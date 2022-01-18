دراسات

الصحة ( ٢)الوقاية والعلاج في الإسلام...


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

عند مراجعة أوامر المعصومين عليهم السلام في الوقاية، نرى مئات الروايات التي تصف طرق الوقاية والعلاج من العديد من الأمراض. هنا سنذكر المزيد من الأمثلة على ذلك:

• تناول 21 حبة زبيب في اليوم

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): « إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت » (الكافي ، ثقة الاسلام کلیني ، دار الكتب الإسلامية ج٦، ص٣٥٢).

•شرب ماء المطر مرتين في اليوم

هذا  الأمر بشرط أن تكون مياه الأمطار لم تصل إلى الأرض وتليت عليها سورة الحمد والتوحيد والمعوذتين 70 مرة.

قال رسول الله (ص): «دواء لا يحتاج معه إلى دواء فقيل يا رسول الله ما ذلك الدواء قال يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ثم يجعل في إناء نظيف ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرة وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرة ثم يشرب منه قدحا بالغداء وقدح بالعشاء قال رسول الله والذي بعثني بالحق لينزعن الله ذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته وعروقه» (مکارم الاخلاق ، ص ٣٨٧)

• تناول العسل مرة في الشهر

هذا الفعل يشفي 77 الآلام وأمراض. قال رسول الله (ص): «من شرب العسل في كل شهر مرة يريد ما جاء به القرآن وعوفي من سبع وسبعين داء»، (همان ١٦٥)

• تناول الحليب وتنظيف الأسنان بالفرشاة و......

هذه الأشياء تقضي على المرض في الإنسان. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين -(عليه السلام)- بما يلي: 《یا علي ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن السقم اللبان والسواك وقراءة القرآن》   (الخصال ، ج 1 ، ص ١٢٦)  .

•الحجامة

لقد ركز أولياء الإسلام  على الحجامة بشكل كبير. قال رسول الله (ص) عن الحجامة: 《في ليلة أسري بي إلى السماء ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة》(مستدرك الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۹)

وقال أيضا: 《الحجامة من الخلف تشفي من الصداع وآلام الأسنان والتشتت والأمراض》. (طبقات الکبری ، ابن سعد ، محمد عبد القادر عطا ، بیروت ، دار الكتب العلمية ، اول ، ١٤٠١٠ ق ، ج ۱ ، ص ٣٤٥ .)

كما أدخل الإمام علي الحجامة على أنها سبب لصحة الجسم وتقوية العقل: 《الحجامة تصح البدن وتشد العقل》 (وسائل الشیعة ، ج ۱۷ ، ص ۱۱۷) ....

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