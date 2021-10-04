أقسام المحفل السري ( الجزء الأول)..

كندي الزهيري ||

يقسم المحفل السري الماسونية الشيطاني، إلى ثلاث مجموعات رئيسية: نأتي على ذكرهن بالتفصيل في كل قسم يحتوي على قسم خاص به ،لا نود ذكره مطلقا ...

الأولى؛ الماسونية الرمزية.

ويندرج أتباع الديانات المختلفة ضمن هذه الدرجات والمراتب، وينجزون أفعالا ونشاطات وطقوسا خاصة، لا يعرفون شيئا عن غايتها الرئيسية.

ويسمعون دوما عن الأهداف العلنية والظاهرة الماسونية عن طريق منظمات الدولية، مثل ( الحرية، والاخوة والمساواة، وحرية المرأة، وحقوق الإنسان وغيرها) ، ويحسب الجميع أن هذه التنظيمات والمجموعات تتابع أهدافا خيرية وإنسانية وهكذا يتعلق بهم المجتمعات.

ان الماسونية الرمزية تهدف إلى:

١_ يتم التعرف على الظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، للبلد الذي يقام فيه المحفل، ويتم عن طريق أعضاء هذه المجموعات الحصول على معطيات كثيرة عن ذلك البلد في مختلف الميادين، ثم تحلل وتعالج.

٢_ ينجذب أشخاص كثر ممن لا يمتلكون وعي ثقافي، إلى هذا التنظيم بسبب شعاراته الرنانة.

لكن ليس لكل يستطيع الانضمام إلى هذه التنظيم انما فقط من ( يحظون بموقع اجتماعي رفيع، أو أصحاب مناصب قيادية عليا في البلد، أو من الأثرياء) ، أما الآخرين الذين لا يمتلكون تلك المواصفات ما هم إلا أدوات يتم استخدامها كوقود لمشروعهم.

علما بأن المسيحيين والمسلمين الماسونيين وسائر الأعضاء غير اليهود، هم رمزيون، لا يصلون إلى المجموعات المهمة الماسونية.

هناك درجات خاصة عددها ( ٣٣) درجة تسمى ب ( الماسونية الاسكتلندية) ،وهي:

( المتمهن، البارع، الخبير، خبير السر، الخبير الكامل، سكرتير السر، الناظم والقاضي، مدير اعمال البناء، المنتخب من تسعة اشخاص، المنتخب من خمسة عشر شخصا، الرفيع المستوى المنتخب ،الأستاذ الأكبر المعمار، قوس انوش الملكي، فارس الكمال الاسكتلندي، فارس السيف أو فارس الشرق، أمير أورشليم، فارس الشرق والغرب، فارس البجع والعقاب والأمير المهمين للزوزكرواي " التوراة "، الكاهن الاعظم، كبير الأساتذة المبجل، الشيخ الجليل لعصر نوح، امير لبنان، الرئيس، أمير المعبد، أمير فارس إبليس أمير الرحمة قائد الهيكل، فارس الشمس، فارس اندرو المقدس العقاب الابيض، الفارس الكبير المنتخب القدس وامير فارس العقاب الاسود والأبيض، المفتش المحقق الأكبر، أمير السر الملكي الرفيع، المفتش العام الاكبر) .

فضلا عن طرق الرمزية في الماسونية، أكانت الطرق ثلاثة الدرجات ، البدائية ولأدواتيه و المائية والطريقة الاسكوتيه وطريقة اليورك، ثمه طرقا اخرى راجت تخضع العضوية فيها لظروف خاصة وهي:

_ طريقة اسكتلندا الملكية.

_ طريقة قسطنطين الصلب الأحمر.

_ طريقة الدراجات الماسونية المتحدة.

_ طريقة الأرز اللبنانية.

_ طريقة الفلسفة للرسل المقنعين الديار السعادة.

_ طريقة دي مولاي أو دو مولة الصبيان.

_ طريقة بنات ايوب للفتيات.

_ طريقة اكوسي.

_ طريقة السرداب أو الأساتذة المختارين.

_ طريقة فتيات النيل.

_ طريقة المحراب الابيض.

ومن بين الطرق الماسونية، فإن طريقة ( اسكوتي) القديمة، حظيت بالقبول وسادت الطريقة الفرنسية في ايران منذ القدم.

ان الطريقة اسكوتي القديمة، هي طريقة ذو العدد ٣٣درجة، ويتم فيها إدارة الشؤون المتعلقة بكل من الدرجات من ٤الى ٣٣ تحت اشراف أحد الورش، وأن أيا من الورش تتبنى الشؤون المتعلقة بدرجات محددة.

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