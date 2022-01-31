الصحة (٧ ) آداب و أحکام أكل الطعام ...

د.مسعود ناجي إدريس || •قبل البدء في أكل الوجبة انتبه للطعام إذا كان حلال أم حرام واحرص على عدم تناول الأطعمة التي أتت من مال حرام . • لنبدأ بتناول الطعام بـ 《بسم الله》 وبعد الأكل ، نشكر الله على نعمه بذكر 《الحمد لله》 ونقوم بالدعاء من أجل زيادة النعم من الله. • لا تفرط في الأكل ، حافظ على نظام غذائي متوازن واعلم أن الإفراط في تناول الطعام له آثار طويلة المدى وفورية. وتتمثل آثاره الفورية في زيادة الوزن بعد الأكل ، والألم ، والانتفاخ والغازات ، وعسر الهضم ، والنوم المفرط والكسل ، وتأثيراته طويلة المدى هي السمنة وترسب الدهون في الشرايين ومضاعفات خطيرة للغاية في القلب والأوعية الدموية. • لا تأكل على عجل. الأشخاص الذين يأكلون الطعام بسرعة يعانون من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة وعسر الهضم. يجب مضغ الطعام جيدًا حتى يتم هضمه وامتصاصه إلى جزيئات دقيقة ، وإلا فستكون هناك مشاكل في الجهاز الهضمي . • يجب القيام بنظافة اليدين ومفارش المائدة والأطعمة والمواد الغذائية ، مثل الأواني والملاعق والشوك ، لأن سوء النظافة ، تجعل الملوثات الميكروبية والطفيلية تهدد صحتنا. • حاول ألا تجعل درجة حرارة الطعام مرتفعة جدًا وتتناسب إلى حد ما مع درجة حرارة الجسم. • أولاً ، أشعر بالجوع ثم ابدأ في الأكل ، وقبل أن تشبع ، توقف عن الأكل وعلى الأقل لا تأكل أكثر من اللازم. • تناول الخضار الطازجة ، وتأكد من غسلها وتعقيمها جيدًا. • تناول الفاكهة بانتظام ، وإذا كنت لا تحب الفواكه ، فلا بأس من تناول العصير أو الفواكه المعلبة، ولكن كل الفواكه في الحالات الطبيعية. لا ينصح بتناول العصائر أو الفواكه المعلبة والعصائر المعلبة في حالة وجود خلل في صحة الجهاز الهضمي. حتى تناول الفاكهة النيئة يوصى به للحفاظ على الهضم السليم وامتصاص الطعام والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي. • البيض ، وهو غذاء غني بالبروتين ، يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول ، لذلك لا تفرط في تناوله. • حاول تجنب الماء أثناء الأكل وبعده مباشرة لأنه يخفف الهضم عن طريق تخفيف حمض المعدة. • تناول وجبة فطور كاملة ووجبة غداء متوازنة ، وعشاء باعتدال (مثل اللبنيات). • بين الوجبات ، الوقت بين الإفطار والغداء والوقت بين الغداء والعشاء - إن أمكن ، لا تأكل شيئًا سوى الفاكهة أو شاي لان الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات ، يقلل من شهيتك. • حاول أن تقلل من تناول الأطعمة المقلية والمزيد من الزيت السائل لأن ذلك يزيد من احتمالية تراكم الزيوت الصلبة في شرايين الجسم. • قلل من استخدام الحلويات والسكريات باكثر قدر ممكن. • تجنب إضافة الملح (بمعنى ملح إضافي) إلى الطعام قدر الإمكان ، لأن الكثير من الملح يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. • معظم صنابير المدينة ملوثة (ملوثة بالطفيليات والأملاح الثقيلة والجراثيم والفيروسات) ، لذلك من الأفضل استخدام أجهزة تنقية صغيرة في المنزل أو غلي الماء. •وفي حالة الخبز يفضل استخدام الخبز الذي حدث فيه التخمير ، لأن الخبز غير المخمر يسبب عسر الهضم ومشاكل في الجهاز الهضمي. • لا تمارس الرياضة بمعدة ممتلئة وتجنب الأعمال الشاقة بعد الوجبات. •اغسل أسنانك بعد الأكل. • قم بصب القدر الذي تحتاجه من الطعام على طبق حتى لا تفرط في تناول الطعام . • تجنب التحدث ومشاهدة التلفاز والجدال أثناء تناول الطعام وكن مبتهجًا قدر الإمكان عند تناول الطعام....



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام