دراسات

هوليوود وأنشطتها المعادية للثقافة المهدوية


 

د.مسعود ناجي إدريس||

 

·        أنشطة هوليوود ضد القضية المهدوية / الجزء الثاني

·        ألعاب الحاسوب والإنترنت في تدمير الثقافة المهدوية

كانت للنوادي ذات يوم مكانة خاصة وكان عدد قليل من الناس يأتون إليها ؛ لكن اليوم ، أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وما إلى ذلك داخل المنازل .. هذه الأجهزة التي لا تترك الناس بمفردهم للحظة. تعتبر الألعاب للوهلة الأولى هواية. لكن الانتباه إلى الرموز ومحتواها ورسائلها يُعلمنا جيدًا بالخطر الذي ينتقل إلى الأشخاص من اللعبة - بشكل مباشر أو غير مباشر.

اليوم ، نسبة كبيرة من سكان العالم ، بما في ذلك الأطفال والمراهقين والشباب و. .. يشاركون في مجموعة متنوعة من ألعاب الكمبيوتر التي مثلها مثل الأعمال الفنية والثقافية التي تمثل الغرب على انهم المنقذين و المتفوقين و يظهرون إخفاء الهوية والخرافات والعنف والوحشية للآخرين.

المخلص الموعود في ألعاب الحاسوب ليس من يسميه الشيعة المهدي ، والمسيحيون عيسى ، والزرادشتيون السوشيان ، وغيرهم من الشعوب. ذهبت العديد من ألعاب الكمبيوتر الهادفة إلى تدمير الثقافة ، في شكل منتجات ثقافية غربية ، إلى أسواق الدول الإسلامية من أجل تحقيق المثل الأعلى للغرب ، أي هيمنة الغرب على الإسلام ؛ المنتجات التي ، بعد استخدامها ، يشعر الشخص بخيبة أمل من هويته وثقافته. تستهدف هذه الألعاب في الغالب رأس المال الاجتماعي للعالمين الإسلامي والشيعي.

يقول المرشد الأعلى: أصبحت ألعاب الكمبيوتر فرسانًا افتراضيين أقوياء وجذابين للناتو الثقافي والحملة الصليبية الغربية ، والتي تعمل تدريجياً على تدمير قيم ومعايير الثورة الإسلامية والعالم الإسلامي. توغل فرسان الكمبيوتر هؤلاء في أعماق منازلنا في الحروب الصليبية للقرن الجديد دون أي حساسية ، وقد رحبنا بهم دون قصد بأذرع مفتوحة ودفعنا لهم الاموال.

صُممت بعض ألعاب الكمبيوتر بمحتوى صهيوني وأمريكي ، وتنتشر معاداة الإسلام والمهدوية في شكلها وتصميمها ومحتواها ، حيث يوجهون الأطفال المتوغلين في عنف الألعاب انتباههم إلى إطلاق النار على رأس شخصيات مسلمة بأسماء مقدسة ليعبروا إلى مستويات أعلى.

بعد مؤتمر Televio 6 (1986) ، تم إنشاء لعبة كمبيوتر تسمى «Ya Mahdi» «یا مهدي» واسمها الحقيقي هو (Persian Gulf Inferno( (جهنّم خلیج الفارسي) يصبح الطفل مشروطًا لدرجة أنه عندما يسمع الله أكبر ويا مهدي ، يطلق النار. وأخيرًا ، في روح الطفل ، تُزرع بذرة الكراهية من هاتين الكلمتين حتى تستفيد القوى المتكبرة يومًا ما من نتاجها.

قسم ألعاب الكمبيوتر في مجال نهاية العالم

أ) استقراء نهاية العالم التكنولوجية: منقذ شجاع على شكل لعبة «ماتریکس»  (لفيلم The Matrix Enter The Matrix). في هذه اللعبة ، يتولى المستخدم مع مجموعة من المدينة الفاضلة يُدعون (Zion) ، مهمة إنقاذ العالم من أيدي البشر.

ب) الاستقراء الخيالي لآخر الزمان: حيث تعرض الكائنات الفضائية المجهولة للأرض الجنس البشري للخطر ، هذه المرة سيحارب منقذ حكيم يتمتع بقوة خارقة للطبيعة هذه المخلوقات ؛ على سبيل المثال ، في (Sam the Adventurer) ، يظهر المستخدم كمنقذ في دور Sam) Stone). بسبب شجاعته غير العادية في محاربة هذه المخلوقات ، أصبح Sam أسطورة ويعود بالزمن إلى الوراء بمساعدة آلة الزمن لإنهاء الحرب ضد هؤلاء المتمردين لصالح البشرية

ج) التحريض الديني في آخر الزمان : في هذا النوع من نهاية العالم ، ينوي البشر الأشرار في شكل مجموعات إرهابية الاستيلاء على السلطة وتدمير كل العناصر النقية والإلهية ، والمستخدم في هذا النوع من الألعاب ، كمنقذ في دور خبير وجاسوس أمين ، أو يظهر الجنود المهرة والمخلصون (معظمهم جنود من الجيشين الأمريكي والبريطاني) كشرطة السلام العالمي ويقاتلون أعداء البشرية. في ألعاب مثل (Deadly Weapon) و (Task Force) و (Return to Wolfenstein Castle)  (Delta Force)  Delta Force)  يكون فيها العدو على شكل وجه عربي وأحيانًا فارسي. من خلال النطق بجمل مثل: الحاج قادم و. .. ظهرت رموز إسلامية على صناديق العدو مثل: (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله) وشعار مشابه لشعار المحافظة الرضوية المقدسة ، حيث للأسف يتأثر أطفالنا ومراهقونا بهذه الألعاب .

مع أخذ ذلك في الاعتبار حول ألعاب الكمبيوتر ، لم يعد من الممكن اعتبارها مجرد أدوات جذابة لتسلية الأطفال ؛ بل يجب النظر إليها من منظور أعداء الفكر الإسلامي ، ومن خلال إنتاج بدائل مناسبة لمثل هذه الألعاب ، يجب محاربتها على أساس عمق المصادر القومية والدينية.

تتمثل إحدى طرق مواجهة العدو للثقافة المهدوية وخلق تحدٍ، في استخدام الإنترنت والويب. تتخذ المواقع موقفا مباشرا وغير مباشر ضد الثقافة الصحيحة للمهدوية وتكتب المقالات. إن المواجهة غير المباشرة مع الثقافة المهدوية تعني إنكار مبادئ وأسس الإسلام والمذهب الشيعي للأئمة الاثني عشر الذين يدعمون هذا التفكير ويثبتونه ؛ لكن المواقع  والطوائف الضالة المعادية للشيعة يحاولون نفي روايات الائمة (ع).

تشير المواجهة المباشرة إلى المواجهة التي تهدف إلى معارضة الفكر المهدوي . يعد الإنترنت أحد أكثر أدوات الوسائط الرقمية تأثيرًا في العالم والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في جميع المنازل. يمكن ذكر عدة مواقع الإنترنت التي تهاجم بعدائية وهي:

1. المواقع الوهابية:

الوهابية ، بسبب دعمها السياسي الواسع ، تشن أكبر هجوم لها على الثقافة الشيعية الأصلية ، ومن أجل الثقافة المهدوية ، يتم تداول الشكوك المتعلقة بالمهدوية على نطاق واسع في شكل كتب ومجلات وأقراص مدمجة ، إلخ. و التي وزعها الوهابيون في مناطق الشيعة.

2. المواقع البهائية:

إن الإيمان ، الذي يعود تاريخه إلى حوالي مائة وخمسين عامًا ، حقق تقدمًا كبيرًا في المواد والدعاية بمساعدة بريطانيا وإسرائيل والصهاينة. البهائيين فهموا العقيدة المهدوية بصورة خاطئة. لذلك ، تم نشر هجماتهم على الفكر المهدوي على مواقع الإنترنت.

3. المواقع التي تقدم مفاهيم خاطئة عن المهدوية:

مثل هذه المواقع ، بوعي أو بغير وعي ، تنشر سوء فهمها للثقافة المهدوية ، وفي هذا الصدد ، تستغل انتماء الشيعة إلى المهدي (ع) ؛ يحتوي عدد من هذه المواقع على مفاهيم خاطئة وطرق خاطئة للتواصل مع حضرته ودعاية واسعة النطاق للقاءات والملاحظات والكرامات والأحلام وحالات أخرى. أن الأثر المدمر لهذه التصورات في غياب الدعم الأيديولوجي المناسب لا يستهان به. والفئة الأخرى هي المواقع التي تقوم ، دون تقديم أحاديث متخصصة ومناقشات علمية ، بتحديد موعدا للظهور.

تقدم مواقع مثل Armageddon News عشرات الصفحات من الأخبار كل يوم حول آخر الزمان ، وهي أخبار غريبة تمامًا. فريق العمل على هذا الموقع لديه مهمة ربط الأحداث المختلفة في العالم ، بأحداث آخر الزمان.

أو أن موقع Armageddon Alert (Apocalypse Warning) هو أكثر تطرفًا بكثير من الموقع السابق ، الذي ينشر أخباره بطريقة يبدو أن غدًا قد يحين موعد آخر الزمان وموعد ظهور المسيح (ع).

بشكل عام ، تحظى هذه المواقع بدعم الصهيونية والغربية المعادية للمهدوية.

تتمثل إحدى الطرق الأكثر فعالية لمواجهة هذه الهجمات الافتراضية في تعزيز المعتقدات الدينية ، خاصة فيما يتعلق بالولاية والمهدوية ، وإنشاء مواقع شاملة ديناميكية وحديثة ومتعددة اللغات حول العقيدة المهدوية لشرح هذه العقيدة...

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