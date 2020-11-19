استراتيجيات مواجهة ومقاومة اعداء المهدوية

د.مسعود ناجي إدريس||

· أنشطة هوليوود ضد القضية المهدوية / الجزء الثالث

على عكس الروح المتكبرة التي تعتبر أهم عامل للعداوة والصراع مع الإمام سواء أثناء الغيبة أو الظهور ، من الضروري مقاومة ومواجهة أشياء مثل تحديد أهداف واستراتيجيات العدو وتوعية الأفراد والمجتمعات بذلك.

من خلال الإصلاح والشرح وبناء الثقة ، يجب تحييد تكتيك العدو في التدمير واتخاذ خطوات لتعميق إيمان الناس ومعتقداتهم من خلال التنوير ونبذ الخرافات ، والقضاء على مؤامرة التشويه.

لا شك في إن إثبات مبدأ المهدوية في منتدى علمي بجمهور عارف وتفكير واستدلال من أسهل المهام . كما أن إيمان الناس جيد، ومع ذلك ، فإن تعميق إيمان الناس بالإمام المهدي (عليه السلام) هو أمر حساس للغاية. جزء مهم من عمل إنشاء مراكز متخصصة للمهدوية يساعد على مرافقة الحب والعاطفة والحماسة لدى الناس بشكل طبيعي تجاه الإمام بشكل عام ، وبين الشباب بشكل خاص بطرق حكيمة وواعية.

الحل المناسب هو تحديد الطوائف والتيارات المنحرفة واظهار نقاط الضعف والقصور في الأنظمة مثل الديمقراطية الليبرالية و. .. وايضا يجب تقديم استراتيجية تتفق مع الروايات ضد الاستراتيجيات الأخرى ومحاولة تعميق وشرح الفكر المهدوي. من بين الاستراتيجيات المهمة في تعزيز وفهم الثقافة المهدوية ، يمكن ذكر ما يلي:

1. التنظير حول المهدوية

تعاليم المهدوية الدينية لها خلفية تاريخية وتعتبر واحدة من أكثر المعتقدات الأساسية للمسلمين وتعتبر صانع سلام عالمي بين الأديان الأخرى. نظرًا لأهمية قضية المصالحة الشاملة بين الأديان ، من الضروري أن يضيف المفكرون إلى القوة العملية لهذه القضية بين الأديان من خلال التنظير والخطابات والنقد والآراء والنقاط والتعليقات العميقة حول العقيدة المهدوية.

إخراج مناقشة المهدوية من الساحات التقليدية وإدخالها في بيئات البحث العلمي يتسبب في تأثير قضية المهدوية على حياة البشر وربطهم بالإمام العصر (عليه السلام).

2. توضيح جوانب شخصية وحكم الإمام المهدي (ع)

الحل هو كتابة الموسوعات والأطروحات الأكاديمية وإنشاء مواقع قوية ونشر المجلات المتخصصة في صناعة الأفلام والأعمال الأدبية والفنية. تستحق العقيدة المهدوية الترويج لها في جميع أنحاء العالم في شكل روايات وأفلام ومسرحيات وأعمال فنية.

3. نمو وترويج للثقافة المهدوية ومفهوم الانتظار

في هذا الصدد ، فإن دراسة وشرح الروايات والأقوال التاريخية في كتب العقيدة والمصادر الإسلامية المهمة ستكون مثمرة.

إن التحريف عن المهدوية هو أحد العوامل المؤثرة في هروب الناس من القضية المهدوية أو عدم وجود إيمان عميق بالإمام العصر (عليه السلام). إن وجود بعض العبارات الخاطئة التي لا أساس لها عن الشخصية السماوية للإمام المهدي (ع) قد تسببت في رسم صورة أسطورية غير واقعية عنه. لذلك يجب العمل على رسم صورة معقولة وطيبة وحديثة للإمام العصر (عليه السلام) من خلال دراسة الروايات بشكل نسبي والانتباه لها.

4. تنمية الثقافة المهدوية

في هذا الصدد ، فإن إنشاء فصل دراسي عن المهدي في الحوزات والجامعات هو الطريق لفهم من هو الإمام. يوجد في جميع جامعات العالم فصول دراسية وبحوث لمعرفة أفكار كبار المفكرين ، ويتخصص بعض الأساتذة في تعليم أفكار المفكرين الكبار؛ على سبيل المثال ، بعض الأساتذة بارعون في تدريس أفكار أرسطو ، ومن الأفضل في بلادنا الإسلامية العزيزة أن يخصصوا فصلا دراسية لكل الأئمة (ع) بمن فيهم الإمام المهدي (ع) وعلم الإمام . يجب أن يلقي ذوي المعرفة في مجال الإرشاد والوحي الدروس في هذا المجال.

5. ضرورة معرفة العدو وتدارك والاستعداد لمواجهة اعداء المهدوية ودفاع عنها

بعد إدراك وفهم وجود أعداء ومعارضين لمفهوم المهدوية والإسلام وإدراك نشاطهم وجهودهم لتدمير الثقافة المهدوية ، فإن ما هو ضروري وصحيح من وجهة نظر عقل ودين الإسلام هو الحاجة إلى معرفة العدو والاستعداد له لمواجهتها والدفاع عنها. وبالتالي ، من أجل خلق الوعي والصحوة لدى جميع البشر حول حاجتهم إلى الإمام ، يجب أولاً استخدام أدوات فعالة لشرح حاجتهم الى الإمام وتفرده ، وثانياً نقد ودراسة التيار والأنظمة التي تدعي إنقاذ البشرية يوفر مزيدًا من الأسباب لقبول الحكومة الطيبة للامام المهدي.

6. خلق وعي وإيقاظ المسلمين والشيعة حول حقيقة وطبيعة أعداء الإسلام و المهدوية

بعد التعرف على طبيعة العدو وأساليبه وأهدافه ، من الضروري إدراك حقيقة وطبيعة تحدي المهدوية من خلال عرض تعاليم المهدوية بعيدًا عن الخرافات والبدعة في أذهان المسلمين وتقديمها بلغة عالمية وحديثة للمسلمين ، وخاصة الشيعة.

7. المؤمنين بالميعاد من المفكرين وأهل العلم:

بالاعتماد على فكرة الميعاد والاهتمام باستمرارية الإنسانية في العالم الآخر ، يمكننا أن نتحرر من فتن وفساد الدجالين والمسيح الدجال ، وأن نصل إلى معسكر المؤمنين للمهدي وأعوانه .

إن تقوية معتقدات المهدوية والتوقعات في جيل الشباب ، وتعريف الأمة ، ولا سيما جيل الشباب ، بالمثل والقيم والمعتقدات الأساسية للثقافة المهدوية العليا ، سيمهد الطريق لإقامة وتأسيس حكومة عبر عدالة المنقذ الموعود.

ومن الأبعاد الكبرى لمهمة الشباب الحساسة والعظيمة في عصر الغيبة والانتظار ، الحفاظ على الدين والحفاظ على الحدود الفكرية وحماية المعتقدات المقدسة. أثناء غيبة الامام المهدي (ع) ، قد تنشأ شكوك في العقل أو قد تضعف العوامل من معتقدات الشباب. يجب مقاومة هذه الشبهات. وفي هذا الصدد ، يمكن للشباب حماية أنفسهم من هجوم أعداء الدين من خلال دراسة الكتب الدينية والمشاركة في التجمعات الدينية والتعرف أكثر على المفاهيم الإسلامية والتعرف على القيم الإسلامية والدينية الأصلية والبحث فيها.

إن أعظم رسالة للشباب المؤمن في الحفاظ على الدين هي التمسك بأهل البيت عليهم السلام وآدابهم ، وتحقيق الحقيقة المهدوية بالدراسة المتأنية والدراسة المنطقية والحصينة ، حتى يكون في مأمن من الانزلاق الديني والعقائدي. أحاديث الأئمة (ع) وتعاليمهم تؤكد أنهم في زمن الغيبة عليهم أن يتبعوا طريق الأئمة وأن يتبعوا تعاليمهم وقواعدهم. في هذا العصر ، باتباعهم مثال تعاليم الأنبياء ، يمكنهم تقوية وترقية تدينهم وإيمانهم وإعلان استعدادهم ليكونوا المنتظرين الحقيقيين للإمام.

لا شك أن دور الوالدين والأسرة في تعليم الأطفال والمراهقين أساسي ومهم ؛ لأن الأطفال هم المرآة الكاملة لمعتقدات وقناعات وقيم وإيمان وتربية الوالدين وكبار الأسرة. وعليه ، فإن أحد أهم طرق إضفاء الطابع المؤسسي على الفكر المهدوي هو سلوك الوالدين ، الذي يتجاوز تأثيره إلى حد الكلام لا يمكن وصفه. المراهقون والشباب الذين يعلمون أن حب الإمام المهدي (ع) وانتظاره له أجر الشهادة على خطى ذلك الإمام والعديد من الفضائل ، فإن علاقتهم بالإمام وحبه يترسخ في داخلهم وتتقوى معتقداتهم المهدوية.

وفقًا لما جمعه العلماء والباحثون ، هناك أكثر من مائتي آية عن إمام الحجة (ع) في القرآن. بعض الآيات تشير بصورة مباشرة إلى الإمام المهدي (عليه السلام) والمواضيع المتعلقة به. إن الإلمام بهذه الآيات يمكن أن يطلعنا على صفات وخصائص أنصار الإمام المهدي (ع) ، وسمات شخصية الإمام (ع) وغيرها من الأمور المتعلقة به. وبذلك سيكون لقب نسل الشباب (المؤمنين بالمهدي و الناصرين له).

من طرق تقوية المعتقدات المهدوية والطريقة العلمية لتدريب جيل المهدوي على تقديم التضحيات على خطى الإمام المهدي (ع) هو أن يكتسب شبابنا القوة الجسدية والأمل والسلطة والجاهزية العسكرية والنفسية لنصرة بقية الله (عج) و أن ينتبهوا ويسيروا في طريق المثل والأهداف المقدسة للإمام...

ـــــــــ