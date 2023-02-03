فهم تعاليم القرآن لغير المعصومين /١٠....

د.مسعود ناجي إدريس ||

• سؤال: هل فهم القرآن مستحيل على غير المعصومين؟

• جواب: لنجيبك أفضل إجابة قم بإلقاء نظرة على أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله:

«ما نَزَلَ مِن القُرآنِ مِن آیَةٍ اٍّلا وَلَها ظَهرٌ وَ بطنٌ»(١) لذلك فإن آيات القرآن لها مستويات من المعرفة. بعض هذه المستويات في متناول عامة الناس، وبعضها للعلماء، وبعضها للمعصومين (عليهم السلام)، وجوهر القرآن في متناول أمير المؤمنين والنبي الكريم (صل الله علیهما وآلهما).

«ظهر القرآن» يعني الصياغة أي الطبقة الواضحة ومعاني الآيات؛ والتي يمكن الوصول إليها من قبل من هم على دراية باللغة والمفردات العربية، و "البطن" هي الطبقة (أو الطبقات) المخفية وغير المرئية التي لا يكفيها التعرف على اللغة والمفردات العربية وحدها لتحقيقها؛ بل إن تحقيقها يخضع بالضرورة للتحليل العميق والتداول والتفكير المستمر في تعاليم ومفاهيم القرآن والالتزام ببعض المعايير والشروط الأخرى بالإضافة إلى الإلمام باللغة العربية ومفرداتها.وَ قَالَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِما السَّلاَمُ:

«کِتَابُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ عَلَى اَلْعِبَارَةِ وَ اَلْإِشَارَةِ وَ اَللَّطَائِفِ وَ اَلْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ اَلْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اَللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِیَاءِ وَ اَلْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِیَاءِ عَلَیْهِمُ اَلسَّلاَمُ.» (٣)

من هذه الأحاديث والروايات الأخرى، فهمنا القصد من عبارة "فقط المعصومين يمكنهم فهم القرآن" وأما عن ظاهره فكل شخص يمكنه أن يستفيد من تعاليمه اللامتناهية.

• المصادر:

(١) تفسیر التبیان، الشیخ الطوسي، ج ١، ص ٩.

(٢) المیزان، الطباطبائی، ج ٣، ص ٧٤.

(٣) جامع الأخبار، ج١، ص41.

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