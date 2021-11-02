قراءة تحليلية في القوة الناعمة والمقاومة الناعمة

قاسم الغراوي ||

الحرب الباردة ، الاعلام والاعلام المضاد ، الحرب الالكترونية ، والحرب السيبرانية ، والامن السيبراني ، الحرب الناعمة ، القوة الناعمة ، المقاومة الناعمة .

كل هذه المصطلحات والعناوين هي مايشغل العالم اليوم بفعل تقنية المعلومات والتطور التكنلوجي واستخدامات الانترنيت التي منحت العالم القوة في استخداماته وتغيير مسار المواجهات بين الدول نحو حرب من نوع اخر بعيدا عن تكتيكات الاسلحة التقليدية .

الأميركي جوزيف ناي وكيل وزارة الدفاع الأميركية السابق معرفا القوة الناعمة : (هي استخدام كل الوسائل المتاحة للتأثير في الآخرين باستثناء الاستخدام المباشر للقوة العسكرية)

وقد أباح هذا التعريف استخدام أي وسيلة في التأثير على الآخرين، سواءً كانت هذه الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة، وهذا دأب الطغاة حيث منهجهم الغاية تبرر الوسيلة، وحيث غايتهم بسط السيطرة على الدول والشعوب وجعلهم عبيد تحت إرادتهم وطوع أمرهم ، لكي يحلو لهم أخذ خيرات الدول ومقدراتها من دون أدنى مقاومة أو حتى كلمة تعارض سياساتهم ، فيبررون لأنفسهم العمل بأي وسيلة توصلهم لهذه الغاية وإن كانت تلك الوسيلة قذرة .

: الاهداف المتحققة من القوة الناعمة

من شاشة قناة الميادين الفضائية وفي لقاء مع احد المتظاهرين انذاك في الحراك الشعبي يقول: إن الخطأ الذي ارتكبه عادل عبد المهدي هو ذلك الاتفاق الذي أبرمه مع الصين لتطوير البنى التحتية للعراق مقابل عقودٍ نفطية آجلة بمبلغ 500 مليار دولار، ويضيف (المتظاهر) : كان على عبد المهدي أن لا يغضب أمريكا بمثل هذا الاتفاق ، وهي التي خسرت في حروب العراق مليارات الدولارات ، كما لم يتردد ذلك المحسوب على ( المتظاهرين العراقيين ) أن يكمل قوله : إن ذلك أحد أسباب تحريك الشارع العراقي ضد حكومة عبد المهدي .

صدق المتظاهر لان الحرب الناعمة التي استخدمتها امريكا اكلت ثمارها في التاثير واستمالة عقول الشباب وغرس افكار وتوجهات وثقافات جديدة خارج نطاق الروح الوطنية والمعتقدات المجتمعية والعقيدة الدينية بوعود ناغمت فيه حاجاتهم بكل اريحية وباتوا يحلمون بان يكونوا وسط المجتمعات الغربية ليمارسوا حقوقهم وانحرافاتهم ورغباتهم دون رقيب او رادع مثل الذي يحكم مجتمعاتنا العربية.

ولكم ان تتصورا كم حجم هذا التاثير الكبيرا الذي يجعل شاب عراقي يفكر بهذه الطريقة ولايؤيد تصرف رئيس حكومته لبناء الدولة الذي اغضب الامريكان ، نعم حركت امريكا الشارع كما وعدت وقد صرح بذلك السيد عادل عبد المهدي بعد استقالته بان الامريكان هددوه اذا لم ينسحب من الاتفاقية سيحرقون الشارع وتحقق وعدهم وتحقق هدف القوة الناعمة .

إن هذه القناعة بهذا الشكل الفج لم تأت من فراغ فقد تعرض غالبية الشباب لعمليات ترويض جعلتهم يعتقدون بان الأمريكيين قادرين على كل شيء يريدونه ، وينطلق في هذه الرؤية من قناعة سلبية خطيرة استوطنت عقولهم وانعكست على تصرفاتهم ومواقفهم وماالت اليه الامور ، وكم هي المرات التي اكدنا فيها بكتاباتنا ومقالاتنا وندواتنا على زرع الافكار في عقول شبابنا واحتضانهم واستيعابهم قبل ان يتم خطفهم والتاثير عليهم ليكونوا اداة مسيرين غير مخيرين من خلال استخدام القوة الناعمة عليهم .

نعم أمريكا قد نجحت في بناء قناعات خطيرة لدى كثير من الجماهير من خلال الحروب الناعمة التي شنتها وتشنها على بلدان العرب والمسلمين .

الحرب الناعمة ساحتها بعيدا عن ساحات الحروب التقليدية ، وبعيدا عن استخدامات الاسلحة الثقيلة والدبابات والصواريخ والراجمات والغواصات الحربية.

انه اسلوب جديد يخاطب الناس ، ويزرع فيهم افكارا جديدة ، ويغير من توجهاتهم وقناعاتهم ويتلاعب ، بعقائدهم وافكارهم ، ويغير بوصلة اتجاههم ، ويكسب ودهم ورضاهم ، تحت عناوين شتى ، واولها حرية الانسان وحقوقه ، والنظام الديمقراطي والحضارة والتطور ، مما يولد لديهم نقمة على اوضاعهم داخل بلدانهم وعلى الوضع العام فيه ، وبالتالي خلق مشكلة كبيرة وهي العنف وعدم الرضا بما تقدمه الحكومات ، اذا مااخذنا بنظر الاعتبار ان غالبية طبقة الشباب ولدت في مرحلة التحول العلمي والتقني والتكنلوجي وصار جزءا من حياتهم المعاصرة .

ومع تطور استخدامات الانترنيت ووجود منظمات (مدنية وانسانية دولية) هكذا تدعي لنفسها تعمل وتتحرك دون رقيب او حسيب لاعداد الشباب في المجتمع على الطريقة الغربية ، بعيدا عن القيم الانسانية والاسلامية من خلال دورات وسفرات ومؤتمرات من كلا الجنسين بحجة اعداد قادة شباب ، وهؤلاء القادة الجدد مرسوم لهم الايمان بمفاهيم جديدة ، ويحملون افكارا جديدة ، ويرفضون كل القيم السائدة في مجتمعهم بل ويحاربونها ويسقطون القدوة والابطال والقادة والمرجعيات .

وكل هذا تابعناه وقد تحقق هدف القوة الناعمة في العقول وخير دليل قتل شخصيات في ال ح.ش.د وكذلك منع مرور المشيعين لجثمان الشهداء القادة في محافظة ذي قار والتطاول على مقام المرجعية .

المثال الاخر لتاثير القوة الناعمة في عقول المستهدفين والمتاثرين بها ، عقد مؤتمرا للتطبيع في كورد ستان تحت عنوان (السلام والاسترداد وهو نتاج الحرب الناعمة التي عمل عليه الكيان الصهيوني من خلال قنواته الاعلامية وارسال رسائل استمالة وتغيير القناعات بحجة الدعوة الى " اتفاقيات أبراهام"، والانضمام لها ودعوا للتطبيعٍ الكامل للعلاقات مع إسرائيل وتبني سياسة جديدة للتنمية والازدهار"، واتفقوا على انه لا توجد قوة محلية أو أجنبية ستمنعهم من التقدم إلى الأمام.

تابعنا كذلك الربيع العربي والتظاهرات في البلاد العربية ، والحراك الشعبي العراقي في تشرين انموذجا بعد ان انحرف عن اهدافه فكان من نتائجه استهداف القادة والاساءة لل ح. ش.د ومس المرجعية الدينية وعنف لاحدود له وتجاوز على رجال الامن وهذه الاهداف مرسومة ، كل هذا حصل بحرب ناعمة استطاعت ان تقيل حكومة عبد المهدي وتغير قانون الانتخابات والمفوضية وفرضت انتخابات مبكرة ، نعم نجحت الحرب الناعمة دون خسائر وحصلت على ثمار جهودها داخل البلدان واوتيت اكلها.

واما القرصنه والهكر فهي احد الاساليب والحيل التي تلجا اليها منظمات عالمية ودول للولوج الى شبكات الدول الالكترونية وخرق مواقعها وملفاتها وسرقة معلوماتها وتعطيل منظوماتها ، وربما تدميرها بالفايروسات وهي جزء مهم من الحرب الناعمة.

: اهم موارد القوّة الناعمة

الأول: “تعزيز القيم والمؤسّسات الأميركيّة، وإضعاف موارد منافسيها وأعدائها”.

الثاني: “توسيع مساحة وجاذبيّة الرموز الثقافيّة والتجاريّة والإعلاميّة والعلميّة الأميركيّة وتقليص نفوذ منافسيها وأعدائها”.

الثالث: “بسط وتحسين وتلميع جاذبيّة أميركا وصورتها وتثبيت شرعيّة سياساتها الخارجيّة، وصدقيّة تعاملاتها وسلوكيّاتها الدوليّة، وضرب سياسات أعدائها”.

ثمّة اختلاف بين الحرب الناعمة والحرب النفسيّة؛ إذ إنّ الحرب الناعمة تركِّز بأساليبها على الاستمالة والإغواء والجذب، دون أن تظهر للعيان، ودون أن تترك أيّ بصمات ، في حين تركِّز الحرب النفسية والدعاية على إرغام العدو وتدمير إرادته ومعنويّاته بصورة شبه مباشرة وعلنيّة.

ان الهدف النهائيّ للتأثير هو : تغيير الهويّة الثقافيّة وتخريب النموذج السياسيّ الموجود والدفع باتجاه العصيان المدني ، مالم يتطابق هذا النموذج السياسي مع مصالح تلك الدولة التي تستخدم القوة الناعمة ، ان العدوان الناعم يحاول خلْقَ مفاهيم ومصطلحات ومعادلات ضارَّة بالمجتمع، تعارِض المفاهيم الأخلاقية والروحية، وتشوه القيم الدينية، وتغتال مفاهيم الشرف والرجولة .

نحن في مواجهة شرسة امام زحف القوة الناعمة الفاعلة والمؤثرة في انقلاب الموازين والحقائق وغياب الثوابت وانتجت متغيرات ومواقف تتناغم مع اهداف القوة الناعمة . فهل نعي اهمية الحرب الناعمة ونؤسس الى مقاومة ناعمة ؟!