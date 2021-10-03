العلاقات الاجتماعية (١٣).زيارة المريض...

د.مسعود ناجي إدريس ||

الإسلام دين اجتماعي يدعو البشر إلى العيش اِجْتِمَاعِيًّا. هذا واضح جدا في برامجها وتعاليمها. من أوامر الإسلام المهمة كيفية وطريقة زيارة المريض أو الأشخاص الذين فقدوا صحتهم بأي شكل من الأشكال؛ الأشخاص المصابون بأمراض طفيفة وذوي الإعاقات أو الجرحى. المريض ينتظر أن يزوره أصدقاؤه وأقاربه ويسألوا عن حالته، لأنه يُسعد بزيارتهم. وفقًا للإسلام فإن زيارة المرضى حق يجب على الإخوة والأخوات المتدينين مراعاته فيما يتعلق ببعضهم البعض. عن الرسول الكريم (ص) أنه قال: 《 للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض و...» ( جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، محمد حسن النجفي ، ج ۲۱ ، ص ۳۸۳-٣٦٦ )

عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: 《ما حق المسلم على المسلم؟ قال له؟ سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب، قلت له: جعلت فداك وما هي؟ قال: يا معلى إني عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، قال: قلت له: لا قوة إلا بالله، قال:أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره، والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، والحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته، والحق الخامس [أن] لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى، والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه، والحق السابق أن تبر قسمه وتجيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك. » ( الکافي ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ ).

▪︎ثواب زيارة المريض

الإسلام بعد أن اعتبر زيارة المريض حَقًّا من الحقوق الواجبة للمسلمين تجاه بعضهم البعض واعتبارها واجبًا إِلَهِيًّا إِنْسَانِيًّا، يدعو الزائرين إلى هذا الواجب المهم ولتحفيز المؤمنين على القيام بذلك، وعدهم بالأجر والثواب في الآخرة. الإمام الصادق (ع) في أجر عيادة المريض يقول: 《 أيما مؤمن عاد أخاه في مرضه فإن كان حين يصبح شيعهُ سبعون الف ملك فاذا قعد عنده غمرته الرحمة و استغفروا له حتى يمسي و ان كان مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح》 ( الکافي ، ثقة الاسلام الكليني ، دار الکتب الإسلامية ، ، ج ۲ ، ص ١٦٩ ، ح ۲)

عن رسول الله (ص) قال: 《إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإن كان غدوة صلي عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن كان مساء ، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » ( مکارم الاخلاق ، ص ٣٦١ )

▪︎ آداب زيارة المريض

• إعطاء الهدية

• قصر وقت الزيارة

• مواساة المريض

• السؤال عن حاله

• الدعاء له بالشفاء

• عدم انتظار تقديم الضيافة

أما زيارة المريض فينتهي بحكاية مفيدة وهي الرحيق الحلو المأخوذ من الآيات والأحاديث.

روي عن المرحوم الحاج سبزيفاري الذي ذهب لزيارة مريض وكان معه بعض الناس. عندما وصل إلى منزل المريض عاد ولم يذهب للزيارة. سأله الناس المحيطون به: لماذا أتيت إلى هنا والآن تريد أن تعود؟ أجاب المرحوم الحاج سبزيفاري: 《خطر في قلبي أن المريض عندما يراني سيفرح بعيادتي له ويقول يا لعظمه سبزيفاري وشخص بمكانته أتى إلى زيارتي أنا المريض. لذلك الآن أريد العودة حتى أخلص نيتي لله -سبحانه وتعالى- وأزوره فقط من أجل كسب رضا رب العالمين 》 ( کنز العمال ، المتقي الهندي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ج ٩ ، ص ۹۹ )...