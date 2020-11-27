دور التأمل في التفكير الإيجابي

خالد الفرطوسي||

v التفكير الإيجابي ـ الحلقة الخامسة

التأمل هو طقس ممارسة يقوم فيه الفرد بتدريب عقله لتحفيز الوعي الداخلي، ويحصل في المقابل على فوائد معنوية وذهنية وواقعية، في حال تطبيقه لما تأمله.

ولغرض البيان والتعريف بالتأمل، ينبغي توضيح المسائل التالية:

المسألة الأولى/ فوائد التأمل:

التأمل تمرين هام ومفيد للجسم والعقل والروح إذا مارسته بطريقة صحيحة فهو يعطيك الشعور بالاسترخاء، و يجعلك تتصل بنفسك الطبيعية ومن ثَّم تستطيع التفكير بشكل أنضج وعلى نحو إبداعي ويجعلك تتجه إلى خلق كل ما هو جديد في حياتك.

فستشعر بعد ممارستك للتأمل بالوعي الداخلي الذي يتأصل بداخلك، وهذا بدوره نافع ومفيد للنمو الجسدي.

وليس بوسع شخص أن يجعلك سعيداً ومتفائلاً غير نفسك أنت، فكل واحد منا عليه أن يكتشف طريقه لكي يسير فيه، صحيح أن دور الأصدقاء والعائلة في تقديم يد المساعدة شيئاً ضرورياً وهاماً إلا أننا لا يجب أن نتأثر بهم إلى درجة كبيرة تجعلنا ننحرف عن مسارنا الذي يحقق أهدافنا وميولنا.

فالتأمل هو اللغة الوحيدة لاتصال الإنسان بنفسه الداخلية، كما أنه بمثابة العاصفة التي تأتي على الضغوط والمتاعب اليومية التي يقابلها الشخص وبممارسته على نحو منتظم ستصل إلى نتائج هائلة.

المسألة الثانية/ كيف تتأمل؟

توجد أساليب عديدة للتأمل منها:

1. "تجسيد الصورة الذهنية" وهي أولى المراحل التي ينبغي أن تبدأ بها والتي يتم فيها خلق صورة في العقل لشيء معين ثم التركيز عليه بشكل كلي يٌمكنك من عدم رؤية أي شيء من حولك سوى هذه الصورة التي رسمتها في عقلك والتي تجدها في صورة مرئية أمام عينيك.

2. الجلوس في وضع مريح (وضع القرفصاء مثلاً)، على أن يكون العمود الفقري في وضع مستقيم ومريح والرأس متعامدة على الكتفين.

كلما كان العمود الفقري في وضع مستقيم كلما تمت عملية التنفس بسهولة أكثر وكلما انتظمت الدورة الدموية، من الممكن إمالة الرأس قليلاً إلى الأمام لإعطائك المزيد من الاسترخاء، مع ارتكاز اليدين على الركبتين.

3. يمكن فتح العين أو غلقها اختر الوضع الأكثر راحة لك، ولكن إذا شعرت بالنعاس عند غلق العين عليك بفتحها وأن تتجول بها فيما حولك لبضعة ثوان أو دقائق، وعندما تتنبه ويعود إليك الوعي أغلقها ولكن ليس بشكل كلي.

4. لابد وأن يكون الفك واللسان في وضع الاسترخاء.

5. التنفس مهم وضروري في عملية التأمل، تنفس بعمق وهدوء، وبمجرد أن تبدأ في التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم ببطء وبعمق فور انصهار همومك.

6. اعطي الفرصة لنفسك لكي تمارس التأمل مرة أو مرتين في اليوم الواحد على أن تستغرق كل مرة من 20 - 30 دقيقة.

7. بعد الانتهاء من التأمل لا تعود فجأة إلى نشاطك اليومي.

8. عليك بفتح عينيك وإلقاء نظرة على الأشياء التي تحيط بك، أي لابد وأن تتكيف أولاً مع كل شيء من حولك، والعودة بنفسك إلى تذكر مهام الحياة اليومية.

9. لن يخلصك التأمل من متاعب ومشاكل الحياة اليومية لكنه يمكنك من التعامل معها بأسلوب عملي وإيجابي بدون أن تتعرض للمعاناة والأزمات النفسية.

المسألة الثالثة/ شروط التأمل الناجح:

1. تأمل كل يوم في نفس الوقت لمدة 20 - 30 دقيقة.

2. مارس إحدى الأنشطة الرياضية ثلاث مرات أسبوعياً.

3. تناول قسطاً وافراً من الراحة الملائمة.

4. لا تتناول طعام دسم قبل موعد التأمل بأربع ساعات، ولا تتأمل وأنت خالي المعدة ولكن تناول وجبة خفيفة لكي تساعدك على التركيز.

5. لا تتناول أي مادة منبهة مثل الشاي أو القهوة، قبل (٦) ساعات من ممارستك للتأمل.

6. اشرب كثيراً من الماء (وليكن ثمانية أكواب في اليوم الواحد أو أكثر).

7. تأمل بملابس فضفاضة واسعة، بشرط أن تكون من الأنسجة الطبيعية مثل: الأقطان أو الحرير أو الصوف حتى تعطي الفرصة لجسمك أن يتنفس.

8. النظافة مهمة للغاية لأنها تؤثر على النمو الروحي، فيجب أن تتأمل وأنت بصحة جيدة لعقلك وجسدك، فلابد أن يكون الجلد والأيدي والأظافر والأسنان وباقي أجزاء الجسم نظيفة تماماً.

9. لابد وأن يملأ الهواء النقي جنبات الحجرة، وألا تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة أو منخفضة بل معتدلة.

10. يجب ان يكون مكان التأمل مريحاً وهادئاً جداً، وأن تكون الإضاءة من حولك طبيعية ومعتدلة.

11. الاستماع إلى موسيقى هادئة.

12. من الأفضل أن تتم عملية التأمل في الصباح، أي في بداية اليوم لأن المخ يكون خالياً من أية أفكار. كما أن هذا التوقيت يساعدك على توليد الطاقة والسلام الداخلي الذي يمكنك من الاسترخاء ويجعلك منتجاً في يوم شاق عليك، ولا يشترط أن يكون الميعاد في الصباح الباكر لأن ذلك يعتمد على أسلوب حياة كل شخص.

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