من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!

كندي الزهيري ||

تتكون مفردة الدومنة من جزئين هما ( دو) تعني اثنان، و( نمة) تعني المعتقد، تطلق هذه التسمية على الاشخاص الذين يملكون معتقدين، وتوسعها تعني مرتد عن الدين وحديث الإسلام.

هم مجموعة من أشهر الطوائف اليهودية المتخفية التي كانت تقطن الإمبراطورية العثمانية، وكانوا في القرن السابع عشر للميلاد اتباع ( شبتاي زيبي) اليهودي الذي كان يعتبر نفسه المسيح الموعود بالنسبة لليهود، [ مسلمين في الظاهر ويهود في الباطن] .

بعد استقرار اليهود إسبانيا في 《 سالونيك، ازمير، ادانه 》 وهي مدن عثمانية، كانوا هؤلاء يؤدون طقوسهم الدينية اليهودية، من دون أي قيود، وكانوا يتمتعون بمستوى معيشي اكثر رخاء من الآخرين، بسبب معرفتهم بالعلوم و الفنون البحرية وتواصلهم التجاري الجيد مع الدول الأوروبية، لكن الفكرة العودة إلى ( صهيون) كان ساريا وجاريا بينهم كوعد الهي.

إلى أن جاي أحد الأشخاص يدعى ( شبتاي زيبي) عام ١٦٤٨م مطلق على نفسه مخلص بني إسرائيل، وكأن قد ولد عام ١٦٢٦م من عائلة يهودية، و انجز دراساته في مجال التوراة والتلمود والقبالا.

وبعد تكفيره على يد ( يوسف اسكابا) رئيس الجماعة اليهودية في ازمر في عام ١٦٥١م . نفي تلك المدينة وتوجه إلى مدينة سالونيك.

وواصل هناك دعايته بوصفه المسيح المنقذ، وقام باستعراض بحضور انصاره امسك من خلالها ب " عريضة التوراة " بيده ليعلن زواجه من الكتاب المقدس " وذهب بعد فترة إلى أورشليم واقام فيها.

ثم عاد إلى موطنه أزمير عام ١٦٦٥م.

أن الأزمة الاجتماعية الناجمة عن ممارسات شبتاي ، دفعت بالسلطان محمد الرابع باستدعائه في باب العالي عام ١٦٦٦م ، طلب من شبتاي يبرهن من خلال المعاجز صحة زعمه من خلال ( صد السهام الرامين نحوه وحرف مسارها) ، رفع شبتاي قبعته على الفور ورماها في الارض وطلب عمامة وادعى الاسلام واختار اسم ( محمد افندي) من دون أن يصبح مسلما.

احتفظ شبتاي بصفته المسيحية وكان مسموح له التواصل مع اليهود من أجل الترويج للسلام!. وكان يفسر كتاب ( زوهر) [ من مصادر الكابالائية] واوجد طائفة يهودية " اسلامية " ، واعتمر أعضاؤها العمامة العثمانية كالمسلمين على الفور، ان اتباع شبتاني حديثي الإسلام سموا من قبل الترك ب ( الدونمة ) اي مرتدين عن الدين، في الضاهر مسلمين ويقومون ما يقوم به المسلمين ،لكن في السر كان هؤلاء يحافظون بمهارة وبراعة تامة على هويتهم اليهودية وطقوسها.

ان شبتاي وبسبب سلوكه السياسي المخرب اقام محافل مشبوهة ومريبة، نفي من قبل الحاكم العثماني إلى البانيا، انتهت حياة شبتاي بعام ١٦٧٦م في المنفى، لكن مهمته الصهيونية استمرت على يد اب زوجته الذي اختار اسم الاسلامي ( عبد الغفور أفندي) وكذلك جوزيف كوريدو شقيق زوجته الذي اختار اسم ( عبد الله يعقوب جلبي) ، كما كانت زوجة شبتاي وشقيقه يروجان لتعاليم شبتاي المنحرفة، واضفى( آبراهام ناتل لوى ) عام ١٦٨٠م طابعا أيديولوجيا على افكار ومعتقدات شبتاي مستعينا بذلك بالتلمود والتوراة. وغادر (لوى) من الأشكنازية البولندية، إلى الدولة العثمانية متوجها الى مدينة ( غزة) واختار لنفسه اسم مستعار ( ناتاي الغزي) ورسم مبادى حفظ الشريعة اليهودية الدونمة في قلب الهوية الظاهرية الاسلامية.

قد اعتمد اليهود طوال التاريخ، اسلوب التخفي والتستر في الظروف الاجتماعية الخاصة وبهدف التوغل في سائر المجتمعات وأثناء العيش بين سائر الشعوب والأمم .

فاحتفظوا بديانتهم، واظهروا في مظهر اتباع سائر الأديان، فاعتنق البعض منهم المسيحية واخرون الاسلام.

في العالم الإسلامي، كان ابرز وهؤلاء ( عبد الله ابن سبأ) في زمرة الأوائل الذي توغلوا بهذا الأسلوب في صفوف المسلمين وتسبب بالفرقة والخلاف بين المسلمين.

وفي العبرية" فإن الفرد انوسيم، تعني المرغمون وفي شرع اليهود ( هلاخا) هي مفردة حقوقية تطلق على اليهود الذين اضطروا للتخلي غير الارادي عن شريعتهم اليهودية، لكن يبذلون قصارى جهدهم ليبقوا في ظروف هذه " .

وقد تظاهرت مجموعة من الانوسيين بالديانة المسيحية، ويقوم الانوسيون بنشاطات جمة من أجل اخفاء هويتهم، وقد تطرف هؤلاء الظهار انتمائهم للمسيحية والاسلام واصبحوا كما يقول المثل ( ملكيون اكثر من الملك) .

أن بعض اعضاء طائفة الدونمية اقام تواصلا مع الحركات الماسونية في تركيا، اضطلعوا بدور فاعل في علمنة تركيا.

وقد اعد خلال احتفالاتهم بالانتصار مرحلة الحرب العالمية الاولى ، نساء من ( سالونيك) لرفع الحجاب والثورة الاجتماعية بحجة التحرر من التخلف والرجعية.

وكانت النساء والفتيات من خلال رفع حجابهن يقصدن نسف اسس المجتمع وشطب المبادئ الإسلامية ،كما يحدث اليوم في دول العربية والاسلامية.

بعد انهيار الكامل الإمبراطورية العثمانية، اقدم ( رشدي بيك قره قاش زادة) الذي كان حدى القادة المنشقين للدونمة على شرح معتقدات الدونمة اليهودية الذي شرح فيها عن المحافل الفساد وكيف يجري ذلك ، وكذلك كيفية تفسيد المجتمعات من خلال اختراقها من الداخل وكيفية جعل المجتمعات تطالب بالتحرر من الدين ونسف جذوره .وهذا ما يجري الان في دول الإسلامية وخاصة العربية منها...