ما راي علماء السنة في حديث الغدير، و ما المصادر التي ذكرت هذا الحديث ؟

حافظ آل بشارة ||

هناك تصريحات كثيرة لعلماء السنة بالنسبة إلى حديث الغدير تؤيد تواتر حديث الغدير ، كما تؤيد سنده و صحته و دلالته الواضحة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) ، و خلافته المباشرة لرسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) .

يقول أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي في حديث الغدير : "تواتر عن أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) ، و هو ـ أي حديث الغدير ـ متواتر أيضا عن النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) ، رواه الجم الغفير ، و لا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا إطلاع له في هذا العلم ، فقد ورد مرفوعاً عن أبي بكر الصديق ، و عمر بن الخطاب ، و طلحة بن عبيد الله ، و الزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والعباس بن عبد المطلب ، وزيد بن أرقم ، و براء بن عازب ، و بريدة بن الحصيب ، و أبي هريرة ، و أبي سعيد الخدري ، و جابر بن عبد الله ، و عبد الله بن عباس ، و حبشي بن جنادة ، و سمرة بن جندب ، و أنس بن مالك ، و زيد بن ثابت" 1 .

و يقول حجة الإسلام الغزالي : " أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع و هو يقول : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، … " فقال عمر بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي و مولى كل مولى ، فهذا تسليم و رضى و تحكيم ، ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة ... " 2 .

و لقد صرّح بتواتر حديث الغدير جماعة آخرين من علماء السنة منهم : شمس الدين الشافعي 3 و القسطلاني 4 و المنصور بالله 5 .

و فيما يلي نذكر عدداً من المصادر التي ذكرت حديث الغدير :

· مصادر اهل السنة لحديث الغدير

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