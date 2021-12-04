دراسات

العمل والجهد (٣) قيمة العمل والمهنة...


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

قال رجل للإمام صادق بخشية: والله نحن متورطون جدًا في طلب الدنيا ونريد الوصول إلى مالها ومخزوناتها ، فما هو حالنا؟ سأله الإمام: ماذا تحب أن تفعل بمال الدنيا وكيف تنفق دخلك؟ فأجاب:

• بعضها في تحسين وضع حياتي وعائلتي.

• وبعضها في زيارة الأقارب ومساعدة الفقراء من حولي.

•  الذهاب في رحلة عبادية .

فقال الإمام : لا تخشى عملك ليس لطلب الدنيا بل هكذا يكون طلب الآخرة » . ( الکافي / ج ٣ / ص ١٤٧ )

لقد أمر القرآن الكريم في مسالك متعددة بالسعي والجهد لكسب الرزق : <فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ> ( سورة الجمعة / ۱۰)

على العكس من ذلك ، يتم احتقار البطالة والافتقار إلى الاحتراف: 《ان الله يحب المومن المحترف》 . ( الکافي ج ٥ ص ۱۸ )

إن قيمة العمل والعامل كبيرة لدرجة أن النبي (ص) يُقبل يد العامل ويقول: 《هذه يد لا تحترق في نار جهنم》

▪︎ آثار العمل والمهنة على النمو والتطور

الشعور بالكرامة والسلام يكون من آثار العمل والمهنة. نتيجة العمل والجهد يشعر الإنسان بالاستحقاق   حيث بالعمل يلبي احتياجاته المادية والنفسية ، خاصة إذا صاحبها الابتكار والإبداع.  قال الإمام علي(ع): 《لَنَقلُ الصَخرِ مِن قُلَلِ الجِبالِ. أَحَبُّ إِلَيَّ مِن مِنَنِ الرِجالِ》

هذا هو السبب في أنه لم يتردد في القيام حتى بأشياء تبدو غير مهمة ، وعمل أحيانًا مع غير المسلمين للحصول على أجر.

من الممكن اكتشاف إبداع وبراعة الأفراد في مجالات جديدة من خلال العمل ، مما يساهم في تنمية المجتمع ويضع الفرد نفسه في مستوى أعلى من حيث العلم والقدرات العملية. يقوم الإنسان باكتشافات جديدة من خلال عمله ، ويختبر جدارته ويخلق المبادرة. الخيال يؤثر على عمل الفرد ويحرر قوة الابتكار البشري اما حصر العقل بالكسل يؤدي إلى إفساد وتدمير روح الإنسان وجسده. قال الإمام علي (ع): 《نفسك إن لم تشغلْها بالحق شغلتْك بالباطل》

يساعد نشاط المثمر على منع الأفكار الخاطئة وغير المجدية ، وفي المقابل ، من خلال العمل والحرص على القيام بذلك بشكل صحيح ، يمكن للفرد أن يساعد في زيادة التركيز البناء وتحقيق نتائج مفيدة.

الانضباط هو نتيجة العمل القيم والنشاط الاجتماعي. إن وصية الإمام علي (ع) حول النظام والتخطيط في الشؤون وذكرها مع التقوى هي علامة على أهميتها الكبيرة. بعد العمل والجهد المفيد ، ينظم الإنسان أفعاله وسلوكه بتخطيط أكثر دقة ، ويبدأ عمله في الوقت المحدد وينتهي في الوقت المحدد. التأثير الإيجابي على الأطفال من الآثار الأخرى للعمل المرضي والمهنة هو جعل الأطفال يقتدون بآباءهم المجتهدين. لنوع عمل الأب تأثير كبير على فهمه الشخصي ، أي حكم الطفل القيم على نفسه. إن امتلاك مثل هذه النظرة إلى الذات يشجع المرء على الانخراط في نشاط بناء ويحدد النجاحات اللاحقة. يتسبب الآباء العاطلون عن العمل في ضعف وعي أطفالهم بالذات وتدني احترامهم لذاتهم. بالإضافة إلى ما سبق ، تشمل نعم العمل تعزيز الاستقلالية وزيادة الثقة بالنفس وزيادة الخبرات القيمة.

▪︎العمل في مرآة الحكايات

بسبب التعاليم الإسلامية الحديثة والمثالية ، أصبح العمل خطًا للعبادة. بقدر ما تُعرف فضيلة الشخص الذي يسعى إلى رزقه بأنها أعلى وأسمى عبادة، من ناحية أخرى ، يتم تقديم الكسل والبطالة كمظهر من مظاهر النقص والفراغ والابتذال.

قال الإمام الصادق (عليه السلام):《 ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع، دون طلب الحريص الراضي بالدنيا المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف وتكتسب ما لابد للمؤمن منه》

ورد في رواية عن الإمام الصادق (ع) : 《دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يعمل في حائط له فقلنا: جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي، وأطلب الحلال في أذى نفسي 》...

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمل والجهد (٣) قيمة العمل والمهنة...
العمل والجهد (٢) أهمية العمل والجهد في تقدم المجتمع ...
خلاصتك في القوة الناعمة /5/ استخدم قوتك الناعمة في حياتك اليومية..الشمس أقوى أم الرياح
خلاصتك في القوة الناعمة/4/ مراحل عمل القوة الناعمة
خلاصتك في القوة الناعمة/3 / مصادر ووسائل القوة الناعمة
خلاصتك في القوة الناعمة /2/ تعريف جوزيف ناي للقوة الناعمة
خلاصتك في القوة الناعمة/1
أسئلة في الهوية الشيعية
الخطاب الإلهي وحرية التعبير(4)
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك