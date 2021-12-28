العمل والجهد (٨) السوق السالم و غير السالم للإنسان ...

د.مسعود ناجي إدريس ||
إنهم يخلقون بيئة تسمى السوق للتجارة وشراء وبيع البضائع. هذه البيئة سالمة عندما يتبع التجار المبادئ الأخلاقية فيها ، التجارة وسيلة للعيش وكسب الرزق ، كما أنه تم مدحها في الآيات وفي أحاديث الأئمة (ع).
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 《البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة، والعشر الباقي في الجلود. 》( فروع الکافي ج ٥ / ص ۳۱۹ )
من ناحية أخرى ، إذا كانت بيئة السوق خارج إطارها الأخلاقي وأمور مثل الربا ، وقلة البيع ، والكذب ، والاحتكار ، فإنها تصبح مكانًا قبيحًا وفاسدًا. قال النبي (ص) في هذه النقطة:《 وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا » . ( صحيح مسلم ج ۱ / ص ٤٦٤ )
▪️ التجارة المشجعة أو المذمومة
بحسب رواية أمير المؤمنين ، فإن الشيطان دائماً هو أول من يدخل السوق وآخر من يخرج منه.( من لا يحضره الفقیه ج ۳ ص ۱۹۲)
من هذا نتعلم أن السوق هو مكان توجد فيه دائمًا إمكانية الانزلاق. لهذا السبب يريد الشيطان دخول السوق عاجلاً وآجلاً.
ومن جهة أخرى ، فإن الله يحمد بعض التجار الذين لا ينسون الله أبدًا في التجارة . كما نقرأ في القرآن الكريم: <رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ.. 》 ( سورة النور / ۳۷ )
إذا تولى الإنسان الحذر اللازم في السوق ، يمكنه أن يجعل السوق مكاناً يرفع من شأنه ، ويبني دنياه واخرته ، ويستغلها في خدمة الناس. ( موسوعة الإمام علي ( ج ۷ / ص ٥٠٥)
▪️بعض الفضائل الأخلاقية للتجارة في الروايات
هناك العديد من الروايات الأخلاقية في مجال السوق التي تمارسها لجعل السوق بيئة صحية ومواتية للأعمال والتجارة ، والآن نأتي ببعض منها.
• فسخ العقد في حالة ندم المشتري
عن الامام الصادق ( عليه السلام ) قال : « أيما مسلم اقال مسلماً بيع ندامة اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة »( همان / ص ۲۹۱ )
بالطبع من الضروري إجراء تقييم كامل لجوانبه ومميزاته قبل إبرام العقد حتى لا نضطر في النهاية إلى فسخ العقد .
• التساهل
التساهل في البيع والشراء يجلب البركة وزيادة المال. بشر الرسول الكريم (ص) احد التجار:《 رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى. » . ( بحار الانوار ج ۱۰۳ / ص ٩٥ )
• الشجاعة
السمة الأخلاقية المرغوبة للتاجر هي الشجاعة. قال الإمام علي (ع) :《التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق » ( میزان الحکمة / ج ۱ / ص ٥٢٠ ) .
• ذکر الله
بعد شراء البضاعة ، يجب على المشتري التكبير ثلاث مرات وقول الشهادة مرتين...