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الأسئلة والأجوبة القرآنية/ ١٣...


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

سؤال:أرجو أن تزودوني ببعض المعلومات عن اثار وخواص قول إن شاء الله.

جواب:يخاطب الله تعالى الرسول الكريم صلى الله عليه آله وسلم فيقول: 

«وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن یَشَاء اللَّه »  

أي فيما يتعلق بالأخبار المستقبلية وقرار فعل الأشياء ، تأكد من إضافة عبارة "إن شاء الله" لأن

أولاً: أنت لست مستقلاً أبدًا في اتخاذ القرارات ، فلا أحد لديه القوة لفعل أي شيء ، لذلك لتثبت أن قوتك من قوته ، وقوتك تعتمد على قدرته تأكد من أن تضيف إلى كلامك جملة إن شاء الله. 

ثانيًا: ليس من الصحيح والمنطقي إعطاء أخبار محددة لشخص قوته محدودة وستظهر احتمالية وجود عوائق مختلفة ، وقد يتحول ما يريد فعله إلى كذبة ، إلا إذا اقترنت بعبارة "إن شاء الله".

من الواضح أن هذا البيان ليس له أدنى إشارة إلى قضية الأقدار ، ولكنه يشير إلى العناية الإلهية المطلقة بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ، فإن الإرادة البشرية والاختيار هو أحد العوامل ، من ضمن مئات من العوامل الأخرى التي تكون خارج القدرة البشرية ، ولا تتعلق إلا بالله.

هذا هو المكان الذي تتطلب فيه اللباقة والاهتمام بالحقائق ألا ينسى الشخص أبدًا عبارة "إن شاء الله" في خططه.

هنا مرة أخرى ، تم الاهتمام بتأثير "المعرفة" على "أفعال" الشخص ، إذا كان مؤمنًا ، فلن يرى نفسه أبدًا مستقلاً عنه ، ولن يفخر بنفسه أبدًا ، ولن يركب عربة الأنانية ، كما في حالة كثرة المشاكل ، غبار اليأس لن يجلس على مرآة قلبه ولن يستسلم أمام الأحداث الصعبة ؛ لأنه يعتبر القدرة الإلهية فوق كل شيء...

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