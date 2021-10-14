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آداب الطعام (٤)،عدم الإسراف...


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

ان الله تعالى امر بعدم الإسراف ، وان يستخدم كل النعم الإلهية من طعام وشراب ، كما يقول:<كلوا و اشربوا < ( الأعراف / ۳۱ )

ولكن نظرًا لأن طبيعة الإنسان تحب الاسراف وقد يستغل هذين الأمرين ، وبدلاً من استخدام الملابس المناسبة والتغذية بحكمة ، فقد يلجأ إلى طريق الترف والإسراف ، يضيف على الفور: <و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين> ( همان ) .

کلمة « اسراف » كلمة شاملة للغاية تتضمن أي فائض في الكمية والنوعية ، والعبث ، والتبذير ، ونحو ذلك ، وهذا هو منهج القرآن الذي يمنع على الفور التعسف عند التشجيع على استعمال نعم الخالق ويوصي بالاعتدال .  ( تفسیر نمونة ، ناصر مکارم الشیرازي ج ٦ ، ص ١٤٨ و ١٤٩ . )

وبحسب التفسيرات ، فإن الإسراف في هذه الآية يشمل الإفراط في الأكل وتبذير النعم  الإلهية. نفس العادات التي أتت من العالم الغربي حيث في الحفلات ، يتم إعداد مجموعة متنوعة من الأطعمة لجميع الضيوف حتى يتمكن الجميع من تذوق طعامهم المفضل. إذا تمت دعوة 100 ضيف إلى هذه التجمعات وتم طهي أربعة أشكال من الطعام ، فسيتم إعداد أربعمائة وجبة لمثل هذا الحفل المكون من 100 شخص وسيتم التخلص من باقي الطعام.

▪︎ الاهتمام بالفقراء

إن الاهتمام بالفقراء عبر التاريخ هو نور أئمة الهدى بحيث يمكن اعتباره جزءًا من عاداتهم الغذائية. نقرأ في حياة الإمام علي بن موسى الرضا أنه لما أكل ، أعد طبقًا كبيرًا ووضعه على المائدة وبجانب طعامه. ثم يأخذ نصيباً من أجود أنواع الطعام يوضع أمامه ويضعه في إناء ويأمرهم بإعطائه للفقراء.( تفسير الصافي ، ملا محسن فیض الکاشاني ، ج ٥  ، ص ۳۳۱ ) نرى في حياة الإمام السجّاد أنه لم يأكل طعامًا أبدًا ، إلا اذا  أعطى جزء منه للفقراء. ( قصص الأنبياء ( قصص القرآن ) ، فاطمة مشایخ ، ص ٧٦٣ )

إن إلقاء نظرة على عالم اليوم والأخبار تظهر أن الملايين يموتون جوعاً كل عام. بينما في أجزاء أخرى من العالم ، يتم إلقاء الكثير من الطعام الإضافي في القمامة . يوضح هذا الخبر أهمية تعاليم الإسلام وبُعد العالم اليوم عن المعايير الأخلاقية والإنسانية.

▪︎ الاهتمام بالحيوانات

الشمولية من محاسن الإسلام. في هذا الدين تم الاهتمام حتى بالحيوانات ، واطعامهم. يقول القرآن الكريم لكل من يتعامل مع الحيوانات: <كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ> ( طه / ٥٤ )

جاء في الروايات أن رسول الله (ص) حافظ  على إناء الطعام معوجًا للقط حتى يتمكن الحيوان من شرب الماء أو الطعام منه بسهولة. ( الجامع لأحكام القرآن ، ج ۷ ، ص ٦٩ ) يروي أحدهم: 《 أنني رأيت ذات يوم الإمام الحسن يأكل وكان كلبًا أمامه. أكل الإمام لقمة واحدة واعطى واحدة للكلب. قلت للإمام: يا ابن رسول الله! دعني آخذ هذا الكلب من امامك؟  » رد الإمام قائلا: لا علاقة لك بالحيوان أخجل من الله أن كائن حي ينظر إلى طعامي ولا أطعمه!! » ( بحار الأنوار ، العلامة مجلسي ، ج ٤٣ ، ص ٣٥٢  ) باختصار ، على الإنسان واجب تجاه كل النعم الإلهية ، حتى الطعام والشراب ؛ كما في كلمة الوحي ، مع كل أكل وشرب ، يتم التعبير عن مسؤوليات مثل التقوى ، والتغذية ، والشكر ، وتجنب الإسراف ، وما إلى ذلك....

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