دراسات

معيار الحقيقة عند الفيلسوف بروتاغوراس…


الدكتور علي زناد كلش البيضاني ||

 

لا شك بأن الجميع يسعى للحقيقة والوصول إليها ، وأُن أُختلف في مداليلها ، والوسائل والطرق المؤدية لها ، لكن في إطار معرفة الحقيقة ضمن الفلسفة اليونانية شكّل التباين بين العلماء من أهم السمات البارزة في تناولهم للحقيقة ولنا أن نعرض قول بروتاغوراس زعيم الفكر السوفسطائي في القرن الخامس قبل الميلاد في بيان فهمه للحقيقة .

إذ قال: " إن الإنسان مقياس كل شيء والحقيقة إنما تُدرك بالإحساس المباشر نفسه ، أي أن الإحساس هو معيار الحقيقة ، فالحقيقة هي ما تراه وتسمعه وتلمسه وتذوقه وتشمه ، وإذن فإن معرفة الحقيقة ميسورة للناس جمعيا ".

إن ما ذهب إليه بروتاغوراس لا يمكن قبوله أو على الأقل القبول بإقتصار الحواس كمعيار مؤدي للحقيقة وذلك لعدة أسباب منها :

أولاً : لا يمكن الاقتصار على جانب واحد في معرفة الحقيقة بل هناك عدة جوانب أصيلة و مساعدة تشترك كفريق مع الحواس بل وتصوب الأخير عند تناقضاته ، لا سيما وأن الحقيقة من المفاهيم المُعقّدة كما عرضها لالاند في موسوعته الفلسفية بتعريفات عدة منها (الحقيقة هي خاصية كل حق أو ما تمت البرهنة عليه أو هي القضية الصادقة أو انها المعرفة الشاملة و الكاملة بالواقع ) إذ لم يكن بوسع الحواس بمفردها أن تكون قادرة على إدراك كنه الحقيقة .

ثانيا ً : من المتعارف عليه أن التركيز الحواسي قابل للخطأ في تحقيق صور ذهنية غير صادقة بل تتسم بالتناقض في بعض الأحيان ، فالتوهم واختلاق صور لا وجود لها غالباً ما نجده حاضراً في هذا المجال، وهذا ما نعرفه بمصطلح عُقّال العين ـ الذي سنتعرض له في مقال                               إن شاء الله ـ .

ثالثاً : هناك تفاوت في مستوى قوة وضعف الحواس عند الناس فهل من الممكن أن تكون التقييمات والتصورات الذهنية المنبعثة من الحواس تُشكّل أساساً واحداً ؟ وهذا التفاوت يمكن أن يُوظّف في الرد على ما قاله بروتاغوراس في آخر كلامه (معرفة الحقيقة ميسورة للناس جمعيا ) ، فإذا كانت الحقيقة ميسورة لمن يتخذ الحواس معيار للحقيقة أصبح كل سكان الأرض ما يقارب 6 مليارات نسمة هم عارفي الحقيقة وعلماء ولا مكان للجهل بينهم ، فتنتفي بذلك بعثة الأنبياء للناس ، لأن فلسفة بعثة الأنبياء للناس هي لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان فتصبح القضية سالبة بانتفاء الأصل ، ويصبح كلام القران الكريم والاحاديث النبوية في فضل العالم على الجاهل لا مكان له ولا أهمية ، لأن الحقيقة والعلم أصبحت في متناول الجميع .

رابعاً : إذا كان الحواس من بصر وسمع وذوق وشم ولمس معيار للحقيقة فما بالك من كان مُصاباً بخلل أو فاقداً لأحد مرتكزات الحواس هذه ، هل تتعطل لديه معرفة الحقيقة كاملة أو نصفها أو لا تتعطل أصلاً ؟ فمن فقد حاسة من الحواس فقد فَقَدَ علما من العلوم ، وإذا كان التقرير بذلك فماذا فلنا أن نسأل الفيلسوف بروتاغوراس فيمن كان للكثير من العلماء فاقدي الحواس وأثروا العالم بمؤلفاتهم وعلمهم التي زخرت بها المكتبات العلمية.

خامساً : المعارف الإدراكية التي تستند على الحواس لا يمكن الإتكاء عليها للتمويه والتناقض الحاصل من خطأ الحواس وهذا ما أكده القرآن في قضية تشبيه أعمال الكفار كرؤية شكل الماء للناظر من بعيد فإذا وصل إليه لم يجده شيئا " وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا " فهذا أكبر دليل على خطأ الحواس ولا يمكن الاعتماد عليها بمفردها .

سادساً : التمثل الحسي للظواهر والملاحظة المباشرة لها في الوصول للجوهر غالباً ما تتأثر بالقناعات والقبليات الانتمائية للشخص تلقي بظلالها على مستوى الحكم والتصديق للقضية .

سابعاً : لما كانت المعرفة بالحواس التي يقصدها بروتاغوراس ويتبناها هي في الأصل نسبية لذلك فالمعرفة سوف تصبح نسبية وأيضاً ترتب على

ذلك انه لا يوجد معيار ثابت للحقيقة أو الصواب والخطأ، لذلك اكد على انه ما تراه حق فهو حق بالنسبة لك وما اراه باطلاً فهو باطل بالنسبة لك  ، أي أن الخير والشر الصح والخطأ، كلها يجب أن تُحدد بحسب حاجات الكائن البشري ، عندها سيدخل العالم في فوضى لا نهاية لها عندما يصبح الكل على حق من وجهة نظره ، وتصبح القيم المطلقة كالخير والجمال وغيرها  كلها نسبية ، وقد خالفه ارسطو في هذا إذ قال بوجود حقيقة ثابثة مفارقة لهذا العالم ، فكل شيء فيه عبارة عن جوهر – ماهية – و صورة ، و الجوهر هو الحقيقة الثابتة التي يجب على المفكر ان يصل اليها و ان يدركها في شكلها المطلق ، لانه حقيقة لا حقيقة فوقها ، فلكي يوجد الشيء لا بد له من جوهر كنقطة بداية ، هدا الشيء الجزئي المفرد الموجود خارج العقل الدي له صفة مادية لا بد ان توجد له صورة.

ثامناً : ما ذهب إليه يُعطّل أو بالأحرى يلغي دور العقل ويصبح المُتسيد في التقريرات وإصدار الأحكام هي الحواس ، عندها تكون الحواس هي القائد للفرد لا عقله ، ولا أعلم بماذا كرم الله عز وجل الإنسان عندما قال في القرآن " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ " أليس بعقله ؟! .

تاسعاً : لنا أن نسأل بروتاغوراس ما المائز بين الإنسان والحيوان أليس منظومة العقل ، فإذا كانت الحواس هي الأصل عند الإنسان فالأجدر أن تتغلب عليه بعض الحيوانات لأن هناك بعض الحيوانات أقوى حواساً من الإنسان ، فحاسة البصر عند الطيور أقوى من الإنسان بدلالة أحد التقارير العلمية التي تؤكد على ان شبكية العين البشرية تحتوي على حوالي ٠٠٠‏,٢٠٠ خلية بصرية في المليمتر المربع،‏ لدى معظم الطيور ثلاثة اضعاف هذا العدد؛‏ اما الصقور والنسور والعقبان فلديها مليون او اكثر في المليمتر المربع ، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لا يسع المجال لذكرها .

 

 

 

 ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معيار الحقيقة عند الفيلسوف بروتاغوراس…
قبول الفكر بين الإخضاع والإقناع…
ما المقصود من معرفة العدو وما هي الطرق لمواجهته من منظور القرآن؟!
خطوات شبابية  تجاه الحضارة الإسلامية ح8
أثر مدخلية الزمان والمكان في تغيير الأحكام والأقوال…
الأسئلة والأجوبة القرآنية/٨....
كيف ادرس و اتفوق
الأسئلة والأجوبة القرآنية/٧...
معنى السنّة والشيعة: بين سلاح الدعاية وحقائق التاريخ
التخطيط وبناء مستقبل الشعب العراقي..
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 73.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك