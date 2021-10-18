آداب الطعام (٦) وجبات الطعام...

د.مسعود ناجي إدريس ||

تناول وجبتين في اليوم من السنن الإسلامية، للحفاظ على صحة الإنسان وعافيته، لذلك أوصى الإسلام بتناول وجبتين في الصباح والمساء. يأكل أهل الجنة الخالدون في دار السلام وجبتين: <وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا> ( مريم / ٦٣ )

• التوصية بتناول كميات أقل

قد ذكر القادة الدينيون، في الوقت الذي يؤكدون فيه على تناول كميات قليلة من الطعام، فوائد عديدة لذلك ؛ مثل: الحفاظ على صحة الجسد، ونقاء الفكر، واستنارة القلب، والتحرر من شرك الشيطان، والتمتع بملكوت الكون، والقرب من الله تعالى، والاستفادة بشكل أفضل من عبادة الله.

• خطر الإفراط في الأكل

إن الإفراط في الأكل مدان بشدة من منظور الأحاديث. الإفراط في الأكل يقلل من الصحة ويجعل رائحة الجسم كريهة ويمهد الطريق لمجموعة متنوعة من الأمراض الجسدية والعقلية. الإفراط في الأكل يهدم جوهر الروح، ويضرب بقوة التقوى وضبط النفس، والحجاب ذكي، ويجعل القلب قاسياً ومظلمًا.

• التوازن في استهلاك الغذاء

اوصى الاسلام بتناول كمية من الطعام المفيد للوقاية من أضرار الإفراط في الأكل والتمتع بفوائد تناول كميات أقل . فقد نصح القادة الإسلاميون بعدم تناول أي شيء حتى يشعر الشخص بالجوع والتوقف عن الأكل قبل ان يشبع تمامًا.

• أفضل طعام واحسن مائدة

أفضل طعام واحسن مائدة من منظور السنن الإسلامية وأفضل غذاء هو طعام له عدة خصائص:

أولاً: ما أعدّه الإنسان بنفسه وتعبه.

ثانيًا: الطعام الذي يحبه أهله .

ثالثًا: ألا ينزعج الآخرين من رائحته.

أفضل مفارش المائدة هي أنظفها وحلالها وأبسطها، والا يتم وضع الأطعمة المنوعة والغالية التي انتقدها أهل البيت (ع) وطلبوا منا تجنبها.

• آداب المائدة

الآداب التي أوصى بها زعماء الإسلام بالحضور على المائدة هي: تناول الخضار على المائدة، وغسل اليدين، والجلوس على المائدة بتواضع، وتكريم الخبز، ومشاركة الطعام (مع الإنسان والحيوان) . والآداب الأخيرة هي اعطاء الصدقة من ذلك الطعام

▪︎ آداب الأكل الصحيحة

• تناول الأطعمة التي تكون بدرجة حرارة الجسم.

• تناول وجبتين وتناول الفاكهة فقط بين الوجبات.

• للوقاية من السمنة، تناول السلطة قبل الوجبات وعلى فترات منتظمة.

• قم دائمًا بملأ ثلثي المعدة بالطعام واحتفظ بالثلث فارغًا

• تناول الفاكهة بعد الأكل يسبب انتفاخًا شديدًا، لذلك لا تأكل الفاكهة قبل الوجبة او بعدها بساعة وساعتين .

• استرح بعد الأكل. استلقِ وضع يديك تحت رأسك وضع قدمك اليمنى على قدمك اليسرى. بهذه الطريقة، أرخِ جسمك لمدة 10 دقائق ولا تفكر في أي شيء، خذ نفسًا عميقًا وحاول ألا تغفو. هذا سوف يجعلك تشعر بالراحة والخفة...