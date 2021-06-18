لنتعرف على الصهيونية المسيحية بشكل أفضل/ الجزء الثاني 

د.مسعود ناجي إدريس || في أوائل التسعينيات، استمع الأمريكيون إلى أكثر من 1400 إذاعة دينية. الغالبية العظمى من القساوسة الأصوليين البروتستانتية البالغ عددهم 80.000 الذين يبثون يَوْمِيًّا على 400 محطة إذاعية يدعون الناس إلى فكر الانتظار لمشيئة الإله. من أشهر هؤلاء باتريك روبرتسون وجيمي سواجارت وجيم بيكر وجيري فالول. تقوم العديد من المدارس الإنجيلية، الطائفية والمتطرفة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتدريس مبادئ هرمجدون اللاهوتية القائمة على عبادة إسرائيل. يبلغ عدد هذه المدارس حوالي 200 مؤسسة وفيها حوالي 100000 طالب. بعد التخرج، يصبح هؤلاء الطلاب قساوسة بروتستانتية، ويخرجون إلى الناس وينشرون هذا الرأي. أرمجدون أو هرمجدون هي كلمة جاءت من العبرية هار-مجدون أو جبل مجدو . «مدينة مجدّو» تقع في شمال فلسطين المحتلة على الضفة الغربية لنهر الأردن وهي مدينة إستراتيجية. كانت المدينة تقع على طريق الشرق والغرب والشمال والجنوب وبالتالي وقعت فيها حروب كثيرة. يقول سفر حزقيال عن هذه الحرب: «وَأُعَاقِبُهُ بِالْوَبَاء وَبِالدَّمِ، وَأُمْطِرُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَيْشِهِ وَعَلَى الشُّعُوبِ الْكَثِيرَةِ الَّذِينَ مَعَهُ مَطَرًا جَارِفًا وَحِجَارَةَ بَرَدٍ عَظِيمَةً وَنَارًا وَكِبْرِيتًا» يرى القساوسة الأصوليين أن هذه الأوصاف تشير إلى تبادل أسلحة نووية تكتيكية. يؤمنون أن المسيح سيضرب الضربة الأولى. سيستخدم سلاحًا جديدًا له تأثير قنبلة نيوترونية: يذكر سفر النبي زكريا: «لَحْمُهُمْ يَذُوبُ وَهُمْ وَاقِفُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَعُيُونُهُمْ تَذُوبُ فِي أَوْقَابِهَا، وَلِسَانُهُمْ يَذُوبُ فِي فَمِهِمْ.» ستحدث بعض المعجزات خلال هذه المعركة: بما في ذلك ستجف نهر الفرات. في هذه المعركة، سيقوم العرب، والاتحاد الروسي والإيراني بغزو إسرائيل. يدخل المسيح الدجال الشرق الأوسط ويقيم تمثاله في الهيكل اليهودي ويطالب العالم كله بعبادته بدلاً من الله. رأى القساوسة الأصوليين في الشيوعية الروسية كعلامة على آخر الزمان. ونتيجة لذلك، فهم لا يؤمنون بإخلاص بمعاهدات السلام في الشرق الأوسط ولا يعتبرونها مستدامة. في عام 1985، كشف لانغ، مدير الأبحاث في المعهد المسيحي، أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يؤمن بأيديولوجية هرمجدون. تأثر رونالد في حياته بتعليم والدته، قيل عن نيل ريغان، إنها كانت امرأة مؤمنة جدا بالكتاب المقدس. لقد قال إنه مدين بإيمانه لأمه. قال «ألينجوود»، وهو من أشد المؤمنين بعبادة إسرائيل، بما في ذلك معركة آخر الزمان، إنه يجلس هو والقائم مقام ريغان في كثير من الأحيان ويناقشان نبوآت الكتاب المقدس. قال ريغان في إحدى المجالس: «إنه نبي العهد القديم الغاضب، حزقيال، الذي تنبأ بشكل أفضل من أي شخص بالمذبحة التي ستدمر عصرنا. ». ثم يتحدث غاضبًا عن تحول ليبيا إلى دولة شيوعية ويعبر عن الرأي القائل: «هذه علامة على أن وصول هرمجدون ليس ببعيد». قال ريغان أيضًا في إحدى المقابلات: «يعتقد أنه قد تم إحياؤه». هذه هي الرؤية التي أعطت روسيا لقب «الإمبراطورية الشيطانية »، والتي صاغها فيما بعد السياسيون الأمريكيون. الأصل التعليمي للمطالبين ب(الانتظار لمشيئة الإله) هو أنه قبل إنشاء مملكة المسيح العالمية، وفقًا لنبوءة الكتاب المقدس، يجب على اليهود أولاً أن يعودوا إلى إسرائيل، ثم ينشئون دولة يهودية ويبلغون جميع الأمم بكلام الله. إنهم يعتقدون أن يَهُودِيًّا متطرفًا سيفجر يومًا ما القدس ليعيد بناء هيكل سليمان في مكانه. ستبدأ مراسم التضحية اليهودية مرة أخرى، وبعد ذلك سيأتي دور هرمجدون. تهدف الحفريات تحت القدس إلى اكتشاف بقايا معبد سليمان لإثبات أن معبد سليمان كان في الموقع الحالي للقدس. نتيجة لذلك ، وبهذا التبرير ، سوف يدمرون القدس ويقيمون معبد سليمان في مكانه. بينما يخشى المسلمون أن يكون الهدف من هذه الحفريات هو الانهيار التلقائي للمسجد الأقصى. اتباع اليمين المسيحي والإسلام بينما سعت إدارة بوش، خاصة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، إلى منع كبح الدعاية المعادية للإسلام وتعريف الحرب ضد الإرهاب على أنها حرب بين «العالم المتحضر» وأعدائه، مال اليمين المسيحي إلى تصعيد الهجوم العام ضد الإسلام. وقد سعت العناصر والجماعات الناشطة في اليمين الديني الواسع إلى نشر ذلك من خلال استخدام التفسيرات والادعاءات الواردة في خطابات أسامة بن لادن ورفاقه ضد اليهودية والمسيحية من جهة وتشويه بعض المواضيع القرآنية من جهة أخرى وان آراء القاعدة هي نفسها آراء الإسلام، وهكذا دخل المسلمون في الحرب ضد المسيحيين. بمعنى آخر، حسب البعض، انخرط اليمين المسيحي في نوع من «الحملة الصليبية المغلقة» ضد المسلمين. لقد أصبح أيضًا عاملاً مهمًا آخر في تعزيز ميل المسيحيين اليمينيين لمحاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية. تُظهر تصريحات القادة المسيحيين اليمينيين مثل جيري فالول، وباتريك روبرتسون، وجيري واينز، وما إلى ذلك كيف أصبح الخطاب المعادي للإسلام جزءًا ثابتًا من الخطاب السياسي اليميني منذ 11 سبتمبر. جيري واينز، قسيس كنيسة «المعمدانية الأولى » في جاكسونفيل والرئيس السابق لاتفاقية المعمدانية الجنوبية، تحدث في المؤتمر السنوي للقساوسة المحافظين في 15 يونيو 2002، عن إهانة الإسلام، وعن «التعددية المذهبية» في الولايات المتحدة وانتقد ذلك وقال إن هذه التعددية تفترض بالخطأً أن جميع الأديان متساوية. ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز »، فإن قادة آخرين في المؤتمر في نفس الاجتماع أو في الأيام التالية أيدوا تصريحات واينز، زاعمين أن تصريحاته «تستند إلى بحثه عن الإسلام». يشار إلى أنه في اليوم التالي لخطاب واينز، بعث جورج دبليو بوش برسالة إلى الاجتماع عبر قنواة الأقمار الصناعية، وصف فيها المجموعة ب «رواد التسامح والحرية المذهبية ». ليس من الواضح ما إذا كان على علم بمحتويات خطاب واينز قبل إرسال الرسالة؛ ومع ذلك، لم يكن هناك أي علامة على علمه بتصريحاته. وانتقد عدد من نشطاء الحقوق المدنية، بما في ذلك الجماعة اليهودية و (جمعية مكافحة التشهير)، تصريحات واينز وطالبوا بوش النأي بنفسه علانية عن تصريحاته. تصريحات فالول في برنامج مدته 60 دقيقة على شبكة التلفزيون «سي . بي . اس» ضد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في 8 أكتوبر 2002 هو مثال آخر على الأعمال التعسفية لزعماء اليمين المسيحيين ضد الإسلام. «جيري فالول» في أكتوبر 1981 في مقابلة مع الشبكة التلفزيونية الأمريكية «سي . بي . اس» أهان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في أعقاب هذه التصريحات المهينة ، بالإضافة إلى الدول الإسلامية في مختلف البلدان ، أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) تصريحات رجل الدين وما بثته قناة «سي . بي . اس» التلفزيونية. على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين تعاطفوا رسميًا مع القس الفظ في مواجهة احتجاجات المسلمين وقد اعتبرت هذه التصريحات موقفًا شخصيًا للمتحدث ، لكن لا يمكن تجاهل مساهمة حكومة الولايات المتحدة والحكومات التي ، من خلال أعمالها الثقافية والسياسية ، تخلق أرضية لمثل هذه الغطرسة داخل بلادهم. في بلد يتعمد فيه رئيسه الأحمق وعديم الخبرة أن يوجه الحافة الحادة لهجماته على «الإسلاموية» بعد حادثة ١١ سبتمبر ويتحدث بجهل عن الحاجة إلى استئناف الحروب الصليبية ، من الطبيعي أن يقوم القساوسة وأساقفتها بإهانة وتدنيس هذه المقدسات الإسلامية بشكل مخجل. خلفت تظاهرات الشعب الهندي على التصريحات المخادعة للقس الأمريكي "جيري فالول" التي تجرأ فيها على اهانة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ما لا يقل عن خمسة شهداء والعديد من الجرحى. كان هذا أكثر ردود الفعل الدموية للمسلمين ضد استكبار هذا القس المدعوم من أمريكا. كتب «فرید زکریا» كاتب مجلة «نیوزویك» في مقال ينتقد فيه فالول: «بعد 11 سبتمبر مباشرة ، قرر فالول وروبرتسون استخدام هذه الفاجعة لتحشيد مؤيديهم ضد الليبراليين وانصار الإجهاض ، وما إلى ذلك ، لكن هذا أثار رد فعل قويًا في المجتمع الأمريكي ، مما أدى إلى إدانتهم من قبل مجموعة واسعة من الناس ، بما في ذلك بوش رئیس الجمهورية. نتيجة لذلك ، أُجبر فالول وروبرتسون على التراجع ، والاعتذار ، والادعاء بأن تصريحاتهما مأخوذة من نص خارجي . فيما بعد تراجعا عن هذا النوع من الحقد وبدلاً من ذلك وجدوا في المسلمين هدفاً أسهل». كانت النقطة الجديرة بالملاحظة في أعقاب إهانة فالول هي كيف كان رد فعل البيت الأبيض. ورفض المتحدثون باسم البيت الأبيض التعليق ، حتى عندما سألوهم مرارًا وتكرارًا ، اكتفوا بتكرار أن «الإسلام هو دين السلام في نظر رئيس الجمهورية ». بشكل عام ، من الواضح تمامًا أن جورج دبليو بوش لم يعد يهتم بالدعاية للتسامح الديني ومنع الأعمال والدعاية ضد المسلمين والإسلام فور 11 سبتمبر. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التأثير الكبير جدًا لليمين المسيحي في الحزب الجمهوري والدور المهم الذي يلعبه في الانتخابات الرئاسية لعام 2004....



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