الصحة  (٨) الصحة والوقاية...

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د.مسعود ناجي إدريس || ▪️النظافة يتسخ جسم الإنسان بسبب قلة النظافة والاستحمام. وهذا يتسبب في أنه بالإضافة إلى الرائحة الكريهة للجسم، يفقد الإنسان حالة البهجة والسعادة. وأيضا الأمراض الجلدية أكثر شيوعًا عندما يكون الجسم متسخ. لذلك يجب أن نحاول الاستحمام كل يوم أو كل يومين. يجب دائمًا إبقاء شعر الجسم الزائد قصيرًا. يجب قص الأظافر ، عندما يكون الشعر قصيرا يسهل الحفاظ عليه إضافة إلى ذلك يقل تساقط الشعر في الحالات التي نبقي الشعر قصير. فالملابس يجب أن تكون نظيفة ومرتبة، ولا تخلط النظافة مع الكماليات والمظاهر. يجب أن نحاول أن نحظى بمظهر جيد ونظيف أمام الناس وتجنب إظهار أجزاء من الجسم، مثل الصدر واليدين، من أجل آداب السلوك الاجتماعي. تجنب ارتداء ملابس ضيقة ومهينة ، والأحذية الجلدية البسيطة تكون أكثر ملاءمة من الأحذية الأخرى للحفاظ على صحة القدم ولن تسبب الرائحة الكريهة للقدم. يجب أن تكون الأحذية نظيفة وملمعة. يجب أن نستخدم الجوارب القطنية أكثر ونغسلها بعد كل استخدام ، وفي هذه الحالة تقل رائحة القدمين. حافظ على وجهك ويديك منتعشة وعطرة في الليل ووقت النوم وفي الصباح باستخدام الكريم والعطر. فلنحاول دائما أن نتوضأ ، لأن هذا أمر الشريعة المقدسة وأحد أوامر للمراقبة في مراحل السلوكية ورقي الإنسان ...