محروم منها ويمكن لكل شخص أن يطور وينمي هذه القوة لديه. يعتقد المفسرون أن هذه القوة تتطور في بعض العيون ويمكن لشخص أن يؤثر على غيره من خلال موجات خاصة. يقول الكثيرون إنهم رأوا أو يعرفون أشخاصًا يمكنهم قتل حيوان أو تحريك أشياء أو تدمير جهاز من خلال عينهم.

في رأيهم، لا ينبغي على المرء أن يكون عنيدًا في إنكار هذه الأشياء ويجب أن يعتقد باحتمال وجودها وحدوثها.

[١] قال أمير المؤمنين (ع): العین حق والرقي حق.

[٢] يعتقد مفسرو تفسير نمونة أن الدعاء والتوسل بالله يمكن أن تحيد القوة الغامضة للعين وتمنع أو تقلل من آثارها المدمرة.

[٣] قال النبي (ص): نصف أهل القبور من العين.

[٤] كما قال (ص): لا تقتلوا إخوانكم هلا بركتم ، إن نصف أمتي تموت بالعين.

[٥] قال الله تعالى عن عين الاعداء على النبي (ص): « وَ إِن یَکاَدُ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَیزُلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سمَعُواْ الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لمَجْنُون ».

[٦] يقول العلامة الطباطبائي: لقد فسر جميع المفسرين هذه الآية على أنها العين، وهو نوع من التأثير الحسي، وليس لدينا سبب منطقي لنفيه. بل شوهدت حوادث تتفق مع رؤى العين، ودخلت في السنن على أساسها. كما يقال عن الوقاية من العين: "أمر النبي يعقوب (ع) أولاده بدخول مدينة مصر عبر بوابات مختلفة وعدم الدخول من نفس الباب في نفس الوقت.

[٧] يعتقد المفسرون أن سبب قرار يعقوب هذا هو خوفه عليهم من العين لأن قدوم مجموعة من الإخوة ، الذين كانوا جميعًا لا يضاهون في الجمال والكمال مثل النبي يوسف (ع) وكان لديهم قوام طويل وجميل ، يمكن أن يجذب انتباه بعض الناس لهم.

[٨] قال الإمام الصادق (ع): لو تسابق القدر والعين لسبقت العين القدر.

[٩] على أي حال ، فقد ثبت فكريًا وعلميًا وتجريبيًا أن البشر لديهم قوى نفسية وروحية مذهلة يمكنها التصرف بطرق مختلفة من أجل الخير أو الشر وتترك آثارًا إيجابية وسلبية. إن طريقة العلاج والوقاية هي قبول تأثير العين وهذا لا يعني اللجوء إلى الخرافات والممارسات الشائعة من أجل منع التأثير العين بل الاستفادة من تعاليم الإسلام والدعاء وذكر الله ، كما ينصح بالتصدق.

العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه ، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين ، وقد أمر الله نبيَّه محمَّداً صلى الله عليه واله وسلم بالاستعاذة من الحاسد ، فقال تعالى : ومن شر حاسد إذا حسد ، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا ، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن ، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة ، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ، وإن صادفته حذراً شاكي السلاح ( أي : تام السلاح ) لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها .

[١٠] وفي رواية أخرى قال: إن خشيت العين فقل: ما شاءالله لاقوه الا بالله العلي العظیم.

[١١] يقول الإمام جعفر الصادق (ع): إذا خاف المرء من العين عليه بقول ماشاءالله لاحول و لاقوه الا بالله العلي العظیم ثلاث مرات وقراءة سورة الفلق و الناس و كتابة الآية وان يكاد وأخذها معه.وفي حديث آخر جاء فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم قرأ دعاء على الإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع) للوقاية من الإصابة بالعين ، وكان مضمونه كالتالي :«اعیذکما بکلمات الله التامه و اسماءالله الحسنی کلها عامه من شر السامه و الهامه و من شر کل عین لامه و من شر حاسد اذا حسد»

[١٢] في بعض الأحيان عندما تمدح شخصًا تلاحظ تأثيره السلبي على الفور والسؤال هو كيف تتأكد من أن هذه الإصابة سببتها عينيك؟ ربما يكون هناك سبب آخر، لكن هذا حدث في نفس الوقت مع عينيك. على أي حال، بما أن هذه الأحداث ليست تحت سيطرتك، فمن وجهة نظر الإسلام، فأنت لست مسؤولاً عنها. من خلال البحث في النصوص الروائية، صادفنا أحاديث تشرح كيفية التخلص من هذه المواقف والقيام بشيء لتجنب إيذاء الآخرين. انتبه إلى مثل هذه الأحاديث: عندما تذكر محاسن أخيك كبر (الله أكبر) واذكر الله.

[١٤]، واقرأ قل هو الله أحد والمعوذتین وآیة الکرسي. وفي هذه المواقف قل عبارات مثل «ما شاء الله» و «تبارك الله» او «اللَّهُ اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

[١٥] وتم ذكر هذا الدعاء في المفاتيح: اَللّهُمَّ رَبَّ مَطَرٍ حابِسٍ وَ حَجَرٍ یابِسٍ وَ لَیْلٍ دامِسٍ وَ رَطْبٍ وَ یابِسٍ رُدَّ عَیْنَ الْعایِنِ عَلَیْهِ فی کَبِدِهِ وَ نَحْرِهِ وَ مالِهِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسیرٌ. وايضا: (اَللّهُمَّ ذَا السُّلْطانِ الْعَظیمِ وَالْمَنِّ الْقَدیمِ وَالْوَجْهِ الْکَریمِ ذَا الْکَلِماتِ التّامّاتِ وَالدَّعَواتِ المُسْتَجابات عافِ فُلاناً مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَ اَعْیُنِ الاْنْسِ).

• المصادر

[١] تفسیر نمونة، ج٢٤ ص٤٢٧

[٢] نهج البلاغة؛ کلمات قصار جملة ٤٠٠

[٣] تفسیر نمونة ج٢٤ ص٤٢٨

[٤] بحارالانوار؛ ج٦٣

[٥]. تفسیر منهج الصادقین ج٩ ص٣٩١

[٦] القلم،٥١

[٧] یوسف، ٦٧: وَ قَالَ یَابَنىِ َّ لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَ مَا أُغْنىِ عَنکُم مِّنَ اللَّهِ مِن شىَ ْءٍ إِنِ الحْکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَیْهِ تَوَکلَّتُ وَ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَکلَ ِ الْمُتَوَکِّلُون

[٨] تفسیر نمونة ج٦ ص٢٩و ٣٠

[٩] بحارالانوار، ج٦٠، ص٢٥٠

[١٠] بحارالانوار ، ج٩٢، ص١٣٣٠

[١١] بحارالانوار ، ج٦٠، ص٠٢٦

[١٢] بحارالانوار، ج٦٠، ص٦٠

[١٤] طب، [طب الأئمة علیهم السلام ] مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ زِیَادِ بْنِ هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْجَبَهُ شَیْ ءٌ مِنْ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَلْیُکَبِّرْ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مَیْمُونٍ الْمَکِّیُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ نَبَشَ لَکُمْ مِنَ الْقُبُورِ لَرَأَیْتُمْ أَنَّ أَکْثَرَ مَوْتَاکُمْ بِالْعَیْنِ لِأَنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْعَیْنُ حَقٌّ فَمَنْ أَعْجَبَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَلْیَذْکُرِ اللَّهَ فِی ذَلِکَ فَإِنَّهُ إِذَا ذَکَرَ اللَّهَ لَمْ یَضُرِّهُ. بحارالأنوار ج: ٩٢ ص: ١٢٧

[١٥] [مکارم الأخلاق ] لِلْعَیْنِ مَعْمَرُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ عَلَى نَفَقَاتِهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَتَّخِذَ لَهُ غَالِیَةً فَلَمَّا اتَّخَذْتُهَا فَأَعْجَبَ بِهَا فَنَظَرَ إِلَیْهَا فَقَالَ لِی یَا مَعْمَرُ إِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ فَاکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ اجْعَلْهَا فِی غِلَافِ الْقَارُورَةِ وَ مِثْلُهُ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْعَیْنُ حَقٌّ وَ لَیْسَ تَأْمَنُهَا مِنْکَ عَلَى نَفْسِکَ وَ لَا مِنْکَ عَلَى غَیْرِکَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَقُلْ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ثَلَاثاً وَ قَالَ إِذَا تَهَیَّأَ أَحَدُکُمْ تَهْیِئَةً تُعْجِبُهُ فَلْیَقْرَأْ حِینَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَنْهُ ع قَالَ مَنْ أَعْجَبَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَلْیُبَارِکْ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ. بحارالأنوار ج: ٩٢ ص: ١٢٨. الْجَوَامِعُ لِلطَّبْرِسِیِّ، عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ رَأَى شَیْئاً یُعْجِبُهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَمْ یَضُرَّهُ شَیْ ءٌ بحارالأنوار ج: ٩٢ ص: ١٣٣

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