الصحة  (٩) صحة الفم والأسنان...

د.مسعود ناجي إدريس ||

يحتوي تجويف الفم على أسنان وأنسجة حساسة تتضرر بفعل عوامل مختلفة ، مثل العدوى والصدمات وضعف الصحة. من ناحية ، تعتبر صحة الأسنان والأنسجة المحيطة بالأسنان جزءًا مهمًا من صحة الإنسان ، ومن ناحية أخرى ، يتم فرض تكاليف باهظة على الشخص لعلاج التسوس وأمراض الفم المتقدمة ، وبالتالي من المهم الحفاظ على نظافة الفم ، وإيلاء اهتمام وثيق به.

• استخدم فرشاة أسنان

تلعب فرشاة الأسنان دورًا مهمًا في صحة الجسم والوقاية من الأمراض المختلفة. يعلم الجميع أنه إذا لم يتم الالتزام بنظافة الفم ، فإن صحة الإنسان معرضة للخطر. في حالة تعفن الأسنان ، ينتشر التعفن والتسوس أيضًا إلى اللثة ، مما يؤدي إلى تدمير الأسنان تمامًا ، بالإضافة إلى جعل الفم كريه الرائحة. في هذا الوقت يصبح الفم أرضًا خصبة للميكروبات المختلفة. تدخل الجراثيم بعد ذلك إلى مجرى الدم من خلال المعدة مع الطعام ، مسببة أمراضًا مختلفة وتسبب أيضًا ألمًا في الأسنان وتورم اللثة واللوزتين والغدد تحت الفك السفلي ، مما يؤدي إلى ضعف التنفس والبلع.

من ناحية أخرى فإن هذه الجراثيم تصيب اللثة بمرض « التقيح » ، فبالإضافة إلى انتشاره إلى الجسم والمعدة ، قد ينتشر هذا المرض أيضًا إلى الأنف والعينين ، وبشكل خاص يسبب إعتام العينين ، وإذا وصلت إلى المفاصل ، تسبب آلام المفاصل. (55)

تشارك الأسنان بشكل مباشر في جمال الشخص وكلامه ووظائفه الحيوية وصحته. يعد وجود جزيئات الطعام والكربوهيدرات (السكريات) بين الأسنان وتجويف الفم فرصة جيدة لنمو الميكروبات وتكوين طبقة البلاك (DENTALPL

AGUE).

بلاك الأسنان عبارة عن كتلة هلامية ناعمة من الرواسب والبكتيريا التي تتكون على مينا الأسنان والغشاء المخاطي للفم. يمكن إزالة البلاك عن طريق الشطف الشامل بالمواد الكيميائية ، مثل الفلورايد ، والطرق الميكانيكية (الشرائح ، وفرشاة الأسنان ، والخيط). تعد إزالة طبقة البلاك وجعل المينا مقاومة للحمض بواسطة الفلورايد طريقتان مهمتان لمنع تسوس الأسنان.

يعتبر التنظيف بالفرشاة تدليكًا لطيفًا للأغشية المخاطية الرخوة للفم مما يسرع من تدفق الدم. بعد ثلاث دقائق من تناول الطعام ، تبدأ الميكروبات في تكسير جزيئات الطعام ، وبعد 20 إلى 30 دقيقة تخمر كل الطعام في الفم ، وبعد ساعتين تنبعث الرائحة الكريهة من هذه التفاعلات.

▪️فرشاة الأسنان من منظور الروايات

الفرشاة اختيارية ولم يرد ذكرها في القرآن الكريم. إلا أنه في كثير من الأحاديث التي رُوِيَت عن الرسول الكريم والأئمة الاطهار، أوصى الناس بتنظيف أسنانهم ، وأبدى الكثير من التأكيدات والتوصيات بشأنها. عن كلام رسول الله (ص) قال: 《لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالثواب عند وضوء كل صلاة 》( وسائل الشیعة ، حر عاملي ، مؤسسة آل البيت عليه السلام الأحياء الثرات ج ۳ ، ص ۱۷ ).

روى الإمام الرضا (عليه السلام) عن جده رسول الله (ص):«افواهكم طرق من طرق ربكم فنظفوها » ( همان )

قال الإمام الصادق (عليه السلام): 《فِي السِّواكِ اِثْنتا عشْرة خصْلةً هُو مِن السُّنّةِ و مطْهرةٌ لِلْفمِ و مجْلاةٌ لِلْبصرِ و يُرْضِي الرّحْمن و يُبيِّضُ الْأسْنان و يذْهبُ بِالْحفرِ و يشُدُّ اللِّثة و يُشهِّي الطّعام و يذْهبُ بِالْبلْغمِ و يزِيدُ فِي الْحِفْظِ و يُضاعفُ بِهِ الْحسناتُ و تفْرحُ بِهِ الْملائِكةُ.》 ( همان ، ج ٢ ، في ۱۸ )

في بعض الروايات ، يحرم التنظيف بالفرشاة في الحمام ؛ لأنه يسبب أمراض الأسنان. روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديثه : «.. وإیاك و السواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان » ( همان ، ج ٢ ، في ٢٦ )

يحظر أيضًا تنظيف الأسنان بالفرشاة في المرحاض ؛ لأن يسبب رائحة الفم الكريهة. وروي في حديث عن الإمام الكاظم (عليه السلام): « والسواك في الخلاء يورث البخر .. »

والشيء الذي يقال في هذا: أنه قيل في بعض الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لف فرشاة أسنانه بقطعة قماش ووضعها على رأسه ليلاً لتنظيف أسنانه عند استيقاظه. والظاهر أن ذلك تم حتى تكون فرشاة أسنان النبي عليه الصلاة والسلام في مأمن من التلوث أو الاتصال ببعض الميكروبات ، وهذا دليل على عمق الشريعة الإسلامية.

روى حلبي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال:« إن رسول الله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواکه يوضع عند رأسه مرة فیرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات ... » ( همان ، ج ٢ ، ص ٢٦ . )

ورد في الرواية: النبي الكريم كان يستاك ثلاث مرات كل ليلة: مرة قبل النوم ومرة بعد الاستيقاظ ، لما أراد العبادة و مرة قبل أن يخرج ليؤدى صلاة الفجر. ( مکارم الاخلاق ، حسن بن فضل ، طهران ، ١٣٧٦ ق ، ص ٤١ )

ينصح أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان كل ليلة قبل النوم ؛ لأن أثناء النوم يكون الفم مغلقًا و بلا حركة. إذا كان هناك ميكروب في الفم فهو يعمل ويسبب ضررًا ، وأيضًا بعد الاستيقاظ ، قد تكون الجراثيم قد دخلت الفم من الهواء بسبب التنفس وقلة نشاط الفم أثناء النوم...

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