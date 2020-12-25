ماذا تعني عبارة "سياستنا هي نفس ديننا وديننا هو نفس سياستنا"؟!

د.مسعود ناجي إدريس ||

اقترح الشهيد مدرس علاقة وعينة بين الدين والسياسة أمام أولئك الذين لديهم نظرية فصل الدين عن السياسة ، والتي يجب تحليلها من أجل تعريف الدين والسياسة. لذلك ، عرف السياسة أولاً ثم عرف الدين.

Politie المشتق من الجذر اللاتيني Polis تعني المدينة والمواطنة والدستور ، وتعني في اللغة الفارسية الرئاسة والقيادة والتخطيط والبرنامج. والتعامل مع شؤون الناس بما يتفق مع المصالح.

يعتبر ابن خلدون أن السياسة تعني إدارة شؤون المجتمع من أجل منع الظلم والاعتداء على الأفراد وفق أحكام الشريعة. من ناحية أخرى ، للدين تعريفات مختلفة سنكتفي بتعريف واحد وهو التعريف الذي قدمه العلامة الطباطبائي (ره): «الدين هو مجموعة من التعاليم المتعلقة بالمبدأ والقيامة (الكون) والقوانين الاجتماعية التي وصلت البشرية من خلال الوحي والنبوة. ويترتب على هذا التعريف أن الدين ، بالإضافة إلى التعامل مع ما وراء الطبيعة ، يهتم أيضًا بالشؤون الدنيوية للناس وتوجيهاتهم.

الآن وقد تم توضيح كلمتين السياسة والدين ، ‌ يجب أن يقال إن عبارة «سياستنا هي نفس ديننا» تشير إلى حقيقة أنه بالرغم من رأي بعض المثقفين الذين لا يرون صلة بين السياسة والدين (فريد الدين) بدلا من ذلك ، يعتبرون السياسة و الدين متناقضين وكل منهما ينتميان إلى مجال معين ، فنحن نعتبر كلاهما مرتبطين ومتساوين مع بعضنا البعض ، وبالتالي نحن نقبل السياسة في مجال القيم الدينية ، والسياسة في نظرنا تنشأ من نظام القيم لديننا وبالتالي ترتبط السياسة بالدين وعلى رأسهم الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وفي خطبنا مع الاولياء ندعوهم بساسة العباد.

وبحسب هذا الرأي ، فإن أي عمل وسلوك في مجال السياسة وإدارة الشؤون الاجتماعية وأي جهود وأنشطة دينية وقيمية لإدارة شؤون الناس وتشكيل نظام اجتماعي وتنظيمه سيعتبر عملاً دينيًا قيمًا ، ويحدث أن آيات القرآن تشير إلى هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة قيامة الأنبياء في القرآن الكريم هي إقامة العدالة الاجتماعية وإدارة شؤون الناس ، وهو ما ورد في سورة الحديد: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ...».

عند استخدام الآية ، يرتبط دين الإسلام ارتباطًا وثيقًا بفئة السياسة والحكومة ، والتي يمكن مقارنتها بالعلاقة بين الروح والجسد والجلد والدماغ ، وفقًا للشهيد المطهري.

لذلك نرى في دين الإسلام قواعد وقوانين يمكن فرضها في ضوء النظام الاجتماعي والحكومة ، وهو متعلق في مجال السياسة ، ومن حيث المبدأ لن يكون الدين فيها ممكنًا بدون السياسة. أحكام مثل:

1. الماليات المقررة (مثل الخمس والزكاة والجزية)

2. أحكام الدفاع العام والتقسيم القومي لغنائم الحرب ومعاملة الأسرى.

3. الأحكام القانونية والجزائية مثل الدية والقصاص.

4. أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه.

لذلك، تشير القواعد والقوانين في الدين، من جهة، إلى توسع القيم الإلهية والإنسانية السامية، ومن جهة أخرى، التركيز على إدارة شؤون المجتمع ومتابعة الشؤون في مسار العدالة الاجتماعية. لذلك لن يسعى السياسي المسلم والمتدين إلى تحقيق أي هدف شخصي، كما أنه لن يستخدم أي أداة لتحقيق أهدافه، وفي هذه الحالة من المناسب الرجوع إلى كلام الإمام علي (ع). يقول الإمام عند مقارنة نفسه بمعاوية: والله ما كان معاوية بادهي منّي ولكنّه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنتُ أدهى الناس.

أيضًا، في المواقف التي يتم فيها مواجهة ضرر مادي، لن يتخلى عن معتقداته الدينية ولن يظهر سلوكًا سِيَاسِيًّا مخالفًا لنظام قيمه. مثل معاملة الإمام الخميني لسلمان رشدي وعدم الامتثال للحكم الصادر، حتى على حساب العقوبات الاقتصادية والتهديد العسكري للدول الغربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية...