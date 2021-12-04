العمل والجهد (٣) قيمة العمل والمهنة...

د.مسعود ناجي إدريس ||

قال رجل للإمام صادق بخشية: والله نحن متورطون جدًا في طلب الدنيا ونريد الوصول إلى مالها ومخزوناتها ، فما هو حالنا؟ سأله الإمام: ماذا تحب أن تفعل بمال الدنيا وكيف تنفق دخلك؟ فأجاب:

• بعضها في تحسين وضع حياتي وعائلتي.

• وبعضها في زيارة الأقارب ومساعدة الفقراء من حولي.

• الذهاب في رحلة عبادية .

فقال الإمام : لا تخشى عملك ليس لطلب الدنيا بل هكذا يكون طلب الآخرة » . ( الکافي / ج ٣ / ص ١٤٧ )

لقد أمر القرآن الكريم في مسالك متعددة بالسعي والجهد لكسب الرزق : <فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ> ( سورة الجمعة / ۱۰)

على العكس من ذلك ، يتم احتقار البطالة والافتقار إلى الاحتراف: 《ان الله يحب المومن المحترف》 . ( الکافي ج ٥ ص ۱۸ )

إن قيمة العمل والعامل كبيرة لدرجة أن النبي (ص) يُقبل يد العامل ويقول: 《هذه يد لا تحترق في نار جهنم》

▪︎ آثار العمل والمهنة على النمو والتطور

الشعور بالكرامة والسلام يكون من آثار العمل والمهنة. نتيجة العمل والجهد يشعر الإنسان بالاستحقاق حيث بالعمل يلبي احتياجاته المادية والنفسية ، خاصة إذا صاحبها الابتكار والإبداع. قال الإمام علي(ع): 《لَنَقلُ الصَخرِ مِن قُلَلِ الجِبالِ. أَحَبُّ إِلَيَّ مِن مِنَنِ الرِجالِ》

هذا هو السبب في أنه لم يتردد في القيام حتى بأشياء تبدو غير مهمة ، وعمل أحيانًا مع غير المسلمين للحصول على أجر.

من الممكن اكتشاف إبداع وبراعة الأفراد في مجالات جديدة من خلال العمل ، مما يساهم في تنمية المجتمع ويضع الفرد نفسه في مستوى أعلى من حيث العلم والقدرات العملية. يقوم الإنسان باكتشافات جديدة من خلال عمله ، ويختبر جدارته ويخلق المبادرة. الخيال يؤثر على عمل الفرد ويحرر قوة الابتكار البشري اما حصر العقل بالكسل يؤدي إلى إفساد وتدمير روح الإنسان وجسده. قال الإمام علي (ع): 《نفسك إن لم تشغلْها بالحق شغلتْك بالباطل》

يساعد نشاط المثمر على منع الأفكار الخاطئة وغير المجدية ، وفي المقابل ، من خلال العمل والحرص على القيام بذلك بشكل صحيح ، يمكن للفرد أن يساعد في زيادة التركيز البناء وتحقيق نتائج مفيدة.

الانضباط هو نتيجة العمل القيم والنشاط الاجتماعي. إن وصية الإمام علي (ع) حول النظام والتخطيط في الشؤون وذكرها مع التقوى هي علامة على أهميتها الكبيرة. بعد العمل والجهد المفيد ، ينظم الإنسان أفعاله وسلوكه بتخطيط أكثر دقة ، ويبدأ عمله في الوقت المحدد وينتهي في الوقت المحدد. التأثير الإيجابي على الأطفال من الآثار الأخرى للعمل المرضي والمهنة هو جعل الأطفال يقتدون بآباءهم المجتهدين. لنوع عمل الأب تأثير كبير على فهمه الشخصي ، أي حكم الطفل القيم على نفسه. إن امتلاك مثل هذه النظرة إلى الذات يشجع المرء على الانخراط في نشاط بناء ويحدد النجاحات اللاحقة. يتسبب الآباء العاطلون عن العمل في ضعف وعي أطفالهم بالذات وتدني احترامهم لذاتهم. بالإضافة إلى ما سبق ، تشمل نعم العمل تعزيز الاستقلالية وزيادة الثقة بالنفس وزيادة الخبرات القيمة.

▪︎العمل في مرآة الحكايات

بسبب التعاليم الإسلامية الحديثة والمثالية ، أصبح العمل خطًا للعبادة. بقدر ما تُعرف فضيلة الشخص الذي يسعى إلى رزقه بأنها أعلى وأسمى عبادة، من ناحية أخرى ، يتم تقديم الكسل والبطالة كمظهر من مظاهر النقص والفراغ والابتذال.

قال الإمام الصادق (عليه السلام):《 ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع، دون طلب الحريص الراضي بالدنيا المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف وتكتسب ما لابد للمؤمن منه》

ورد في رواية عن الإمام الصادق (ع) : 《دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يعمل في حائط له فقلنا: جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي، وأطلب الحلال في أذى نفسي 》...

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