آداب الطعام (٧) بعض الخصال الإسلامية في الأكل...

د.مسعود ناجي إدريس ||

يجدر بالمسلم أن يتعلم اثنتي عشرة صفة على المائدة:

• شدد الإسلام على قول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوجبة ، وقول الحمدلله عند انتهاء الوجبة.

• ينصح بتناول القليل من الملح في بداية الوجبة ونهايتها. يعمل الملح ضد مخاط المعدة ويحسن الهضم.

• يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا. تكمن أهمية هذه القضية في أنه وفقًا لأمر المعصومين (ع) ، لا يعتبر الوقت الذي نقضيه على الطاولة جزءًا من حياتنا. ولعل من حكمة هذه الرواية أنه ينبغي تشجيع الإنسان على الأكل بهدوء وصبر.

• تناول التفاح بسرعة يسبب الإفراز الغير مكتمل للإنزيمات الهضمية التي بالتالي تعيق عملية الهضم. لا تنس أنه من وجهة نظر الطب المحلي ، فإن الهضم غير كامل لأي سبب من الأسباب يسبب إنتاج البلغم الفاسد في الجهاز الهضمي وينتشر في جميع أنحاء الجسم.

• يعد مضغ الأطعمة بشكل غير مكتمل عادة لدى معظم الناس ، مما يؤدي مرة أخرى إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وعسر الهضم.

• الوقوف اثناء تناول الطعام، الأكل خلف الطاولات والكراسي، ارتداء الأحذية أثناء الأكل وشرب المشروبات الغازية يثخر الدم .

• يجب ان تكون متأكد أن ما تأكله حلال وتم ذكر اسم الله عليه .

• اجلس على قدمك اليسرى.

• كل بثلاثة أصابع وكل ما بجانبك و ...

• خذ قضمة صغيرة وامضخها جيدًا.

• قلل من نظرك إلى الحاضرين واغسل يديك جيدًا.

• يعتبر تناول الخل والملح من العناصر الأساسية مثل الخبز والماء.

• من الأفضل تذوق الطعام والنظر إليه.

• اشرب رشفات من الماء بل ينصح بتذوق الماء والنظر إليه أثناء شرب الماء.

• إن التوقف عن اكل الطعام قبل الشبع هو أيضًا توصية مهمة للطب الإسلامي. و يعتبر من ركائز طول العمر. لقد سمعنا جميعًا أن الطبيب الشهير في صدر الإسلام قال:《 طالما أن المسلمين لديهم هذه العادة (أي يتوقفون عن الطعام قبل أن يشبعوا) ، فلن يكون لدينا نحن الأطباء زبون! »

• النوم بعد الأكل ضار ويتسبب بتثخر الدم . يُسمح بـ 20 دقيقة كحد أقصى من النوم القصير بعد الغداء.

• الأطعمة شديدة البرودة والساخنة على حد سواء ضارة. يقول ابو علي سيناء: 《 إذا لم يُظهر الماء المثلج اضراره في شبابك ، فسوف يضربك اضراره في سن شيخوختك! الماء ذات البرودة المعتدلة غير ضار》...