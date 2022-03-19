دراسات

القائد والقيادة الناجحة


  الشيخ محمد الربيعي ||   [ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ] ماهو تعريف القائد والقياده ؟ الجواب : لو فتشت الماضي والحاضر وانا ضامن حتى المستقبل ،  لن تجد لمن هو *بمستوى الفكر البشري* يستطيع ان يعطيك *تعريفا ثابتا* لان الكل سيعطيك تعريف بما يراه بنفسه من المقومات الذاتية والموضوعية ليتسنى له بذلك البقاء بالقيادة والقول هو الاصلح ، وبهذا نلاحظ حتى الدساتير الحكومات  اليوم تنضد بنودها على هذا الاساس  ، حتى مجالس الرسمية للدولة هكذا .ولهذا قال الامام علي ( ع ) ( ليس امري وامركم واحدا ، انني اريدكم لله وانتم تريدوني لانفسكم ) ، فنلاحظ ان اعضاء *منظومة الاسوة الحسنة* تعاريفهم مبادئهم دساتيرهم قيادتهم ، يرونها ضمن منهج الله تبارك وتعالى وليست اجتهادات شخصية واهوائية كما هو عليه اليوم . محل الشاهد : اذن تعريف القائد بنظري وبكلمة انصاف لتأريخ اسجلها ، القائد هو *علي والقيادة هي سيرته في الحكم* ، وان قلت هذا ليس تعريف سردي تفصيلي قلت ان فصلت خرجت من واقع المقالة ، الى واقع البحث.  وهذا ليس محلة يكفي ان تعرف ان التعريف الحقيقي للقائد والقيادة تجدة في *مدرسة الامام علي ( ع )* واترك عنك كل التعاريف البشرية الاهوائية. ومن هنا قررنا نأخذ من هذه المدرسة الالهية المعصومة  بعض الاشارات كيف يكون *القائد ناجحا* في قيادته.  وسنتطرق الى ذلك ضمن النقاط التالية : 1 / ان القائد و القيادة الناجحة هي من اوجدت في قلبها *الاسلام الحقيقي* سلوكا تنظيريا وتطبيقيا . 2 / ان القائد و القيادة الناجحة من كانت من صفاتها الراسخة في ذاتها ومفاهيمها *الحق والعدل* . وهذا الامر اكيدا سيكون سببا لقطع علاقتها حتى مع ذويها ومتعلقيها ، ولكنه مع ذلك على تلك القيادة بقائدها ان لا تبالي ، بما انها تطبق الحق والعدل .  ولذلك قال الامام علي ( ع ) ( ماترك لي الحق صاحبا ) . 3 / ان القائد و القيادة الناجحة من كانت تترجى من قيادتها التي تتسلمها سواء قيادة دولة ، او وزارة ، او اي مسؤولية كانت *قيام الحق* ودفع الباطل ، لا ان تزيد من الطين بلة وتزيد *الظلم ظلما مركبا* مضاعفا ولذلك قال : الامام علي ( ع ) وهو يخصف نعله  ( والله لهي احب إلي من امرتكم ( اشارة الى نعله )  ، إلا ان أقيم حقا أو أدفع باطلا ) . 4 / ان القائد والقيادة الناجحة من تكون غاية منطلق قيادتها هو *الشعور بالمسؤولية والتكليف الشرعي* الملزم لذلك الموقع ، وليس لحب الدنيا ، او ان يكون موجود ممن  هو *الارجح والافضل* منها ، قال: الامام علي ( ع ) ، وهو يؤكد  ان يكون وجودك بالقيادة هو الحجة الملزمة، وليس رغبة الموقع وحب المنصب والجاه ، ( لولا حضور الحاضر ،  وقيام الحجة بوجود الناصر ، وما اخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم ، لالقيت حبلها على غاربها ) . 5 /  ان القائد والقيادة  الناجحة ، يجب ان  تتعامل  مع الامور على  اساس القواعد الشرعية ، ولا تتعامل مع الامور على اساس الاهواء *نفسية ذاتية* قابلة للخطأ والصواب ، فنلاحظه ( ع ) ، يقول : تكملة للحديث الذي اسردناه في الفقرة رقم ( 5 ) : ( لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكأس أو لها ، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز ) . 6 /  ان القائد و القيادة الناجحة من *تزن الامور صح* وتفضل *المصلحة العامة على الخاصة* وان كان ذلك بالميل على حقها .  ولهذا صرح الامام علي ( ع ) قائلا : ( لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري ووالله لأسلمن ماسلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة ، التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه ) . 7 /  ان القائد والقيادة الناجحة التي تعلن لجمهورها و شعبها ان تواجدها في *المنصب و القيادة* ليس بدافع النفع الذات وانما لمصالح كبرى حتمية ، لذلك كانت تصريحات الامام علي في هذه المرحلة مدوية وهو  قال ( ع ) :  ( يا دنيا اليك عني ابي تعرضت ام الي تشوقت ، لاحان حينك هيهات غري غيري لاحاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا ) . ومن هنا كان الامام علي ( ع ) قائدا وقيادة ناجحة و محبوبة بذات الوقت . *ولكن سؤال يطرح ياترى لماذا وجد ممن لايحب الامام علي ( ع ) بعد الامتلاكه لكل هذه الصفات واكثر مما جعلته قائد وقيادة ناجحة ؟!!* الجواب: كان واضحا وجلية وباشارات عديدة من قبل رسول الله ( ص ) نعرض واحدة منها بقوله:  ( ياعلي لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق) ، فالحديث فيه اشارة كانت *مستقبلية قبل ان تكون حضورية* بأن الامام علي ( ع ) ، سيكون له مبغضين ولكن المبغض مشخص وضعه ومصيرة *ومكشوف برعاية الهية لامحال* كما هو واضح من هذه الاشارة واشارات اخرى . اذن فالذين يبغضون الامام علي ( ع ) ، ويبغضون تلك الصفات *للقائد والقيادة الناجحة* هم كمن يبغض  الزهور ويحب الشوك . اللهم احفظ الاسلام و اهله  اللهم احفظ العراق و شعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القائد والقيادة الناجحة
في ذكرى ولادته الميمونة:الإمام المهدي وأصل الإيمان بالغيب
حدود حرية فكر الآخر في الرؤية الإسلامية
الدعوة إلى وعي جديد بالتراث
العراق.. وحلم نهاية عصر الشيعة الجديد
حرية التفكير وحرية التعبير في الرؤية الإسلامية
هل من ازدواجية للشخصية بين الواقع الاجتماعي والافتراضي؟!
علي المؤمن؛ مفكر يحمل هموم الأمة
 مطالعة عن مجمل التحولات العالمية
قراءة في كتاب (التنمية الإسلامية في فكر السيد علي الخامنئي)..القسم الثالث والأخير..
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك