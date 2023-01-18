الرضا وعدم الرضا عن الحياة /٤..

د.مسعود ناجي إدريس ||

• سؤال: عندما يحاول الإنسان السعي وراء النجاحات الدنيوية لدرجة يوصله إلى التوقف عن فعل أشياء مثل تكوين أسرة فهل هذا الأمر يبعده عن الله؟ هل شعوره بالحزن تجاه الحياة غير منصف في حال لم يوفق في تحقيق هذه النجاحات الدنيوية بسبب قلة جهده؟ هل عدم رضى هذا الشخص عن الحياة يعادل عدم رضاه عن القدر؟ كيف أفهم ما هو القدر؟

• جواب: أولا وقبل كل شيء إذا سعى الإنسان إلى تحقيق أهداف ونجاحات بعيدة عما حرمه الله -سبحانه وتعالى- وان كانت اهداف دنيوية فلن يبعده عن الباري -عز وجل-. وأما إذا كان الجهد الذي يبذله الإنسان في حياته الدنيوية لا يكفي لتحقيق منافعه، ويوقفه عن أمور مثل تكوين أسرة فلن يتعلق ذلك بعلاقته مع الله؛ وإذا لم يتمكن من تحقيق هذه النجاحات الدنيوية بسبب قلة جهده، فلا داعي لإحساسه بالحزن تجاه الحياة لان الوصول إلى النجاح ليس بعيدًا عن إمكانياته العقلية. عليك أن تعرف أن معرفة هدفك في الحياة ستساعدك على تحقيق النجاح في أسرع وقت ممكن. من أجل معرفة الأهداف، تحتاج إلى التركيز والتفكير، لأن الأهداف تخلق الحياة.

يلعب صنع القرار دورًا فعالًا للغاية في الوصول إلى الهدف والنجاح فيه. تعتبر الدراسة أيضًا مهمة جِدًّا لأن الدراسة هي جسر التواصل البشري والأهم من ذلك أن نطلب الاستشارة، كما أن اختيار الشخص الذي نستشيره مهم جِدًّا. تعتبر استشارة الأشخاص المتفائلين والخبراء والإيجابيين خطوة كبيرة نحو الوصول إلى الهدف والنجاح فيه. تذكر أن الهدف الصحي يجب أن يكون مفيدًا ونافعا. ولا ينبغي أن تكون مساعيك على حساب الآخرين، وإذا نافست فنافس منافسة نظيفة.

لذلك من الأفضل كتابة أهدافك على الورق وتسأل نفسك: هل أنا مهتم بهذه الأهداف؟ هل لديك الموهبة اللازمة في هذا المجال؟ هل لديك ما يكفي من الوقت والفرص؟ لاتخاذ قرار بشأن الهدف واختيار المسار المستقبلي تأكد من عدم وجود عوائق ومعارضات، من المهم جدا أن تركز على شيء واحد ولا تبحث عن مهام متعددة تفعله في نفس الوقت ولتكون أكثر نجاحًا في تحقيق هدفك، كن مثابرًا وواثقًا. اختر هدفًا تهتم به كثيرًا وركز على تحقيقه.

عندما تريد تحديد هدف لحياتك، لا تقل أبدًا أنك تريد امتلاك "شيء ما"؛ على سبيل المثال، لا تقل أنك تريد "امتلاك سيارة" أو "امتلاك منزل" أو "الحصول على دخل جيد" وما إلى ذلك. لن يكون أي من هؤلاء "كافياً" لسعادتك ونجاحك. بدلاً من ذلك، عليك وضع هدف اكتساب "مهارة"، وهي مهارة يمكنك من خلالها "صنع شيء ما" أو "تقديم خدمة للآخرين". انظر إلى أصابعك. اسألهم عن المهارات التي يمتلكوها. ماذا يمكنهم أن يصنعوا؟ ماذا علمتهم؟ هل سبق لك أن اتبعت غرائزك مثل مخلوق تائه؟ هل تقتصر جميع مهاراتك على مهارات الحيوان مثل الأكل والنوم؟ ماذا صنعت بيديك؟ كإنسان، هل سبق لك أن أضفت شيئًا إلى مجموعة الأعمال التي أنشأها البشر؟ كإنسان ما هي الخدمة التي قدمتها للآخرين، أو للطبيعة، أو للحيوانات؟ هل تمت إضافة أي شيء إلى المعرفة والوعي البشري كنتيجة لجهودك؟ هل ستتم إضافته؟ هل يشعر الناس بمزيد من الأمان نتيجة لجهودك؟ هل ينتظر الناس جهودك التي تقدمها لهم؟ هل يصبح الناس أكثر تفاؤلاً نتيجة جهودك؟ هل يكونون أسعد بما تقدمه؟ هل يصبحون أفضل؟ هل يصبحون أكثر تسامحا؟ هل يعيشون بحرية أكبر؟ هل أصبحوا أكثر معرفة بالقراءة والكتابة؟ هل سيموت عدد أقل من الأطفال نتيجة لجهودك؟ هل يعيش كبار السن من الرجال والنساء أكثر تفاؤلاً نتيجة جهودكم؟

هذه ليست سوى جزء من الأسئلة التي تُظهر إجاباتها مدى نضجك ك "كائن بشري" لم يحظ بفرصة العيش على هذا الكوكب إلا مرة واحدة. لذا فكر في هذه الأسئلة في وحدتك وأعثر على إجابة لها وابدأ حركتك. أنت في بداية شبابك وتوجد أمامك العديد من الفرص الذهبية التي يمكنك الاستفادة منها لتعلم العديد من المهارات والفنون واستخدامها لخدمة الإنسانية. إذا كنت مُهْتَمًّا بالدروس والجامعة، فلا تخف من الفشل، ولكن حاول بجد أكبر للحصول على مرتبة جيدة في امتحان القبول العام المقبل، وإذا لم تكن مُهْتَمًّا بالدروس، فتعرف على المهن والفنون الذي تهتم بها وطورها.

ابدأ كطالب لتصبح أستاذا وتكون قادرًا على الوقوف على قدميك. عندما تقوم بطهي الحلاوة، لن يصبح الفم حلوًا أبدًا دون أن تخطو خطوة، وتقوم بخطوة وتبدأ بمهام صغيرة بحيث يمكنك من خلالها تقوية الثقة بالنفس في ظل النجاح فيها وبذلك تجد الشجاعة للقيام بمهام كبيرة والنجاح فيها أيضًا...

إذا كنت لا تستطيع رسم أهداف حياتك بشكل صحيح بنفسك، أحصل على المساعدة من المستشارين والإخصائيين النفسيين ذوي الخبرة من خلال الرجوع إلى مراكز استشارية وخدمات نفسية موثوقة، وحدد مسار حياتك المستقبلية من خلال إيجاد المواهب ورسم أهداف الحياة.

• ما أسباب الشعور بعدم الرضا في الحياة:

لا بد أنه حدث لك أنك رأيت أشخاصًا من بين عائلتك أو أصدقائك غير راضين دائمًا عن ظروفهم ولديهم شعور دائم بعدم الرضا. وما هو مثير للاهتمام هو أنه عندما تحاول معرفة ظروفهم المالية والاقتصادية، سترى أن لديهم أقل المشاكل في هذا الصدد مقارنة بالأشخاص الآخرين. قصة الشعور بالفقر الدائم وعدم الرضا المستمر عن الظروف المعيشية قصة ابتليت بها الأغلبية لسنوات، ويبدو أن الوضع لن يتغير بالنسبة لهم حتى مع زيادة الرخاء وتحسن الظروف. هذا الموضوع هو سبب حديثنا مع الدكتور جلال الدين يونس، عالم نفس وأستاذ جامعي، والذي ستقرئونه أدناه.

من أين يأتي كل هذا الحزن وعدم الرضا؟ ربما تعتقد أساس كل ما يحدث هو عدم وقوف الحظ إلى جانبك وأن الحظ لا يعرف حتى عنوان منزلك. لكنك غير مدرك لحقيقة أنه سلوكك هو السبب في أن تعرف السلبية عنوان منزلك جيدًا وتأتي إليك كل يوم.

عادة ما يكون لدى الأشخاص التعساء عدة أسباب رئيسية في أذهانهم، إذا لم يتم تصحيحها سيؤدي ذلك إلى جفاف الشجرة المثمرة لحياتهم.

اكتشف اثنان من علماء النفس الأمريكيين في بحثهما أن البشر يقضون ما يقرب من 47٪ من ساعات اليقظة في التفكير في شيء آخر غير ما يفعلونه.

وفقًا لتقارير مهر، تُظهر تعاليم الفلسفة التقليدية والدينية أنه يمكن العثور على السعادة من خلال العيش في الحاضر، كما أكد العديد من كبار الإسلام على النصيحة "كن ابن الحاضر" أو "عش في الحاضر".

الآن، اثنان من علماء النفس من جامعة هارفارد اسمهما "ماثيو كيلينجسورث" و "دانيال جيلبرت" أظهرا في بحثهما أن هذه الفلسفة التقليدية صحيحة. في الواقع، وجد هؤلاء الباحثون أن الناس يقضون 46.9٪ من ساعات يقظتهم يفكرون في شيء مختلف عما يفعلونه، وبسبب هذا "الشرود الذهني" يشعرون بعدم الرضا.

10 تمارين لخلق الحماس والسعادة والاثارة في الحياة:

قال هذان العالمان النفسيان: "إن عقل الإنسان تائه والعقل الشارد بائس".

على عكس الحيوانات ، يمكن للبشر قضاء الكثير من الوقت في التفكير في أشياء ليست حولهم. يمكن أن يكون هذا التفكير حول الأحداث التي حدثت في الماضي ، أو الأحداث التي قد تحدث في المستقبل أو قد لا تحدث أبدًا حتى في المستقبل. بعض هؤلاء الأشخاص وصلوا لمرحلة متطورة لدرجة وكأن ما تخيلوه وفكروا به في عقولهم حقيقة فرضت عليهم .

من أجل تتبع هذا السلوك ، طور هؤلاء العلماء برنامجًا للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام iPhone الذي دعا بشكل عشوائي 2250 متطوعًا وسألهم عن مدى سعادتهم في تلك اللحظة وعن وما يفعلونه. هل يفكرون فيما يفعلونه في ذلك الوقت أو هل يفكرون في شيء يحلو لهم ، أو شيء غير سار أو محايد. يمكن للمتطوعين الاختيار بين 22 نشاطًا بخصائص عامة مثل المشي والأكل والتسوق ومشاهدة التلفزيون و ... اختيار واحد.

أظهرت نتائج هذه التحقيقات أن ذهن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تجول فيه أفكار مختلفة بمعدل 46.9٪ من المرات التي لم يستخدوا فيها التطبيق ، وهذا الشرود الذهني لم يصل أبدًا إلى أقل من 30٪. وفقًا لتقرير Science ، فإن هؤلاء الباحثين في هذا البحث شرحوا بشكل خاص: "شرود الذهن خلال جميع الأنشطة يجعل حياتنا غير سارة للغاية."

أظهر هذا البحث أيضًا أن الناس يشعرون بالسعادة عندما يقومون بتمارين جسدية أو يتحدثون ، بينما يكونون غير سعداء للغاية وحزينين عندما يكونون وحدهم في وقت الفراغ و في المنزل.

ما هي أعراض عدم الرضا عن الحياة؟

اللامبالاة والشعور بتدني الأداء وأحيانًا القلق يتسببان بشكل دائم في استياء الشخص من الحياة.

أيضًا ، الأشخاص الذين ليس لديهم هدف محدد في الحياة أو لا يتابعون اهتماماتهم ومواهبهم ، يعانون من عدم الرضا عن الحياة والاكتئاب في النهاية.

بعض الناس ليس لديهم وجهة نظر واضحة في الحياة وليس لديهم رأي واختيار مسار واضح للحياة مما يؤدي بهم إلى عدم الرضا عن الحياة.

• يمكن أن يكون سبب عدم الرضا عن الحياة هو اللاوعي

أيضًا ، في بعض الأحيان يرتبط عدم الرضا عن الحياة بفقدان وعي الشخص. يواجه البعض مشكلة في أن يكونوا ناجحين على أساس العقل الباطن لأن النجاح يأتي مع مدى تحمل الشخص للمسؤولية ، لذلك يفضلون أن يكونوا على الطريق الأسهل.

على المدى الطويل ، يعاني هؤلاء الأشخاص من القلق وقلة الحافز بسبب الركود وقلة نمو قدرات الدماغ ، ومع نمو الجسم يحتاج الدماغ أيضًا إلى النمو بمرور الوقت ، وهذا النمو ناتج عن اتباع موقف ومسار محدد من جانب الفرد. عندما لا يكبر الإنسان ، يشعر بأنه غير قادر على البقاء على قيد الحياة بسبب التكرار والفشل في حل المشاكل الجديدة.

• هل عدم الرضا عن الحياة وراثي؟

يجب أخذ تاريخ مفصل من هؤلاء الأشخاص والتحقيق في الأسباب الخارجية والداخلية ؛ في بعض الأحيان ، تكون المشاكل النفسية ناتجة عن مشاكل وراثية ، كما يجب التحقيق في طريقة تعامل الشخص مع المشكلة.

العلاجات الدوائية النفسية فعالة في تعافي هؤلاء الأشخاص. في الحالات المتوسطة إلى الشديدة ، يكون العلاج الدوائي مفيدًا جدًا.

• أسلوب الحياة ومدى الرضا عنها

يجب أن يتوصل الناس إلى وجهة نظر مفادها أنهم بحاجة إلى عقل متنامي ليعيشوا حياة صحية ، لذلك يجب عليهم تقييم وتشجيع ومتابعة أنفسهم من وقت لآخر.

الاهتمامات والمواهب وإدراك أن الصحة العقلية تعتمد على الصحة الجسدية والاجتماعية والروحية يمكن أن تكون فعالا في صحتهم ورضاهم عن الحياة. يجب أن ينتشر الالتزام بالنمو العقلي بين الناس وإعطائه الأهمية والأولوية. الأشخاص الذين ينتبهون لهذا العامل ، يحققون في النهاية شعورًا بالرضا في الحياة.

• طرق التخلص من الشعور بعدم الرضا

- التحديد الدقيق لعدد مرات التي نعبر فيها عن عدم الرضا: لحل المشكلة ، يجب أن نكون على دراية بالأوقات التي نعبر فيها عن شعور سيء. يجب تحديد أصغر المخاوف ومعرفتها عند حدوث رد فعل سلبي. تمنحنا المعرفة الدقيقة بعدد المرات التي يتم فيها التعبير عن عدم الرضا المزيد من الحافز لحلها.

- تحويل الأمور المزعجة إلى نقاط إيجابية:

عندما تتبادر إلى ذهنك مشاكل وقضايا مزعجة ، قم بتحويل أفكارك على الفور من خلال التركيز على النقاط الإيجابية والسعيدة. في هذه المرحلة ، تذكر بالضبط عدد المرات التي اضطررت فيها إلى إخراج المشكلات غير السارة من عقلك من خلال الاعتماد على الأفكار الإيجابية ، لأن الطريقة الوحيدة لكي تكون هذه الاستراتيجية فعالة هي تسجيل هذه الأرقام ومحاولة تقليلها.

• الثقة بالنفس وطرق تقويتها

تحديد طبيعة القضايا غير السارة: من المهم للغاية تحديد سبب عدم الرضا بدقة. قد تكون هناك طريقة عملية لحل المشكلة تمامًا مما يغنيك عن إدارة مضاعفاتها وويمكنك من السيطرة عليها. على سبيل المثال ، إذا كان الاستيقاظ في الصباح يسبب لك عدم الرضا ، فقد يكون ذلك بسبب قلة النوم ، وسيؤدي النوم الكافي في الوقت المناسب بشكل طبيعي إلى إزالة السبب الرئيسي لعدم الراحة ولن يكون هناك سبب للتعبير عنه.

• تجنب الأشخاص السلبيين:

يأخذ هؤلاء الأشخاص كل طاقتك الإيجابية حرفياً ويجلبون معهم موجة من عدم الرضا والقلق والتعاسة. التواصل مع هؤلاء الأشخاص يعني الترحيب بالمشاعر السلبية والمواقف غير السارة.

• استخدام كلمات مفعمة بالأمل وايجابية:

تعتبر كلمات مثل "إذا" و "لكن" سببًا لعدم الرضا وغالبًا ما يستخدمها الأشخاص الذين ليس لديهم سيطرة على حياتهم. باستخدام هذه الأنواع من الكلمات ، فأنت تجهز نفسك لتبرير وتقبل القضايا غير السارة ، ولن تبذل أي جهد بعدها لتغيير الموقف. دائمًا ما يكون الأشخاص السعداء متفائلين ويحاولون السيطرة على جميع جوانب الحياة وإظهار هذا الجهد باستخدام كلمات إيجابية.

• الصبر:

بشكل عام ، يتطلب تغيير أي عادة وقتًا طويلاً ، وإذا كنت تتوقع أنه بعد شهر ستتوقف عن الشكوى والتذمر ، يجب أن تكون مثابرًا جدًا ولا تشعر بخيبة أمل. إذا كان هذا الامر يبدو صعبًا ، فيمكنك القيام بتجربة ذلك في يوم واحد أولاً ثم تتحقق من التغييرات. في الخطوة التالية ، اقض يومًا دون التعبير عن عدم الرضا ، وبعد ذلك قم بزيادة الوقت ليصل لأسبوع. بمرور الوقت ورؤية التغييرات الإيجابية ، سيشجعك هذا على مواصلة هذا العمل لفترة أطول من الوقت.

• الاستفادة من مساعدة الآخرين:

عند المحاولة للتخلص من عادة اذا لجأت الى مجموعة تزداد نسبة نجاحك كما ينطبق ذلك على الامور الاخرى. عندما تبدأ في اتخاذ إجراء للتخلص من عادة الشكوى ، أخبر أصدقائك وعائلتك واطلب منهم مراقبة تقدمك. يقدم التحقق من تعليقات الأشخاص من حولك مساعدة كبيرة في هذا العمل ويوضح لك الجوانب السلبية لشكواك والتي تؤثر بشكل سلبي على الأشخاص من حولك وبذلك تتمكن من التركيز أكثر على حلها.....

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