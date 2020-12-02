هل في مصادر الرواية العامة أنباء عن نقاشات حول إمام العصر(ع)؟!

د.مسعود ناجي إدريس||

هل ينكرون ذلك على الإطلاق أم لديهم أخبار وكلمات عن ذلك؟

رَدًّا على هذا السؤال، ننقل نقطتين من العامة. أولاً، نذكر أسماء بعض الكتب التي كتبت على وجه التحديد عن أمام العصر. ثانياً: نذكر بعض أسماء الكتب التي فيها معلومات عن الإمام المهدي.

من ضمن هذه الكتب كتاب «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» لعلاء الدين علي بن حسام المعروف بالمتقي الهندي وهو صاحب كنز الأمل. تم في هذا الكتاب جمع 270 حديثاً عن الإمام المهدي. الكتاب الثاني «البیان في أخبار صاحب الزمان» لمحمد الشافعي. يوجد في هذا الكتاب حوالي 70 حديثًا متعلقًا بالإمام المهدي. لكن ما الذي يميز هذا الكتاب؟ على الرغم من إنكار ولادة الإمام المهدي من خلال علماء العامة لكن يؤمنون بظهوره ويعتقدون أن حضرة المهدي (ع) لم يولد بعد. محمد الشافعي بالرغم مما ذكرناه كتب في الفصل الخامس والعشرون وهو آخر فصل في هذا الكتاب، «في الدلالة على جوار بقاء المهدي حیاً».

وقد جمع أخباراً تثبت طول عمره وأنه من الممكن أن يكون الإمام قد ولد.

عندما يتحدث عن طول العمر، فإنه يلمح إلى أنه يقبل ولادة الإمام. يقول إن عندنا أنبياء طالت حياتهم، مثل خضر وعيسى. لذلك، لا استثناء من أن الإمام العصر له نفس العمر. يقول الشافعي «لا يوجد سبب في إنكار بقاء المهدي حيا لأن عيسى وإلياس وخضر هم أولياء الله على قيد الحياة، كما أن المسيح الدجال والشيطان أعداء الله أحياء. » عندما يكون الشيطان العاص على قيد الحياة، ما الذي يمنع الله أن يطيل عمر ولي أمره مهما طال الزمان؟

يواصل الشافعي «وقد ثبت وجود هؤلاء بالقرآن والسنة، فهم اتفقوا على ذلك فكيف ينفون وينكرون وجود المهدي. لذلك لن ينتبه أي عاقل إلى كلام إنكار وجود المهدي بعد ذلك. »

أي أنه يقول كيف تقبل بقاء المذكورين، لكنك تنكر حالة حضرة المهدي عليه السلام. الآن معارضو الكتاب يكتبون ويقولون إن المهدي عليه السلام هو أغرب كذبة في التاريخ. بينما روى العلماء المشهورون أيضًا أحاديث عن إمام الزمان وجمعوا الكتب بل وأثاروا قضية طول العمر.

الكتاب الثالث «عقد الدرر في أخبار المنتظر» وهو ملك علي بن عبد العزيز المقدسي. يكتب صاحب الكتاب الدافع لكتابة الكتاب في المقدمة. يقول إن هناك اعتقادان مرفوضان وأردت التخلص منهما، وهما «إن فساد الزمن ومشاكل الناس ومتاعبهم وخيبة أملهم من تحسن الأوضاع ووجود ضغائن بينهم لا يستمر حتى يوم القيامة، ويتم القضاء على هذه المشاكل بقدوم المهدي لكن البعض يرفضون هذا الاعتقاد. » وكتب أيضا «يعتقد البعض الآخر أنه لا يوجد مهدي إلا عيسى. »

وقد رفض المؤلف هذين الرأيين بالتفصيل. من مصادر الروايات، جاء بأحاديث تؤكد أن الظلم ينتهي، ومن ينهيها ليس اليسوع. إنه يجلب روايات صحيحة من مصادر سنية أن اليسوع يصلي خلف إمام الزمان. لقد رتب كتابه في 12 فصلاً.

آخر كتاب اذكره هو كتاب «العرف الوردي في أخبار المهدي» بقلم الملا جلال السيوطي. السيوطي من أهم العلماء المشهورين في مختلف المجالات مثل النقد والأدب وغيرها. تم جمع هذا الكتاب حَصْرِيًّا عن الإمام العصر. كتب السيوطي «جمعت في هذا الكتاب أحاديث المهدي، ولخصت الأربعين حديثًا التي ذكرها حافظ أبو نعيم، وأضفت إليها ما لم يذكره. »

مجموعة الأحاديث في هذا الكتاب تزيد عن 200 حديث.

قدمنا ​​4 كتب في هذا الفصل تمت كتابتها في مصادر العامة حصريا عن الإمام المهدي.

في الجلسة الأخيرة، قدمنا ​​كتابًا بعنوان «صورة المهدي في القرآن والحديث»، قلنا إن المؤلف المحترم يقدم ما يقرب من 249 كتابًا من العامة، حيث قاموا أيضًا بإحضار معلومات عن حضرة المهدي عليه السلام.

سواء كان ابن العربي في كتاب الفتوحات ، أو الملا جلال البلخي ، أو الشاعر في مثنوي ، أو السيد دافاني ، الفيلسوف في كتابه ، أو الشخصيات من المؤرخين أو الرواة ، ومنهم الملا جلال السيوطي الذي ذكرناه. هذه الكتب الـ 249 مأخوذة من عيسى الترمذي صاحب سنن الترمذي في المجلد 3 ، مسلم ابن حجاج النيشابوري صحيح مسلم المجلد 4 ، ابن العربي في فتوحات مكة المجلد 3 ، أحمد ابن حنبل ، أحد القادة الفقهية السنيين الأربعة في المسند المجلد 3 ، متقي الهندي في كنز العمال، المسعودي مروج الذهب المجلد 4 ، ديار بكر المالكي في تاريخ الخميس المجلد 2 ، القندوزي في ينابيع المودة المجلد 2 ، ابن أثير الجزري في جامع الأصول المجلد 14 ، ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة في المجلد 2 ، الخوارزمي في مقتل الحسين الصفحة 92 المجلد 1، محب الدين الطبري في ذخائر العقبي الصفحة 136 ، صباغ المالكي في الفصول المهمة ،ابن خلقان في وفيات الأعيان ص 292 المجلد الأول ، سبط ابن الجوزي في تذكره الخواص ، وكتب أخرى عديدة.

لذلك لا يمكن لأحد أن ينكر حديث إمام العصر في الروايات العامة. وفيما يلي نقرأ بعض الروايات العامة في هذا الصدد.

لا نريد أن نثبت شرعية الإمام المهدي أن امام العصر على حق لأنه ورد في المصادر العامة أيضًا . نريد أن نقول إنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود الإمام وأن يقول إنه غير موجود لأنه تم الإبلاغ عنه في مصادر العامة ايضا.

موضوع الوحدة منفصل ومسألة المنابع والمعرفة موضوع آخر. أخيرًا ، لا يمكننا الخروج عن هذه الحقائق. نحن لا نغوي هذه الحقائق ، بل نعبر عنها.

هناك راوي في المصادر العامة اسمه جابر بن سمرة. وروي عنه في مسند حنبل وفي صحيح مسلم.

جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ (ص) یَقُولُ لایَزالُ الاِسلامُ عَزیزاً اِلی اِثْني عَشَرَ خَلیفَة – ثُمَّ قالَ کَلِمَة لَمْ اَفْهَمْها! فَقُلْتُ لاَبي ما قالَ؟ فَقالَ کُلُهُمْ مِنْ قُریْشٍ».

عزيز من صفات حضرة الحق وتعني لا يقهر. يقسم الشيطان أيضًا بعزة الله واتضح أنه اسم مهم. الله نفسه يقسم بعزته عندما يريد أن يقول أشياء مهمة.

ومن نفس الراوي هناك رواية عن نفس الموضوع في كتاب المسند«لا یزال هذا الامر ظاهراً علی من ناواه لا یضرّه مخالف ولا مفارق حتی یمضي من امّتي اثنا عشر خلیفة من قریش» .

للعامة كتاب آخر اسمه مستدرك على الصحيحين من تأليف حاكم النيشابوري. هل السنة عندهم كتاب إسلامي صحيح وكتاب بخاري صحيح. أضاف حاكم النيشابوري روايات تستند إلى هذين الشخصين ومعاييرهما في اختيار الروايات. ربما لم يرغبوا في الكتابة لأي سبب أو لم يروا هذه الروايات ليكتبوه. فهذه الروايات المضافة عندهم ستكون روايات صحيحة.

الراوي شخص اسمه أبي جحيفة يقول: «کنت مع عمي عند النبي (صلی الله علیه وآله) فقال : لا یزال أمر أمتي صالحا حتی یمضي اثنا عشر خلیفة. ثم قال کلمة وخفض بها صوته ، فقلت لعمي – وکان أمامي – : ما قال یا عم؟ قال: یا بني قال: کلهم من قریش»

يجدر مناقشة من هم هؤلاء الأشخاص الـ 12.

لدينا كتاب اسمه «الغیبة» وهو للشيخ الطوسي. يروي رواية عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو ابن الخليفة الثاني لاهل السنة . قال شخص يدعى الاصبحي سمعت عبدالله بن عمر يقول: «سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول یکون خلفي اثنا عشر خلیفة.».

يقول القرآن الكريم أن نعمل بما يقوله النبي ، فمن هم الخلفاء الاثني عشر الذين قصدهم النبي (ص)؟ هذه الأسئلة تجعلنا نبحث عن جسد الإمام العصر الثمين.

والحديث التالي رواه عبيد الله بن عمر بن عاص عن عبد الله بن عمر وفيه معنى الحديث السابق.

وهذا ما ورد في مصادر شيعية في كتاب بحار الأنوار وكتاب الاختصاص للشيخ مفيد.

يقول ابن عباس أنه سمع من رسول الله (ص): «مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ اِعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ بَاباً مَنْ دَخَلَهُ أَمِنَ مِنَ اَلنَّارِ فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُو سَعِیدٍ اَلْخُدْرِي فَقَالَ یَا رَسُولَ اَللَّهِ اِهْدِنَا إِلَی هَذَا اَلْبَابِ حَتَّی نَعْرِفَهُ قَالَ هُوَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَیِّدُ اَلْوَصِیِّینَ وَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ أَخُو رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِینَ وَ خَلِیفَتُهُ عَلَی اَلنَّاسِ أَجْمَعِینَ مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَسْتَمْسِك بِالْعُرْوَةِ اَلْوُثْقی اَلَّتِي لاَ اِنْفِصامَ لَها فَلْیَسْتَمْسِك بِوَلاَیَةِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّ وَلاَیَتَهُ وَلاَیَتِي وَ طَاعَتَهُ طَاعَتِي مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْرِفَ اَلْحُجَّةَ بَعْدِي فَلِیَعْرِفْ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَتَوَلَّی وَلاَیَةَ اَللَّهِ فَلْیَقْتَدِ بِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اَلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِي فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ عِلْمِي فَقَامَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِي فَقَالَ یَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا عِدَّةُ اَلْأَئِمَّةِ فَقَالَ یَا جَابِرُ سَأَلْتَنِی رَحِمك اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ بِأَجْمَعِهِ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ اَلشُّهُورِ وَ هِي عِنْدَ اَللّهِ اِثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي کِتابِ اَللّهِ یَوْمَ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ اَلْعُیُونِ اَلَّتِي اِنْفَجَرَتْ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ حِینَ ضَرَبَ بِعَصَاهُ اَلْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِیلَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَی وَ لَقَدْ أَخَذَ اَللّهُ مِیثاقَ بَنِي إِسْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اِثْنَي عَشَرَ نَقِیباً - فَالْأَئِمَّةُ یَا جَابِرُ أَوَّلُهُمْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ اَلْقَائِمُ.»...