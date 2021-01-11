الموازنة العامة الاتحادية أم موازنة الإقليم / 4

د بلال الخيفة||

تكلمنا في المقالات السابقة عن المواد التي تخص إقليم كردستان ومنها المادة (10) والمادة (11) أما في هذه المقالة سنتناول مخصصات الإقليم التشغيلية والرأسمالية وكذلك الإجمالية ومقارنتها بمحافظتين مهمتين وهما بغداد والبصرة ثم ندرج ملاحظاتنا:

· مخصصات الإقليم ونسبتها إلى المحافظات

​ سنبين هنا المخصصات المالية للإقليم ومقارنتها مع بعض المحافظات العراقية الأخرى:

المحافظة / التشغيلي / الرأسمالي / الإجمالي (ألف دينار)

كردستان /10.912.627.512 / 2.991.384.940/ 13.904.012.452

بغداد / 3.206.172.825 / 537.769.124 / 3.744.621.926

البصرة /1.109.722.825 / 552.379.326 / 1.662.418.406

نكتفي بذكر هاتين المحافظتين

· الملاحظات

1 – نلاحظ أن مخصصات الإقليم والبالغة 13 تريليون دينار تفوق مخصصات العاصمة بغداد والتي خصص لها مبلغ وقدرة 3.7 تريليون دينار.

2 -الغريب جدا كيف يكون لمحافظة تخصيص مالي يفوق العاصمة.

3 – في المقال السابق وضحت الموازنة العامة الاتحادية إن نسبة المخصصات هي حسب النسبة السكانية، وبما أن بغداد هي أكثر عدد في السكان من الإقليم، كيف تكون المخصصات للإقليم أكثر.

4 – نلاحظ من الجدول أعلاه أن مخصصات الرأسمالي للإقليم هو 2.9 تريليون دينار بينما بغداد هو 537 مليار أي نصف تريليون دينار.

5-نسبة نلاحظ أن التخصيصات الرأسمالية للإقليم هي تساوي أكثر من خمس أضعاف بغداد وكذلك البصرة التي تبلغ تخصيصاتها المالية نصف تريليون أيضا.

6 – من الجدول تتضح لنا الصورة عن سبب العمران الموجود في الإقليم وعد العمران في الوسط والجنوب وهو التخصيصات المالية الاستثمارية العالية للإقليم وبالمقابل الاكتفاء بالتشغيلية للوسط والجنوب.

7 – أن سبب ذلك يعود إلى الحكومة الاتحادية وبالخصوص المسؤولين من أبناء الوسط والجنوب كيف يسمحوا لأنفسهم بهكذا تخصيص قليل لحافظاتهم.

8 – السبب الآخر هو في نواب المناطق المعدومة وكيف يقبلوا أن يصوتوا على الموازنات التي تظلم مناطقهم؟

9 – البصرة تنتج 3 مليون برميل نفط بالإضافة إلى الموانئ ذات الإيرادات العالية وهي بتخصيص بخس والإقليم بالمقابل لا يعطي برميل نفط من نفطة وتخصص له موازنة أكثر من خمس أضعاف البصرة؟

10-أن من يصوت أو صوت من أبناء البصرة على هذه الموازنة أو الموازنات السابقة فهو خائن لأبناء منطقته ومحافظته.

11 – لو اردنا إحصاء ما بذمة الإقليم من الإيرادات النفطية فقط (أقول فقط لان هنالك إيرادات أخرى كثيرة) يكون كالتالي ( 600 الف برميل​ x​ ​ 365 يوم​ x​ ​ 52 سعر البرميل = 11,388 مليون دولار أي 16.512 تريليون دينار.

12 – لو فرضنا أن الإقليم لن يسلم النفط للحكومة المركزية، سيكون المبالغ التي يستلمها من الحكومة المركزية ويضاف اليها هذا المبلغ ( 60.27) تريليون دينار عراقي.

13 – أن نسبة هذا المبلغ من أجمالي النفقات العامة المرصود في مسودة الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 هو 36.75 %.

14 – لو فرضنا أن الإقليم سيسلم وارداته النفطية (وهذا سوف لن يحدث) فسيكون الإيرادات النفطية اليه وهي خارج الإيرادات المتأتية اليه من الحكومة الاتحادية (600 – 250 = 350 الف برميل يوميا)​ .

15 -واذا تكلمنا بلغة الأموال فسيكون ( 350​ x​ ​ 365 يوم​ x​ ​ 52 دولار للبرميل الواحد = 6.643 مليار دولار ) أي 9.632 تريليون دينار عراقي .

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