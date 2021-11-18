دراسات

الفقيه ووعي العصر..


 

د. علي المؤمن ||

 

   يشكّل وعي العصر لدى الفقيه ووعي التراث لدى المثقف، ثنائيةإشكالية مهمة على المستويين النظري والتطبيقي، وهذه الثنائية هي من مظاهر الخلل المعيق لمشروع نهوض المسلمين ودفع عجلة التنمية المجتمعية والثقافية والعلمية والسياسية الشاملة. ورغم أن الواقع الإسلامي بمختلف قطاعاته يعاني من ضغط هذه الثنائية، إلا أنها على مستوى الفقهاء والمفكرين والمثقـفين؛ تشكل أزمة حقيقية؛ لأن هذه الفئات الثلاث مجتمعةً تمثل عقل الأمة ومحور حركتها.

   إن إشكالية وعي الفقهاء لعصرهم، تتمظهر في حصر بعض الفقهاء اهتماماته في زاوية العلوم المعهودة في الحوزات الدينية، أو التراث العلمي الديني بتعبير آخر؛ فيكون ذلك محور اختصاصه وثقافته. وحين يرى هذا البعض أن علوم الفقه والأصول والرجال والدراية واللغة والأخلاق والمنطق وآيات الأحكام هو محور حاجاته العلمية والمعرفية، كما هو الحال مع أي مختص آخر، كالفيزيائي والطبيب والمهندس؛ فلا يجد حاجة إلى أية ثقافة من نوع آخر، عصرية أو غير عصرية، كثقافة العلوم البحتة والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والأدبية، بل وحتى التاريخية والفلسفية أحياناً، فضلاً عن وعي قضايا الحكم والسياسة الدولية. وإذا اكتسب الفقيه ثقافة معينة في هذه المجالات؛ فذلك يشكّل اهتماماً شخصياً محضاً، أو ترفاً ثقافياً لا علاقة له بكونه فقيهاً؛ بل هناك من يعتقد أن هذه الاهتمامات تصرف الفقيه عن تخصصه الحقيقي، وتشتت ذهنه، وتفقده العمق الفقهي المطلوب؛ إذ إن هذا العمق أو الغوص المتأصل في قضايا الفقه ومسائله المتشعبة، وإشكالاته وفرضياته، هي التي تحفظ للفقيه مقامه العلمي، وتكسبه ملكة الاجتهاد المطلق والقابلية على حل أعقد المسائل الفقهية والأصولية.

   وفي المقابل؛ يعتقد آخرون بأن هذا اللون من التخصص المنغلق، قد يخلق عمقاً فقهياً في المجالات الفردية والعبادية، أو سائر المسائل التقليدية التي يتجاوزها الزمن تدريجياً. وربما يتحوّل هذا التبحر والتخصص المنغلق على العلوم الشرعية، إلى هدف بذاته، كسائر العلوم النظرية، وليس إلى وسيلة لقيادة الحياة، ويخلق متخصصاً في الفقه، وليس فقيهاً، بالمعنى الذي يجعله في موقع مرجعية الأمة، وهو الموقع الذي يفرض الانفتاح على حاجات العصر ودخول عالم التحدّيات بمختلف مستوياته ومجالاته، والمعرفة بالواقع، وفهم حاجات المجتمع، وإدراك الموضوعات إدراكاً كاملاً، مع الأخذ بعين الاعتبار تحولاتها وتغيّرها من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. كما أن الوعي بالعصر ومتطلباته، والمستقبل واستدعاءاته؛ يمكّن الفقيه من تحديد مصالح المجتمع الداخلية والخارجية، والعمل وفقها. وهذا التحديد هو الذي يجسد مقاصد الشريعة، حتى إن الإمام الخميني بقوله: «لو كان هناك شخص أعلم من ناحية العلوم المعهودة في الحوزات، ولكنه لا يستطيع تحديد مصلحة المجتمع.. فهذا الشخص ليس مجتهداً في المسائل الاجتهادية والحكومية»؛ اعتبر أن القابلية على تحديد مصالح المجتمع شرطاً في الاجتهاد الجديد.

   وبما أن المسائل الاجتماعية تشتمل على النسبة الأكبر من أبواب الفقه، فهذا يعني أن الفقيه المجتهد في القضايا الفردية والعبادية، وعموماً المسائل الفقهية المتوارثة عبر الأزمان، يعدّ -حسب رأي الإمام الخميني- مجتهداً فاقداً لبعض شرائط المرجعية القيادية للأمة، وإن تحققت أعلميته في تلك المسائل الفردية والعبادية أو المعاملات. وهذا يعني أن عدم الوعي بالعصر ومتطلباته وبمصالح المجتمع وحاجاته، يتعارض مع طبيعة وظائف الفقيه الأربعة أو الخمسة، وخاصة وظيفة قيادة المجتمع من خلال ولايته على الأمور الحسبية، أو وظيفة قيادة الأمة من خلال ولايته على الحكم.

   وفي مجال المسائل الفقهية التقليدية، كأحكام الطهارة والمياه والنجاسات والصلاة والصيام، وعموم العبادات والمكاسب والبيع والمرابحة والربا والمضاربة والنكاح، وعموم العقود، ثم عموم الإيقاعات، من طلاق وعتق وغيرهما، وكذلك أحكام الإرث والقضاء والحدود والقصاص والديات، في هذا المجال؛ يُلاحظ أن هناك المزيد من التأكيد والتركيز والتعمق في المسائل الشرعية نفسها التي أشبعها الفقهاء بحثاً وتمحيصاً ونتائج، خلال مئات السنين، ودليل ذلك؛ الموسوعات الفقهية والأصولية وكتب الفتاوى والأحكام الشرعية (الرسائل العملية) الحديثة، والتي تتشابه في منهجها وعرضها ومعظم مادتها واستدلالاتها مع ما صدر خلال الألف سنة الماضية. في حين تنحصر الجهود حيال معالجة القضايا الجديدة التي باتت مساحاتها تتضاعف وتتضخم باطراد وبشكل يومي، وفي مقدمتها المسائل الجديدة للمجتمعات المسلمة، أو النظام الاجتماعي الإسلامي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والدفاعية والتكنولوجية والعلائقية وغيرها، وهي المسائل التي يفترض أن تتركز عليها الجهود، وهي من البديهيات التي تدل عليها أهداف الإسلام في قيادة الحياة.

وعند هذه النقطة نعود إلى القول بأن وعي الفقيه بالعصر وثقافاته وحقائقه وتحولاته بالنسبة ل، هو مقدمة إنطلاق النهضة الجديدة في واقع المسلمين؛ بل هو أساس الاجتهاد والتنظير الفقهي في مجال الحاجات الاجتماعية الجديدة، ومن خلاله يمكن للفقيه فهم موضوعات الأحكام المختلفة فهماً واقعياً وميدانياً وحسياً، مقدمة لإصدار الحكم الشرعي، الأكثر التصاقاً بالحقيقة (الدين).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقاربة تاريخية برؤية قرآنية…
الفقيه ووعي العصر..
آداب الطعام (الجزء الأخير)▪︎الطعام المشبوه....
الفهم الديني المتجدد وضغوطات الواقع
آداب الطعام (12)بعض آثار لقمة الحرام...
تحالف المصالح المذهبية المشتركة
الجيوبوليتيك ومفهوم الأمن القومي
عناصر قوة الشيعة التي يراد ضربها/13/جماعات المقاومة الإسلامية الشيعية
آداب الطعام (١١) لقمة الحرام...
تطوير فقه المقاصد..
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك