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العمل والجهد (٨) السوق السالم و غير السالم للإنسان ...


  د.مسعود ناجي إدريس ||   إنهم يخلقون بيئة تسمى السوق للتجارة وشراء وبيع البضائع. هذه البيئة سالمة عندما يتبع التجار المبادئ الأخلاقية فيها ، التجارة وسيلة للعيش وكسب الرزق ، كما أنه تم مدحها في الآيات وفي أحاديث الأئمة (ع). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 《البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة، والعشر الباقي في الجلود. 》( فروع الکافي ج ٥ / ص ۳۱۹ )  من ناحية أخرى ، إذا كانت بيئة السوق خارج إطارها الأخلاقي وأمور مثل الربا ، وقلة البيع  ، والكذب ، والاحتكار ، فإنها تصبح مكانًا قبيحًا وفاسدًا. قال النبي (ص) في هذه النقطة:《 وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا » . ( صحيح مسلم ج ۱ / ص ٤٦٤ )  ▪️ التجارة المشجعة أو المذمومة بحسب رواية أمير المؤمنين ، فإن الشيطان دائماً هو أول من يدخل السوق وآخر من يخرج منه.( من لا يحضره الفقیه ج ۳ ص ۱۹۲) من هذا نتعلم أن السوق هو مكان توجد فيه دائمًا إمكانية الانزلاق. لهذا السبب يريد الشيطان دخول السوق عاجلاً وآجلاً. ومن جهة أخرى ، فإن الله يحمد بعض التجار  الذين لا ينسون الله أبدًا في التجارة . كما نقرأ في القرآن الكريم: <رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ.. 》 ( سورة النور / ۳۷ )  إذا تولى الإنسان الحذر اللازم في السوق ، يمكنه أن يجعل السوق مكاناً يرفع من شأنه ، ويبني دنياه واخرته ، ويستغلها في خدمة الناس. ( موسوعة الإمام علي ( ج ۷ / ص ٥٠٥)  ▪️بعض الفضائل الأخلاقية للتجارة في الروايات هناك العديد من الروايات الأخلاقية في مجال السوق التي تمارسها لجعل السوق بيئة صحية ومواتية للأعمال والتجارة ، والآن نأتي ببعض منها.  • فسخ العقد في حالة ندم المشتري عن الامام الصادق ( عليه السلام ) قال : « أيما مسلم اقال مسلماً بيع ندامة اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة »( همان / ص ۲۹۱ ) بالطبع من الضروري إجراء تقييم كامل لجوانبه ومميزاته قبل إبرام العقد حتى لا نضطر في النهاية إلى فسخ العقد .  • التساهل التساهل في البيع  والشراء  يجلب البركة وزيادة المال. بشر الرسول الكريم (ص) احد التجار:《 رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى. » . ( بحار الانوار ج ۱۰۳ / ص ٩٥ )  • الشجاعة  السمة الأخلاقية المرغوبة للتاجر هي الشجاعة. قال الإمام علي (ع) :《التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق  » ( میزان الحکمة / ج ۱ / ص ٥٢٠ ) .  • ذکر الله بعد شراء البضاعة ، يجب على المشتري التكبير ثلاث مرات وقول الشهادة مرتين...

 

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