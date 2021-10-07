آداب الطعام (1)آداب الأكل والشرب..

د.مسعود ناجي إدريس ||

▪︎آداب الأكل

يمكن اتباع آداب وأخلاق الأكل في ثلاثة أقسام: الأخلاق الفردية ، والأخلاق الاجتماعية والمسؤوليات الناشئة عن احترام نعمة الطعام ، بطريقة تجعل احترام النعم الإلهية ، وتحريم اسراف الطعام ، مجموعة رئيسية من الأخلاقيات الفردية والمجتمعية للطعام ، والاهتمام بالنعم ، هو مجموعة فرعية من الأخلاق الاجتماعية. ومن خلال ذلك نصل إلى مسؤولياتنا تجاه نعم الطعام ، والتي من خلال شكر المخلوق للخالق، نتجنب الظلم والفساد ، وعدم الإسراف ، والاهتمام بالفقراء ، إلخ .

للإسلام العديد من النقاط الأخلاقية-التربوية في آداب الأكل ، وهو يجعل المرء يدرك أن الأخلاق مؤكدة في كل لحظات الحياة - حتى الأكل. إن ممارسة كل من هذه العادات والاهتمام بها سيكونان مكملين للأخلاق الفردية والاجتماعية. أدى اهتمام الإسلام غير العادي بهذه النقاط وتضاؤل ​​هذه الأنظمة في مجتمع اليوم إلى دراسة هذه المسألة في المقالة التالية.

▪︎الأخلاق الفردية

¤ احترام النعم الإلهية

كان احترام أولياء الله أثناء تناول الطعام كبير لدرجة أنهم خلعوا أحذيتهم وأمروا أتباعهم بخلع أحذيتهم على المائدة. قال رسول الله (ص):« اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنه سنة جميلة و اروح للقدمين » ( وسائل الشيعة ، الشيخ حر العاملي ، ج ٥ ، ص ٦٦ ؛ كنز العمال ، ج ١٥ ، ص ٢٣٥ ).

كان رسول الله يجلس دائمًا على المائدة مثل العبيد - يتربع - لدرجة أن الآخرين يعترضون عليه أحيانًا ؛ فلما رأت امرأة رسول الله يأكل اعترضت عليه وقالت: « أيها النبي هل تأكل وتجلس كالعبيد؟ رد رسول الله (ص) على تلك المرأة فقال: ويل لكِ! أي عبد أكثر استعبادًا مني؟ » ( الكافي ، ثقة الاسلام الکلیني ، ج ٦ ، ص ۲۷۱ )

الإمام الصادق (عليه السلام) رداً على شخص سأله لماذا يأكل رسول الله مثل العبيد قال:《 تواضعا لله عز و جل》( همان ، ج ٦ ، ص٢٧٠ ؛ کنز العمال ، حسام الدين الهندي ، ج ١٥ ، ص ۲۳۸ ) وهذا هو سر احترام أولياء الله للطعام.

• كلام القبيح على مائدة الطعام ممنوع

الغذاء نعمة إلهية تعطى لجميع الكائنات الحية. تقودنا دراسة التاريخ إلى نقطة مهمة مفادها أن بعض الأمم السابقة فقدت الكثير من النعم الإلهية بسبب الكفر وعاشت عواقبها المريرة. روى أنس بن مالك : 《 لم يعترض رسول الله (ص) على الطعام ونوعية طبخه ، كان يأكله إذا أحب ذلك ولم يأكله إذا لم يعجبه》.( متاع الأسماع ، تقي الدين أحمد بن علي مقریزي، ج ۷ ، ص ٣٣٦ و مکارم الأخلاق ، حسن بن فضل الطبرسي ، ص ۳۰ )

لسوء الحظ ، في بعض العائلات ، يجب طهي الطعام الذي يحبه رب الأسرة فقط ، ولا يحق لأفراد الأسرة الآخرين التعليق ؛ بينما وفقًا لدين الإسلام ، يجب أن تكون ربة المنزل حرة في الطهي وأن تكون قادرة على إعداد الأطعمة المختلفة التي تتماشى مع أذواق غالبية الأسرة.

ينقل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (ص) قوله: 《 المؤمن يأكل بشهوة أهله و المنافق يأكل أهله بشهوته » ( الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢ ) ....

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