معالم الاقتداء بالسيدة الزهراء(عليها السلام) وظلامتها

نصير مزهر الحميداوي ||

هناك أهمية لأختيار القدوة في عملية التربية الصحيحة، وخير من نقتدي بها هي مولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) وأن نقتدي بالصفات العظيمة التي تتحلى بها أن الزهراء (عليها السلام) جمعت بين التكاليف، فقد جمعت بين عمل النهار المتعب، وبين العبادة، فكان لها وظائف عبادية، كانت تمضي ساعات من العبادة، وقيام الليل لمولاتنا الزهراء (عليها السلام) كقيام أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) وكقيام أمير المؤمنين (عليه السلام)

كان لها وظائف منزلية، يقول سيد البلغاء علي (عليه السلام): (إنها استقت بالقربة حتى أثرّت في صدرها، وجرّت بالرّحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها)، علل الشرائع

هكذا كانت في خدمة أمير المؤمنين وبيتها، تلكَ هي سيدة نساء العالمين.

خصّتها سورة الكوثر و شملتها آيات التطهير والإطعام حيث اعتبرها أبوها بضعة من نفسه وغضبها غضب الله ورضاها رضاه، ولم ترد أخبار كثيرة عن مرحلتي الطفولة وما بعدها للسيدة فاطمة عليها السلام، وما ورد هو صحبتها لأبيها في مواجهة المشركين، وأذاهم إياه، وحضورها في شعب أبي طالب، وهجرتها إلى المدينة برعايتها الإمام علي عليه السلام،

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث ”واعلم يا علي أني راض عمّن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربّي وملائكته. يا علي؛ ويل لمن ظلمها! وويل لمن ابتزها حقها! وويل لمن هتك حرمتها! وويل لمن أحرق بابها“! (بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج22 ص485).

كلمات الزهراء ونمط حياتها في الشؤون المعنوية والاجتماعية والسياسية قد أصبحت تراثاً ملفتاً، وتعد صلاتها وتسبيحاتها، ومصحفها وخطبتها الفدكية من ضمن هذا التراث الذي تناولته المصادر وكتب السيَر.

اهتمت جميع المصادر بتراث الزهراء (عليها السلام) الذي يتمتع بمضامين متنوعة، ويشتمل على مواضيع عقَدية وأخلاقية، منها ما يتعلق بالحياة الاجتماعية، وقد وردت بعض من رواياتها في كتب الشيعة والعامة، وبعض آخر دُونت كمؤلفات مستقلة تحت عناوين: "مسند فاطمة" و"أخبار فاطمة". وقد فُقد عدد من هذه المسانيد على مرّ الزمان، ولا أثر لها غير ذكر أسماء رواتها وكتابها في كتب علم الرجال، والفهارس، والتراجم.

مصحف فاطمة، وهو كتاب يحتوي على أسرار سمعتها الزهراء من جبرئيل، أو أحد الملائكة المقربين، وقام الإمام علي (عليه السلام) بكتابتها، ويعتقد الشيعة أنه مما توارثه الأئمة وهو الآن عند الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

الخطبة الفدكية، التي ألقتها بعد أن منعت من إرثها ونحلتها، ولها شروح أغلبها تحمل عنوان "شرح خطبة الزهراء (عليها السلام) أو "شرح خطبة الُلّمة

تسبيحات الزهراء، وهو الذكر الذي علمها النبي صلوات ربي وسلامه عليه وآله، وفرحت السيدة الزهراء بتعلّم ذلك، وقد تعرضت المصادر من كلا الفريقين لهذا الذكر الشريف وكيف تعلمته فاطمة سلام الله عليها، وأيضاً مواظبة الإمام علي (عليه السلام) عليه بعد أن سمعه.

وقد أصيبت أثناء اقتحام منزلها من قبل أنصار أبي بكر بأمر منه وتحت إشراف عمر بن الخطاب، وبقية العصابة، لأخذ البيعة من الإمام علي علية السلام، وممن كان معه في البيت عنوةً، فانقلب القوم على أعقابهم، ولم يحفظوا وصية نبيهم، ولم يتمسكوا بعترته بل قتلوا اهل بيته، وذريته، والتاريخ شاهد على ذلك

فجهموا على بنته وريحانته من الدنيا، وكسروا ضلعها، واسقطوا جنينها حتى استشهد صابرة محتسبة، وغاضبة على من آذاها، واذا نراجع التاريخ نجد ان القوم الذين هجموا على بيت فاطمة هم كثيرون هؤلاء منهم كما يذكر ارباب التاريخ :

1-عمر بن الخطاب

2- خالد بن الوليد شرح نهج البلاغة: ج2 ص57

3- عبدالرحمن بن عوف سنن البيهقي ج8 ص 152 ,

4-زياد بن لبيد البياضي الأنصاري شرح نهج البلاغة ج2 ص56

6- محمد بن مسلمة.سنن للبيهقي ج8 ص152 المستدرك للحاكم ج3 ص 66

7- زيد بن ثابت نفس المصدر

8- سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زاعوراء . (من يهود المدينة أيضا وهو ابن خالة محمد بن مسلمة, نهج البلاغة: ج2 ص 50 , وكذلك ج6 ص47)

9 ـ سلمة بن أسلم بن جريش (ليس من قريش بل من اهل المدينة, يلتقي نسبه باليهودي المتأسلم الصحابي محمد بن مسلمة فكلاهما من أولاد عدي بن مجدعة بن حارثة. كتاب الامامة والسياسة ج1 ص 18)

10 ـ أسيد بن حضير الكتائب من أهل المدينة , كان أبوه سيد قبيلة الأوس. الامامة والسياسة ج1 ص 18)

11- قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي‏, أسمه خلف ولقبه قنفذ (الاستيعاب لابن عبد البر , ج 2 باب المهاجر)‏

12- سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زاعوراء (من يهود المدينة أيضاً وهو أخو اليهودي كعب بن الأشرف بالرضاعة, وهو أخو المهاجم اليهودي المتأسلم سلمة بن سلامة وابن خالة المهاجم الآخر محمد بن مسلمة

13- عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زاعوراء (يهودي من أهل المدينة وهو الأخ الثالث

14- بشير بن سعد (وهو أول رجل صفق على يد أبي بكر بالبيعة. الواقدي في كتابه حروب الردة

15- سهل بن خثيمة (من أهل المدينة).

16- أبو عبيدة عامر بن الجراح (ثالث الثلاثة في حزب السقيفة وهم أبوبكر وعمر وهو ثالثهم) , كتاب الكوكب الدرّي ج1 ص 194).

17- المغيرة بن شعبة : صار والي البحرين في عهد عمر (الاختصاص للمفيد ص 186).

18- سعد بن مالك والمشهور بأسم سعد بن أبي وقاص (والي المدائن في عهد عمر

19- سالم مولى أبو حذيفة

وذلك بعد رحيل أبيها بقليل، مما ألزمها الفراش في الفترة الأخيرة من عمرها، إلى أن أودى بها ذلك في 3 جمادى الآخرة سنة 11 للهجرة، وقد ووري جثمانها الثرى ليلاً وبطلب منها خفية.

الليالي الفاطمية تجرّعنا الأحزان غصَّةً بعد غصَّة، وتصور لنا ذروة مشاعر اليُتم، الألم، الانكسار، ولعلّ أقسى المشاهد التي يصعب تخيّلها هو حال مولانا أمير المؤمنين لحظة دفنه لمولاتنا الزَّهراء سلام الله عليها، صبرٌ تتصدَّع له الجِبال، وتقصُر في مُجابهتهِ الآجال، رحلَت "فاطِمة" زهرةُ الآمال.

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