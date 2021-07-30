دراسات

ما راي علماء السنة في حديث الغدير، و ما المصادر التي ذكرت هذا الحديث ؟


 

حافظ آل بشارة ||

 

هناك تصريحات كثيرة لعلماء السنة بالنسبة إلى حديث الغدير تؤيد تواتر حديث الغدير ، كما تؤيد سنده و صحته و دلالته الواضحة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) ، و خلافته المباشرة لرسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) . 
يقول أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي في حديث الغدير : "تواتر عن أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) ، و هو ـ أي حديث الغدير ـ متواتر أيضا عن النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) ، رواه الجم الغفير ، و لا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا إطلاع له في هذا العلم ، فقد ورد مرفوعاً عن أبي بكر الصديق ، و عمر بن الخطاب ، و طلحة بن عبيد الله ، و الزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والعباس بن عبد المطلب ، وزيد بن أرقم ، و براء بن عازب ، و بريدة بن الحصيب ، و أبي هريرة ، و أبي سعيد الخدري ، و جابر بن عبد الله ، و عبد الله بن عباس ، و حبشي بن جنادة ، و سمرة بن جندب ، و أنس بن مالك ، و زيد بن ثابت" 1 .

و يقول حجة الإسلام الغزالي : " أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع و هو يقول : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، … " فقال عمر بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي و مولى كل مولى ، فهذا تسليم و رضى و تحكيم ، ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة ... " 2 .
و لقد صرّح بتواتر حديث الغدير جماعة آخرين من علماء السنة منهم : شمس الدين الشافعي 3 و القسطلاني 4 و المنصور بالله 5 .
و فيما يلي نذكر عدداً من المصادر التي ذكرت حديث الغدير :

·        مصادر اهل السنة لحديث الغدير

1.    أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، المتوفى سنة: 548 هجرية، في كتابه: الملل و النحل: 1 / 163 ، طبعة: دار صعب / بيروت، و مطبعة: أمير، قم / إيران .

2.    أبو الفداء ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة : 774 هجرية ، في تفسير القرآن العظيم : 2/ 15 ، طبعة : دار المعرفة / بيروت .

3.    أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر ، المتوفى سنة : 571 هجرية : في كتابه المعروف بتاريخ ابن عساكر ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) : 2 / 5 ، طبعة : دار الفكر / و مؤسسة المحمودي/ بيروت .

4.    أبو الحسن علي بن محمد الواسطي الجلاتي الشافعي ، المعروف بابن المغازلي ، المتوفى سنة : 483 هجرية : في كتابه مناقب علي بن أبي طالب : 31 ، طبعة : دار مكتبة الحياة / بيروت .

5.    أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي الشافعي ، المتوفى سنة : 1270 هجرية ، في كتابه : روح المعاني : 4 / 282 ، طبعة : دار الفكر / بيروت .

6.    محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري في كتابه : ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 67 ، طبعة : مكتبة القدسي / القاهرة / مصر ، و طبعة : بيروت .

7.    الحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي في كتابه : التلخيص بذيل المستدرك : 3 / 109 ، طبعة : دار الفكر / بيروت .

8.    أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي في كتابه : تاريخ اليعقوبي : 1 /422 ، طبعة : مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت / لبنان .

9.    القسطلاني ، شرح المواهب اللدنية : 7 / 13 ، طبعة : المطبعة الأزهرية ، القاهرة / مصر .

10.                       علي بن محمد بن احمد المالكي ، المعروف بابن صبّاغ ، المتوفى سنة : 855 هجرية ، في كتابه : الفصول المهمة : 40 ، طبعة : مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت / لبنان .

11.                       أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي ، فضائل الصحابة : 15 ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .

12.                       جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة 911 : هجرية : تاريخ الخلفاء : 169 ، طبعة : مصر .

13.                       جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية : الحاوي للفتاوى : 1 / 106 ، طبعة : دار الكتاب العربي / بيروت .

14.                       أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، من أعلام القرن الثالث الهجري ، في كتابه : أنساب الأشراف : 2 / 111 ، طبعة : مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت / لبنان .

15.                       أبو الفداء ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة : 774 هجرية ابن كثير ، البداية و النهاية : 5 / 209 ، طبعة : مكتبة المعارف للمطبوعات ، بيروت / لبنان .

16.                       أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، في كتابه : الاستيعاب : 3 / 1098 ، طبعة : دار الجيل ، بيروت / لبنان .

17.                       عبد الرؤوف المناوي ، في كتابه : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية : 1 / 69 ، طبعة : المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة / مصر .

18.                       المحاملي : الأمالي : 85 ، طبعة : المكتبة الإسلامية / الأردن .

19.                       أحمد بن إبراهيم القيسي ، في كتابه : شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي : 197 ، طبعة : مكتبة النهضة : بيروت / لبنان .

20.                       محمد الصبان الشافعي ، المتوفى سنة : 1206 هجرية ، في كتابه : إسعاف الراغبين : 111 ، مخطوط ، المكتبة الشعبية بيروت .

21.                       محمد رشيد رضا ، في كتابه : تفسير المنار : 6 / 464 ، طبعة : دار المعرفة ، بيروت / لبنان .

22.                       أحمد بن حنبل ، المتوفى ، سنة : 241 هجرية ، في كتابه : العلل و معرفة الرجال : 3 / 262 ، طبعة : المكتبة الإسلامية / الرياض .

23.                       أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل الثعالبي النيسابوري ، المتوفى سنة : 429 هجرية ، في كتابه : ثمار القلوب من المضاف و المنسوب : 2 /906 ، طبعة : دار البشائر ، بيروت / لبنان .

24.                       جلال الدين بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة : 911 هجرية ، في كتابه : الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : 2 / 66 ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .

25.                       نور الدين علي بن عبد الله السمهودي، المتوفى سنة: 911 هجرية ، في كتابه: جواهر العقدين في فضل الشرفين ، فضل العلم الجلي و النسب النبوي : 236 ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان.

26.                       عبد الرؤوف المناوي ، في كتابه ، كنوز الحقائق : 2 / 118 ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .

27.                       أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة : 748 هجرية ، في كتابه : ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 3 / 294 ، طبعة : دار إحياء الكتاب العربي ، بيروت / لبنان .

28.                       جلال الدين بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة : 911 هجرية ، في كتابه : الدر المنثور في التفسير بالمأثور : 2 / 293 ، طبعة : محمد أمين ، بيروت / لبنان .

29.                       نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة : 807 هجرية ، في كتابه : مجمع الزوائد و منبع الفوائد : 9 / 129 ، طبعة : دار الفكر ، بيروت / لبنان .

30.                       الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي ، المتوفى سنة : 568 هجرية ، في كتابه : مناقب علي بن أبي طالب : 156 ، طبعة : جامعة المدرسين ، قم / إيران .

31.                       ركن الدين ، أبو محمد ، الحسين بن مسعود ، أبي الفراء البغوي ، المتوفى سنة : 516 هجرية ، في كتابه : مصابيح السنة : 4 / 172 ، طبعة : دار المعرفة ، بيروت / لبنان .

32.                       أبو عبد الله محمد الحكيم الترمذي ، من علماء القرن الثالث الهجري ، في كتابه : نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) : 289 ، طبعة : دار صادر ، بيروت / لبنان .

33.                       كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ، المتوفى سنة : 654 هجرية ، في كتابه : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول : 4 ، مخطوط .

34.                       أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، المتوفى سنة : 335 هجرية ، في كتابه : المسند : 1 / 166 ، طبعة : مكتبة العلوم و الحكم / المدينة المنورة .

35.                       سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ، المتوفى سنة : 1294 هجرية ، في كتابه : ينابيع المودة : 1 / 33 ، طبعة : المطبعة الحيدرية ، النجف الاشرف / العراق .

36.                       عبد الرؤوف المناوي ، في كتابه : فيض القدير شرح الجامع الصغير : 4 / 358 ، طبعة : دار المعرفة / بيروت .

37.                       أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي ، أخطب الخوارزمي ، المتوفى سنة : 568 هجرية ، في كتابه : مقتل الحسين : 1 / 47 ، طبعة : إيران .

38.                       المتقي الهندي ، في كتابه : منتخب كنز العمال : 5 / 30 ، طبعة : المكتب الإسلامي / بيروت .

39.                       أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة : 303 هجرية ، في كتابه : النسائي ، خصائص أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) : 43 ، طبعة : إيران .

40.                       عفيف الدين ، عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ، المتوفى سنة : 768 هجرية ، في كتابه : مرآة الجنان و عبرة اليقظان ، في معرفة حوادث الزمان : 143 ، طبعة : مؤسسة الرسالة / بيروت .

41.                       عبد الله بن عمر البيضاوي ، في كتابه : طوالع الأنوار : 1 / 585 ، طبعة : الديار العامرة / مصر .

42.                       أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، المتوفى سنة : 458 هجرية ، في كتابه : الاعتقاد على مذهب السلف ، أهل السنة و الجماعة : 217 ، طبعة : دار الكتب العلمية / بيروت .

43.                       الحافظ الطبراني ، المتوفى سنة : 360 هجرية ، في كتابه : المعجم الأوسط : 3/ 69 ، طبعة : مكتبة المعارف / الرياض .

44.                       أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة : 303 هجرية ، في كتابه : السنن الكبرى : 5 / 130 ، طبعة : دار المكتبة العلمية / بيروت .

45.                       عبد الرحمن بن خلدون ، المتوفى سنة : 808 هجرية ، في كتابه : المقدمة : 246 ، طبعة : دار الفكر / بيروت .

46.                       جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني ، المتوفى سنة : 750 هجرية ، في كتابه : نظم درر السمطين : 93 ، طبعة : القضاء ، النجف الاشرف / العراق .

47.                       محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، في كتابه : مشكاة المصابيح : 3 / 1720 ، طبعة : المكتب الإسلامي / بيروت .

48.                       سيف الدين الآمدي ، المتوفى سنة : 631 هجرية ، في كتابه : غاية المرام في علم الكلام : 375 ، طبعة : القاهرة / مصر .

49.                       أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري، في كتابه : الرياض النضرة في مناقب العشرة : 3 / 127 ، طبعة : دار الكتب العلمية / بيروت .

50.                       بدر الدين، أبو محمد بن أحمد العيني، المتوفى سنة: 855 هجرية، في كتابه: عمدة القاري، شرح صحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة: 256 هجرية: 18 / 206، طبعة: دار الفكر / بيروت.

51.                       محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي ، المتوفى سنة : 1126 هجرية ، في كتابه : نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار : 54 ، طبعة : مؤسسة المفيد / بيروت .

52.                       الشبلنجي ، في كتابه : نور الأبصار في مناقب بيت النبي المختار : 78 ، طبعة : المكتبة الشعبية .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوى السياسية والمشاركة في الانتخابات /7
ما راي علماء السنة في حديث الغدير، و ما المصادر التي ذكرت هذا الحديث ؟
المنهجيات الغربية في دراسة الدين
بين الشعائر الدينية والطقوس المذهبية المجتمعية
القوى السياسية المشاركة في الانتخابات /6
نعومي تشومسكي تعتبره امريكا ابنها العاق
خصائص شيعة العراق ونقاط الفرق بينهم وبين شيعة  المنطقة/ 2
التشيع من العزلة إلى الدولة
المنهجيات الغربية في دراسة الدين
لماذا علم الاجتماع الديني الشيعي؟!
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك