آداب الطعام (٧) بعض الخصال الإسلامية في الأكل...

د.مسعود ناجي إدريس ||
يجدر بالمسلم أن يتعلم اثنتي عشرة صفة على المائدة:
• شدد الإسلام على قول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوجبة ، وقول الحمدلله عند انتهاء الوجبة.
• ينصح بتناول القليل من الملح في بداية الوجبة ونهايتها. يعمل الملح ضد مخاط المعدة ويحسن الهضم.
• يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا. تكمن أهمية هذه القضية في أنه وفقًا لأمر المعصومين (ع) ، لا يعتبر الوقت الذي نقضيه على الطاولة جزءًا من حياتنا. ولعل من حكمة هذه الرواية أنه ينبغي تشجيع الإنسان على الأكل بهدوء وصبر.
• تناول التفاح بسرعة يسبب الإفراز الغير مكتمل للإنزيمات الهضمية التي بالتالي تعيق عملية الهضم. لا تنس أنه من وجهة نظر الطب المحلي ، فإن الهضم غير كامل لأي سبب من الأسباب يسبب إنتاج البلغم الفاسد في الجهاز الهضمي وينتشر في جميع أنحاء الجسم.
• يعد مضغ الأطعمة بشكل غير مكتمل عادة لدى معظم الناس ، مما يؤدي مرة أخرى إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وعسر الهضم.
• الوقوف اثناء تناول الطعام، الأكل خلف الطاولات والكراسي، ارتداء الأحذية أثناء الأكل وشرب المشروبات الغازية يثخر الدم .
• يجب ان تكون متأكد أن ما تأكله حلال وتم ذكر اسم الله عليه .
• اجلس على قدمك اليسرى.
• كل بثلاثة أصابع وكل ما بجانبك و ...
• خذ قضمة صغيرة وامضخها جيدًا.
• قلل من نظرك إلى الحاضرين واغسل يديك جيدًا.
• يعتبر تناول الخل والملح من العناصر الأساسية مثل الخبز والماء.
• من الأفضل تذوق الطعام والنظر إليه.
• اشرب رشفات من الماء بل ينصح بتذوق الماء والنظر إليه أثناء شرب الماء.
• إن التوقف عن اكل الطعام قبل الشبع هو أيضًا توصية مهمة للطب الإسلامي. و يعتبر من ركائز طول العمر. لقد سمعنا جميعًا أن الطبيب الشهير في صدر الإسلام قال:《 طالما أن المسلمين لديهم هذه العادة (أي يتوقفون عن الطعام قبل أن يشبعوا) ، فلن يكون لدينا نحن الأطباء زبون! »
• النوم بعد الأكل ضار ويتسبب بتثخر الدم . يُسمح بـ 20 دقيقة كحد أقصى من النوم القصير بعد الغداء.
• الأطعمة شديدة البرودة والساخنة على حد سواء ضارة. يقول ابو علي سيناء: 《 إذا لم يُظهر الماء المثلج اضراره في شبابك ، فسوف يضربك اضراره في سن شيخوختك! الماء ذات البرودة المعتدلة غير ضار》...
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