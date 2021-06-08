الشباب في رحاب القرآن ومدرسة اهل البيت / الجزء الرابعـ ☆ الخصائص العاطفية للمراهقين والشباب

د.مسعود ناجي إدريس ||

يتأثرون المراهقون بسرعة ؛ لذلك ، فإن ردود أفعالهم تكون أكثر من الطبيعي ، ويندلع مشاعرهم لدرجة أنهم أحيانًا بكلمة أو سخرية ، يخلقون عاصفة من المشاعر تظهر آثارها بوضوح على وجوههم. التغييرات التي تحدث في عواطف الحياة كلها نتيجة نظام جديد موجود في الجهاز الهرموني والجهاز العصبي.

خلال فترة البلوغ ، يختل التوازن بين المشاعر العاطفية للمراهق والأفكار العقلانية ، مما يتسبب في انفجار عاطفي شديد يؤثر على العقل.

ويشير نبي الإسلام الكريم في خطابه إلى هذه الصفة المميزة للمراهقين ويقول:

(الشباب شعبة من الجنون) [الشیخ صدوق، من لایحضره الفقیه،4/377]

الجنون من مادة الجن ويعني التستر والتمويه ، ويبدو أن المراهقة بها غموض وستر ، والمراهق لا يعرف حقيقة ما حدث في جسده ، ويقلقه ويجعل من الصعب عليه اتخاذ قراراته ويصبح تعامل العائلة والناس معه صعب.

عدم الاستقرار العاطفي والرغبات المتضاربة والاضطراب العاطفي هي بعض الخصائص النفسية والعاطفية للمراهقة. هذه الترتيبات غير مألوفة للمراهقين تربكهم أحيانًا. يمكن للآباء والمعلمين الذين ليسوا على دراية بقضايا هذه الفترة أن يسببوا أيضًا صدمة وتعاسة. للإمام علي (ع) حديث يكمل شرح ما تقدم فيقول:

(لایزال العقل و الحمق یتغالبان علی الرجل إلی ثماني عشر سنة فإذا بلغها غلب علیه اکثرهما فیه؛) [بحار الأنوار ، 75/82.]

العقل والحمق في مزاج الشباب يكافحون باستمرار للتغلب على أزمة بلوغ سن الثامنة عشرة، في ذلك الوقت، إذا كانت البنية الفكرية للشباب طبيعية وصحية، فإنها ستنتصر تدريجياً وسيفشل الحمق، وإذا كان الشخص أحمق، فإن الحمق سيسود على العقل.

هناك رواية نقرأ فيها عبارة «سكر الشباب» .

قال الإمام امام علي(ع): اضاف السکر اربعة :سکر الشباب، سکر المال، سکر النوم و‌سکر الملك.[ تحف العقول/124]

ومن سمات المراهقة التخيل والأفكار التي تتعلق بالمشاعر ، ويمكن القول أن تفسير سكر الشباب يذكر جزءًا من هذه الخاصية. إن الرغبة في ما لا يمكن تصوره والخيال هي إحدى سمات شباب التي توضع في مؤسسة المراهقين وتقوي الخيال ، فلا تضيعوا واقع الغد الحقيقي اليوم. بسبب هذه الخصائص العاطفية للمراهقة وهيمنة العواطف ، نرى أحيانًا سلوكيات مزدوجة وغير مرغوب فيها إلى حد ما للمراهقين ويجب أن نعلم أن الإمام علي (ع) قد ذكر حلاً مناسبًا يجب أن نستخدمه في التعامل مع الشباب ، قال الإمام :

(جهل الشباب معذور و علمه محصور) [ غرر الحکم/327.].

إن الابتعاد عن الإهمال من الضروريات ويجب التعامل مع المراهقين باهتمام، حتى يتمكنوا تدريجياً من اختيار الطرق الصحيحة والحكيمة والمرور في هذا الطريق المتعرج بالاعتماد والثقة على الآباء والمربين الذين يساندونهم بالتسامح واللطف.

☆ الخصائص الأخلاقية للمراهقين والشباب

أحد جوانب نمو الإنسان وتطوره هو النمو الأخلاقي، فالأخلاق متجذر في الطبيعة البشرية ونظام الإدراك الحسي للإنسان من النوع الذي يظهر رغبة القلب في الخير وكرهه للشر.

قلنا إنه مع بداية البلوغ وبدء المراهقة يصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من التفكير تفصله عن الطفولة، وهي فكرة تتجاوز عالم الحواس والهدف وتصبح مستقلة. بالتزامن مع نمو التفكير المستقل، يتسع التطور الأخلاقي أيضًا ويتركز اهتمام الإنسان على الدين، فالاهتمام بالدين جزء من التطور الأخلاقي للإنسان، ومن أسئلته ما هي صفاتي الأخلاقية والدينية؟ ! ! عندما يحصل على إجابة لهذا السؤال، يشعر بالهوية والشخصية.

المعتقدات الإنسانية في الطفولة هي تقليد وتنبع من معتقدات الوالدين، ولكن مع ظهور المراهقة والشباب ووصولهم إلى مرحلة متقدمة من التفكير، فإن المراهقين مصممون على إعادة تأسيس نظام من المعتقدات لأنفسهم. « في السنوات التي تلي سن البلوغ، يجد العديد من الفتيان والفتيات أنه من الضروري أن يكون لديهم فلسفة في الحياة. في معظم الحالات، لن يقبل المراهقون بشكل أعمى أفكار وإيمان والديهم ومن حولهم ويحاولون تقييم شخصيتهم ويشعرون بالحاجة إلى الإجابة عن أسئلة حول طبيعة ومعنى الوجود البشري وحتى أنفسهم. يشعر بعض الشباب بالحاجة إلى خلفية دينية صلبة ومهيمنة مثل عصا شخصيتهم، وهذا الشعور يجعلهم يشعرون بالمسؤولية ويجعل الحياة أكثر أمانًا. »

بالإضافة إلى الاهتمام بالدين وفهم فلسفة الحياة ، فإن الشباب يشككون في بعض التعاليم والتعليمات الدينية ويصبحون مرتبكين في فهمها ، وفي هذا الوقت يجب أن تشبع عقولهم بالحجج الصحيحة ويعرفون الإجابة. يحاول المراهقون اكتشاف الحقيقة شخصيًا من خلال التفكير ، ولهذا السبب فإنهم يشككون في بعض الأمور الدينية ، وفي هذه الحالات يجب ألا تكون الأسرة متعصبة ، بل تمنح المراهق الفرصة للتفكير وإعطائه توجيهًا وديًا ومنطقيًا.

قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) :

(اوصیکم بالشبان خیراً فإنهم ارقّ افئدة فان اللّه بعثني بشیراً و نذیراً فحالفني الشبان و خالفني الشیوخ هم قرأ فکان علیهم الأمر فقست قلوبهم) .

ثم أشار إلى آية من القرآن وتحدث عن القدماء الذين عاشوا حياة طويلة وعانوا من قسوة القلب.

وبسبب غرائز الشباب الطاهرة وضمائرهم المستيقظة تقبلوا كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يتفق مع الفضائل وانجذبوا لتعاليم الإسلام السامية.

للإمام الصادق (ع) أيضًا رواية تؤكد على تسريع التعليم الديني للمراهقين.

يقول الإمام:

(بادروا أحداثکم بالحدیث قبل أن تسبقکم الیهم المرجئه) [الشیخ الطوسي ، تهذیب ،8/ 111]

بالإضافة إلى الروايات التي تؤكد على التربية الدينية للشباب ، في التعاليم السامية لأولياء الإسلام الأعزاء ، هناك روايات تخاطب الشباب وتشجعهم على التدين والعبادة.

نأتي بالروايات التالية:

قال الإمام الباقر (ع):

(انّ أحب الخلایق إلی الله تعالی شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه و جماله فی طاعة الله تعالی ذلك الذي یباهي الله به ملائکته فیقول هذا عبدي حقا) [حسن بن أبي الحسن، الدیلمي ، أعلام الدین/120]

قال الإمام الصادق عليه السلام:

(من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعلوا الله عزّ وجل مع السفرة الکرام البررة…) [الشیخ کلیني، الکافي، 2/603.]

وقال النبي(ص) :

(ما من شاب یدع الله الدنیا ومهوها و أهرم شبابه في طاعة اللّه الا اعطاه اللّه اجر اثنین و سبعین صدیقاً…؛) [الشیخ الطوسي ، أمالي/535]

قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:

(…من شاب شبیبة في الاسلام کان له نوراً في القیامة…؛) [بحار الانوار، 10/89. ]

☆ الخصائص الاجتماعية للمراهقين والشباب

التنمية الاجتماعية هي أحد أبعاد شخصية الإنسان ، والحاجة إلى التضامن في مرحلة المراهقة تتجلى بشكل مختلف في جسم الإنسان ، لأن أواصر الطفولة تنكسر ويسعى الفرد إلى خلق روابط جديدة بين الكبار. يركز على التواصل مع الآخرين في مرحلة المراهقة المبكرة ويكون التواصل بشكل أساسي مع مجموعات الأقران والأصدقاء وخاصة أقران وأصدقاء المراهقين ، وهذا الأمر مهم بالنسبة له ويمثل بداية حركته نحو العلاقات الاجتماعية المتقدمة. في هذا السياق ، ينبغي النظر في فئتين مهمتين وحساستين ، أحدهما اختيار الصديق والآخر هو نوع العلاقة مع العائلة....