آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...

د.مسعود ناجي إدريس ||

وفي حديث الصحيح عن الإمام الرضا (ع) أنه قال: 《اذا أكلت فاستلق على قفاك ، وضع رجلك اليمنى على اليسرى .》.

وفي حديث الصحيح عن أمير المؤمنين (ع):《 كل ما يسقط من إناء الطعام على الأرض ، الأكل الذي فيه شفاء من آلام اذا ذكر بسم الله عليه لمن يطلب الشفاء.》

عن داود بن فرقد ، قال : 《قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أسمي على الطعام ؟ فقال : اذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء .》

قال معاوية بن وهب: 《كنا في خدمة ذلك الإمام ونأكل الطعام عندما يضع الاطباق يأكل الطعام الذي يقع منه ، بعد ذلك قال: اكله يقضي على الفقر ويزيد الرزق》

نقل عن رسول الله (ص):«من وجد كسرة فأكلها كانت له حسنة، ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعون حسنة»

جاء في حديث الصحيح: 《دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآله وسَلَّمَ فَرأى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَمَشَى إليها فأخذَها ثُمَّ مسحَها فَأكلَها ثُمَّ قال لي يا عائشةُ أَحْسِنِي جِوَارَ نِعَمِ اللهِ تَعالَى فإنَّها قَلَّ ما نَفَرَتْ من أهلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أنْ تَرْجِعَ إليهِمْ》

وفي الحديث الصحيح عن الإمام الرضا (ع) أنه قال: 《من أكل في البيت طعاماً فسقط منه شيء ، فعليه أن يأخذه ، وإن كان في الصحراء تركه للطيور والحيوان.》

عن الإمام محمد التقي (ع): 《وان كنت في الصحراء ، خذها ، حتى لو كانت فخذ شاة.》

عن عبد الله ارجائي أنه قال:《 كنت في خدمة الإمام الصادق (ع) ورأيت أنه يجمع الطعام ويزيل ما سقط على الأرض حتى وان كان حبات السمسم ونحوه. فقلت له : روحي فداك حتى تجمع هذه ، قال الإمام: هذه رزقك لا تجعلها لغيرك ففيها شفاء لكل داء 》 .

وفي حديث آخر عن الإمام انه قال: 《أن أكله يزيل الفقر من آكله وأولاده وأولاد أولاده إلى الولد السابع》.

وفي رواية أخرى من يأكله حفظه الله من الجنون والشراهة والنجاسة والحماقة.

وفي الحديث الصحيح عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: 《نصف مأكول المؤمن شافي سبعين مرضا》.

وروي عن الإمام جعفر الصادق (ع) : 《كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.》.

قال أبو عبد الله عليه‌السلام:《 أكرموا الخبز قيل وما إكرامه قال إذا وضع لا ينتظر به غيره》.

وبهذا الإسناد قال قال رسول الله (ص) :《 إذا أوتيتم بالخبز واللحم فابدءوا بالخبز فسدوا به خلال الجوع ثم كلوا اللحم.》

قال أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام) قال رسول الله (ص) : 《 صغروا رغفانكم فإن مع كل رغيف بركة وقال يعقوب بن يقطين رأيت أبا الحسن يعني الرضا عليه‌السلام يكسر الرغيف إلى فوق.》

قال رسول الله (ص) : 《 إياكم أن تشموا الخبز كما تشمه السباع فإن الخبز مبارك أرسل الله عز وجل له السماء مدرارا وله أنبت الله المرعى وبه صليتم وبه صمتم وبه حججتم بيت ربكم.》

عن الإصبع بن نباتة قال: 《دخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) وقدامه شواء فقال: ادن فكل فقلت: يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال: ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شئ مما تخاف قل: (بسم الله خير الأسماء بسم الله ملء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء) تغد معنا》.

وقد جاء في حديث صحيح: أن النبي الكريم (ص) كان يقول مع كل ما يأكل ويشرب: 《اللهم بارك لنا فيه وابدلنا خيرا منه 》

وعندما يشرب الحليب يقول : « اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » . ( حلية المتقين - علامه محمد باقر مجلسي رحمه الله)...