دراسات

القراءة السريعة..كيف نتقنها؟!/3/ معادلة سرعة القراءة


 

خالد جاسم الفرطوسي||

 

بالمعادلة الآتية يستطيع الفرد تحديد سرعة قراءته ومن ثمة العمل على زيادتها بأتباع خطوات التمرين:

سرعة القراءة (أو عدد الكلمات في الدقيقة الواحدة) = (عدد الكلمات في السطر الواحد) ضرب (عدد الأسطر في الصفحة) ضرب (عدد الصفحات المقروءة) مقسومة على (الوقت المستغرق في القراءة).

إن المعدل الطبيعي لسرعة القراءة، للذين تعتبر المادة المقروءة لغتهم الأصلية بحسب رؤية أغلب أهل الاختصاص في القراءة السريعة، هو 200  إلى 300 كلمة في الدقيقة.

فإذا كنت أقل قليلا من المعدل فأنت ضمن حدود المعدل.

أما إذا اجتزت السرعة أعلاه فأنت أعلى من المعدل الطبيعي وبإمكانك مضاعفة القراءة بالتمرين المستمر.

وأعلم بأنك قد تكون "أسرع قارئ" ليس فقط في بيتك أو منطقتك وإنما في البلد الذي تعيش فيه من خلال التدريب المستمر، فسرعة القراءة ليس لها حدود.

 

·        إرشادات مهمة للقراءة السريعة:

1-      التصفح السريع Skimming:

يعتبر التصفح السريع قبل الدخول للجزء المقرر قراءته أحد أهم الطرق لأخذ فكرة مختصرة عن الموضوع.

وذلك يكون بقراءة العناوين الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى تمرير العين سريعا على الأسطر, أو بدايات ونهايات الفقرات ومحاولة قراءة الأمثلة التي عادة ما توجد في وسط الفقرات لفهم فكرة الفقرة.

ذلك من شأنه أن يساهم في جعل القارئ أكثر راحة وسرعة عند البدء بالقراءة لكونه ألف الموضوع.

الآن ابدأ بالقراءة مع تشغيل المنبه وتوقف عند الوقت الذي حددته لقياس السرعة.

 

2-      حركة العين:

في هذه الخطوة ضاعف سرعتك من خلال النظر إلى السطر على أنه (مجموعة) من الكلمات محاولاً فهم معناها.

مثال أنظر إلى السطر الواحد على أنه مقسم إلى 3 أو 4 مجموعات من الكلمات المتلاصقة، ومن خلال النظرة السريعة إليها (أي المجموعات) حاول فهم معناها.

أحذر توقف العين طويلاً على الكلمة وهو ما يسمى بالمعاينة فهو أمر يجب التخلص منه.

لقد أثبتت دراسات كثيرة أن العين غير المدربة تتوقف بمعدل ستة إلى ثمانية مرات على السطر الواحد وهو بلا شك تأخير للقارئ.

 

3-      عدم الرجوع لما قرأته سابقا:

الرجوع المتكرر للتأكد من كلمة معينة، والذي يكون بسبب عدم تأكد القارئ من كلمة معينة أو إحساسه بأنه قد فاته شيء مهم يمكن التغلب عليه بتذكر أن ما قد فاته لا يخرج عن احتمالين وهما (معلومة مهمة أو أخرى غير مهمة) فإن كانت مهمة فسيعيدها الكاتب بالتأكيد وإن كانت غير ذلك فلم يفت القارئ شيئا يذكر.

فأنت عندما تشاهد فيلماً في السينما ويفوتك شيء مهم يستحيل أن تطلب من المختصين إعادة اللقطة! ولكنك تواصل على أمل أن يأتي باقي الفيلم بما تريد معرفته.

 

الآن واصل القراءة من حيث انتهيت بالمدة (نفسها) التي حددتها لنفسك مسبقاً.

أطلب ممن هو بقربك متابعة طريقة انتقال عينيك السريعة على السطر.

تابع تتمة إرشادات مهمة للقراءة السريعة في الحلقة القادمة بعون منه جل وعلا.

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