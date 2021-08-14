قراءة فنية لاتصح المقارنة والاصح التفضيل

يوسف الكاتب ||

من اراد الله بداء بكم...ومن وحده قبل عنكم ...ومن قصده توجه بكم

· معنى اسم الحُسين ع

الحسين ...الجميل الشكل والمضمون .مضيء الوجه مشرق

الحسين ...الجبل الشاهق بالصعود.

صفات اسم حسين

طيب .روحه مرحه. شجاع .لديه اهداف .شخصيهصفا اجتماعيه.حافظ للاسرار.

معنى اسم يوسف

يزيد ويمنح.ويضاعف.

صفات اسم يوسف

نشط في صغره ...متواضع .. متميز ...ذكي

· ولادة الامام الحسين ع

يوم ميلاد الحسين ع حيث نادى النبي محمد ص ياعمه على بولدي الحسين ع ..اجابته يانبي الله محمد ص دعني انظفه واغسله ...ياصفيه...باستنكار...ياعمه انت تنظفيه....الله قد نظغه وطهره

· ولادة يوسف ع

عم الفرح والسرور..وهطلت السماء مطرا..واحترق

بيت العبد عشتار .

· جمال الامام الحسين ع

ان جمال الامام الحسين ع هو اكمل نشات الجمال الالهي وجه بهي نوراني يمطر اشراقا وهو زينة عرش الله جمل الله به عرشهوكان جماله قرط معلق بجمال العرش الالهي.جماله الالهي مرايا الانوار تتسابح بفيوضات الملكوت نور على نور

يملى الفضاء بالسحر والحب والطهر

· جمال يوسف ع

له نصيب من الجمال الحسي والمعنوي لذا حسدوه

اخوته .وراحت تجري وراءه زليخا.

البئر.........والجب

قالوا...ان الجب يمتاز بحفره اقل من حفرة البئر

حفرة البئر اعمق من خفرة الجب

الجب ليس فيه ماء ....وانما يضعون الماء فيه

البر ...ماءه جوفي البر فيه ظلام وكذلك الجب

· صحراء كربلاء

عباره عن ارض رمليه تمتاز بالصخور والكثبان وذات مناخ حار قاتل .السفر فيها متعب والرياح قاسيه والهواء فيه حار

· قميص النبي يوسف ع

تعرض قميص النبي يوسف ع الى ثلاثة محاولات

أ - جاءوا على قميصه بدم كذب.. اي ذبحو طيراً واراقو دمه على القميص

ب- قُد قميصه من دبراً

زوجة العزيز همت به وشقت قميصه من الخلف بدافع الشهوه الحرام

ج- القى البشير قميص يوسف على وجه ابيه فرجع اليه بصره

· قميص الامام الحسين ع

طلب الامام الحسين ع بأن ياتوه بلباس لايرغب به احد لان الامام يعرف دناءت بني اميه بانهم سيسلبوه لباسه بعد قتله

تعرض قميص الامام كما تعرض جسده الطاهر الى الاف الطعنات والضربات بالسيف والرمح والسهام والحديد وكذلك وطئت جسده الشريف الخيل مرتين قبل شهادته وبعدها

الامام الحجه عج يندبه صباحاً ومساءً ويبكي عليه دماً لانه يرى قميص الامام الحسين ع الممزق والمخضب بالدم

الملائكه تنشر قميص الحسين في السماء في شهر محرم الحرام ونحن واياكم نرى القميص بالبصيره

فاطمه الزهراء ع يوم الحشر ترفع قميص الحسين الممزق والمخضب بالدم وتقول لله سبحانه وتعالى ياجبار احكم بيني وبين قتلة الحسين ع

نستنتج من هذا ان قميص يوسف تعرض للشق مره واحده

· الشهود للامام الحسين ع

الامامين المعصومين ع الامام السجاد ع .والامام محمد الباقر ع .رواء ماجرى على امامهم الحسين وما حل به يوم الطف

زينب ع عقيلة العقائل..

مائة طفل اناث وذكور

جواد الامام الحسين ع .تقول بحقه الزياره...فرسك

شاردا الى خيامك قاصدا محمحما باكيا ....

الشيب الخضيب ..الخد التريب..الثغر المرقوع بالقضيب..الراس المرفوع على الرماح ..الجسم العاري في الفلوات..القتيل العطشان..المقطوع الوتين ..المطعون في الترقوه..المضروب بالسيف اثناء عشر ضربه..المقطوع الراس..المسلوب...المقطوع خنصره..وطئت الخيل جسده الشريف مرتان ..المصعد دمه الى السماء..المخضب لحيته ووجه بدمه

القران الكريم شاهد على قتل وظلامة الامام الحسين ع .

يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير وصد عن

سبيل الله.......

واذا الموؤده سئلت باي ذنب قتلت .....والموؤده في اللغه هي النفس ......باي ذنب قتلتم نفس الامام الحسين ع

والفجر وليال عشر والشفع والوتر.....الفجر بداية المعركة ولليلة عشره عاشوراء قتل الامام الحسين ع ..والشفع والوتر .ثلاثة ايام .بقي جسد الامام الحسين ع بدون دفن

هذه بعض الايات القرانيه التي تشهد على قتل الامام ااحسين ع ...فاطمه ع يوم القيامه شاهده على دم الامام الحسين ع ومها قميص الحسين ع وهو ممزق وملطخ بدمه ياجبار احكم بيني وبين قاتل الامام الحسين ع

· .شهود التبي يوسف ع

وشهد شاهد من اهلها

يقال بان طفل صغير برائ يوسف ع

قد قميصه من دبر

اعتراف زوجة العزيز بانها هي التي راودته .وكذلك بعض النساء

عزيز مصر قال لزوجته انه من كيدكن .

· قبر التبي يوسف ع

تعددت الاقوال في قبر النبي يوسف ....يقال دفنوه في مصر واخرون يقولون في فلسطين والبعض يقولون دفنوه في نهر النيل

والنتيجه ان قبر النبي يوسف ع مجهول لا احد يعرف مكان قبره ....

قبر الامام الحسين ع

· قبر الامام الحسين ع

قبر الامام الحسين ع في كربلاء .بعد استشهاده وبقي ثلاثة ايام ملقى على رمال الطف دفنه الامام السجاد ع .وحول قبره الشريف سبعون الف من الملائكه .ودفن يوم الثالت عشر من شهر محرم الحرام.تعرض هذا القبر الى محاولات عديده من قبل السلطات ال اميه ...بني العباس لعنة الله عليهم