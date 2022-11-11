نشيد سلام فرمانده / 1

عبود مزهر الكرخي ||

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي نشيد إيراني بعنوان(سلام فرمانده) وهذا النشيد معناه هو سلاماً (أيها القائد) والقائد هو الأمام الحجة المهدي(عجل فرجه الشريف)، وقد تم ترجمته الى اللغة العربية والى العديد من اللغات.

و كالعادة كان هناك مؤيدين ومعارضين لهذا النشيد ، وكانت حجة المعارضين وسبب المعارضة أنه الذين يدعون أن هؤلاء الذين تم جمعهم وفي الساحات هم طلبة صغار من بنين وبنات وفي هذا النشيد يتم تعليم هذا الجيل الصغير على العنف والجهاد والمواجهة ، وهذا الكلام يدعوا الى الغرابة والتعجب منه ، فكل ما يصدر من الغرب من أفلام كارتون كلها تتسم بالعنف المفرط في القتال والدعوة الى القتال ، والتي اصبحت أفلام الكارتون من أمثال (مايكي ماوس )أو ساندي بيل...كلها من الماضي ولا يتم أنتاج إلا أفلام الكارتون التي تتسم بالخيال العلمي والعنف المفرط وحتى الألعاب الالكترونية التي فيها من الدم والقتل والعنف وحتى الانتحار من أمثال العاب البوبجي ، والحوت الأزرق ، والكارثة الأكبر هو نشر أفلام التحلل الخلقي والاباحية وعلى أوسع نطاق ، فهذا مسموح به وهو لا يعمل على تهديم الأخلاق واشاعة القتل ونشر كل مفاهيم الدم والقتل والأهم التحلل الخلقي الأسري فهذا لا يتم الاعتراض عليه ، لأن هذه الأفكار المنحرفة والضالة صادرة من منظمات ودول تعمل على تدمير كل فكر إنساني وبناء وخلاق في المجتمعات الإسلامية وهدم الفكر الإسلامي في هذه المجتمعات والأهم التفكيك الأسري في المجتمع الإسلامي ، وهي منظمات معروفة من قبل الجميع وأهمها الماسونية ... وغيرها والتي تدعمها دول غربية وكذلك الكيان الصهيوني ، وكل ذلك من اجل الحفاظ على أمن اللقيطة إسرائيل وبقائها وفكر الفكر الصهيوني ، والذي يحمل معه كل أفكار الرذيلة والفساد والانحراف الخلقي والأخلاقي.

ولكن عندما يتم تثقيف جيل صاعد وجديد تثقيف مهدوي وتقديم الولاء والطاعة الى أمام العصر والزمان الحجة المهدي(عجل الله فرجه الشريف) وربطه بقائم آل محمد ، نرى البعض يقيم الدنيا ولم يقعدوها ، والكلام في هذا النشيد كله هو تقديم الوفاء والبيعة والإخلاص الى أمام الزمان(عجل الله فرجه الشريف) والذي هو السبب المتصل بين الأرض والسماء ، والذي لولاه لساخت الأرض ومن فيها.

فهناك اتِّجاهان في وجود الحجة المهدي(عجل الله فرجه الشريف وهي :

الاتِّجاه الأوَّل : هو معرفة هل أنَّ فكرة المنقذ عالمية منصوصة في الأديان عبر كلّ التاريخ، أم هي حالة طارئة عند بعض الشيعة المأزومين الذين فشلوا في تحقيق أحلامهم السياسية كما يدَّعون؟

الاتِّجاه الثاني بالنسبة للمسلمين: وهو يحصل في الجواب على السؤال التالي: هل أنَّ فكرة المهدي هي فكرة شيعية متأخِّرة نتيجة الفشل في تحقيق الأهداف السياسية، أم هي فكرة محمّدية فيها نصوص كثيرة عن النبيِّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلم) وصلت إلى درجة الصحَّة عند غير الشيعة؟

فالمذهب السني يقر بذلك على لسان شيوخهم وعلمائهم ووقد أقرَّ ذلك شيخ السلفية الحديثة عبد العزيز بن باز، فقد قال في جواب من سأل: (يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجّال والمهدي ونزول عيسى (عليه السلام))، مجيباً: " مثل هذا الرجل يكون كافراً والعياذ بالله؛ لأنَّه أنكر شيئاً ثابتاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام..."، الخ الجواب (1).

المنقذ في الديانة اليهودية والنصرانية :

" اليهود الآن ينتظرون المنقذ، واسمه مسيّا ومشيحا. والنصارى ينتظرون المنقذ، واسمه عندهم في كتبهم البركليت.

إذن لنقرأ في مقدّمة كتاب (حرمة ذبائح أهل الكتاب) للشيخ البهائي بقلم السيِّد زهير طالب الأعرجي، ذكر جملة مهمَّة عن إيمان اليهود الحاليين التي يجب أن تتوفَّر في الذابح حتَّى تتمَّ التذكية عندهم، فقال:

" وأغلب اليهود تؤمن بالله الواحد، الخالق، الأوَّل، الآخر، وبأنبياء الله (عدا عيسى ومحمّد) (صلوات الله عليهم)، وبتعاليم موسى (عليه السلام)، و بخروج المنقذ المنتظر (٧٦٧ :Melton Messia).

وللعلم فإنَّ اليهود والنصارى يشتركون في كتب العهد القديم، ولكنَّهم يختلفون في عدد الكتب والفصول، فبعضها يُعتَرف به وبعضها لا يُعتَرف به.

في الكتب اليهودية ذُكِرَ النبيُّ محمّد، وذُكِرَ الإمام المهدي، وذُكِرَ علي، وذُكِرَ الحسين ومصيبته صلوات الله عليه أجمعين، ولكن هناك خلط عند المسلمين بين ما هو لمحمّد المهدي وبين ما هو لمحمّد رسول الله، فبعض النصوص لا تقبل الانطباق إلَّا على شخصية واحدة وبعضها تقبل الانطباق على شخصيتين، وهم يخلطون بينها. والفارق بينهما حسب التتبّع هو مهمَّته وفعله، فإذا كان صاحب الرسالة فهو النبيُّ محمّد، وإذا كان القائم بالدولة العالمية وإخضاع جميع البشر في آخر الزمان فهو المهدي. وعلى هذا المعيار سنذكر ما ينطبق على المهدي فقط بدون شروح كثيرة وأدلَّة على هذه الدعوى " (2).

فالمنقذ ورد عندهم بتسميات وصفات، هي:

١ - الوارث للأرض. ٢ - المسيّا والبيركليت. ٣ - جذع يسي. ٤ - المشيحا.

١ ـ الوارث للأرض :

نعلم أنَّ هناك تحدٍّ كبير للديانتين المسيحية واليهودية بذكر الله لنصٍّ في الزبور في نصِّ القرآن، قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (3).

ولم يُكذِّبه أيٌّ من المسيحيين أو اليهود، وهذا النصُّ موجود بالفعل في الزبور، وفيه إضافات تدلُّ على ما صرَّح به أئمَّتنا من أنَّه لا ينطبق إلَّا على المهدي (عليه السلام) في آخر الزمان.

أقول: كيف ينفون ذلك وهو نصٌّ في الزبور؟ إذ يقول: (الصدّيقون يرثون الأرض، ويسكنونها إلى الأبد) (4)، إنَّ النصَّ بهذا المزمور يصف طبقة من المؤمنين كما هو ظاهر القرآن، ولكن بملاحظة النصوص المرافقة في المزمور نجد أنَّ النصَّ يتكلَّم عن تعميم الحقّ والعدل على الأرض وزوال الأشرار كلّياً من الأرض في آخر الزمان. وهذه صفات دولة الإمام المهدي، وقيادة الإمام المهدي الذي سيتربَّص به الشرّير فلن يُمكِّنه الله منه حتَّى يُظهِره لإظهار الحقِّ (5).

والبحث في هذا المجال طويل سنكمل في جزئنا القادم هذا البحث الجميل عن المنقذ والمخلص للبشرية أن شاء الله ، أن كان لنا في العمر بقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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المصادر :

1 ـ موقع طريق الإسلام(من اهل السنة والجماعة). باب الفتاوى / سؤال / إنكار الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ... كتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فتوى ابن باز الصوتية والمرئية من انكر المهدي فقد كفر، الرابط :

http://www.binbaz.org.sa/mat/18100.

الكتاب : الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي. المؤلف : أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي. الطبعة : مصطفى الحلبي الطبعة الثانية . وطبعة دار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفى الحلبي الثانية. موقع الموسوعة الشاملة الرابط : www.islamport.com.

2 ـ مأخوذ من مقال بعنوان(نزوع البشرية إلى المنقذ). بقلم الباحث(الشيخ نزيه محيي الدين). (بحوث والمقالات المهدوية » (٦٢٢). موقع(مركز الدراسات التخصصية في الأمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) . تاريخ الإضافة: 9 / 3 / 2021.

3 ـ [الأنبياء: ١٠٥].

4 ـ (المزامير ٢٩: ٣٧).

5 ـ مأخوذ من مقال بعنوان(نزوع البشرية إلى المنقذ). بقلم الباحث(الشيخ نزيه محيي الدين). (بحوث والمقالات المهدوية » (٦٢٢). موقع(مركز الدراسات التخصصية في الأمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) . تاريخ الإضافة: 9 / 3 / 2021.