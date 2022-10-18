دراسات

الأسئلة والأجوبة القرآنية/٧...


د. مسعود ناجي إدريس ||

 

سؤال:أين يقع كهف أصحاب الكهف؟

جواب: بالرغم من أن قصة أهل الكهف مُثبتة؛ نظرًا لذكرها في كتاب الله - عز وجل-، إلا أن مكان تلك القصة غير مؤكد، كما أن مكان الكهف الذي عاش فيه أصحاب الكهف غير محدد:

1- في إحدى الروايات ذُكِر أنهم كانوا يعيشون داخل المدينة المحكومة عبر الروم، وهي مدينة أفسوس، التي تعرف في الوقت الحالي باسم طرطوس،، وأن الكهف هو الصخرة الخاصة ببيت المقدس وفي رواية أخرى أنهم عاشوا في مكان قريب من مدينة أنطاكيا التركية؟

2-    كهف الرقيم، في قرية الرّجيب جنوب العاصمة الأردنيّة عمّان

وهو رأيٌ رجَّحه بعض المحققين لعدة أسباب، منها: وجود موقعِ مسجدٍ أعلى الكهف، كما جاء الوصف في القرآن الكريم، قال الله -تعالى-: (فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً).

3- الكهف الثالث: وهو مغارة تقع في جبل قاسيون وهو قريب من مدينة الصالحية بدمشق.

4- الكهف الرابع: وهو مغارة في البتراء احدى مدن فلسطين

5- الكهف الخامس: وهو كهف تم اكتشافه في شبه الجزيرة الاسكندنافية في شمال أوروبا حيث عثروا على سبع جثث سليمة كانت ضمن وفد الرومان ويفترض أنهم هم اصحاب الكهف..

 

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