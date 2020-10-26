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الإدارة الحديثة


 

حسن عبدالهادي العگيلي||

 

هنالك مُحفزات رئيسية داخل بيئة العمل

إن وجود المُحفزات أمراً هاماً لأي نوع من الأعمال،  فهي لا  تصنف صاحب العمل كشركة للعمل في سوق العمل فقط، ولكنها أيضاً تعطى الموظفين دافع للإخلاص وحب العمل.

 

1-  توفير بيئة عملة مليئة بالتحدى  والمغزى Provide Meaningful and Challenging Work

يجب أن يسعى المديرون إلى تزويد الموظفين بالمعلومات المتعلقة بالمهام المتداولة،التى تعطى الموظف المزيد من المعلومات وتتيح له القيام بالعمل بشكل أفضل. ويساعد التحدى والمهام الجديدة على الحفاظ على الإنتاجية والدافع. يمكن للمهام الجديدة الحد من الملل والتكرار المتعلق بالوظيفة  ويمكن للمهام الصعبة أن تعطى الموظف شعوراً بالأهمية والتقدير من قبل الشركة.

2- تطوير حياة الموظفين Improve Employees' Life

 قد تبدو عملية تطوير حياة الموظف مهمة كبيرة ، ولكن يحتاج المدير إلى أن يكون على بينة ببعض الأشياء البسيطة فى حياة الموظفين مثل الاحتياجات الفسيولوجية واحتياجات السلامة والانتماء، إذا اتبع نظرية ماسلو للتسلسل الهرمى للاحتياجات. ولتحقيق ذلك، يجب على المدير تخصيص الوقت للاعتراف باسهامات الموظفين فى الشركة و تشجيعهم وتقديم الدعم لهم. وهذا سوف يسمح للموظف - من الناحية النظرية - أن يشعر بالسعادة أثناء قيامه  بالعمل الإضافى.

3- التقدير ـِ Recognition

واعترافاً بتقدير الذات، يجب على الشركة تعزيز أو تقدير أداء الموظفين. هذا سيسمح للموظف أن يشعر بالأمن الوظيفي والسعي إلى بذل قصارى جهده للحصول على فرصة للتقدم داخل الشركة.

4- التعويضات والامتيازات Compensation & Benefits

إن التعويضات هي دائماً وسيلة جيدة لتحفيز الموظف، إذ تؤدى الأجور المنخفضة إلى خفض فى إنتاجية الموظف. ووفقاً لقانون بركيس - دونسون، فإن الأجور المتدنية تتسبب فى عدم رضا الموظفين، أما الأجور المرتفعة تتسبب فى حماس الموظفين و تدفعهم إلى العمل. إن مؤشرات الأداء الرئيسة kpis تؤدى إلى المكافآت والامتيازات وهي مهمةو مفيدة للحفاظ على الدافع والإنتاجية.

 5- الثقافة Culture

إن الثقافة هي المفتاح الذى يساعد الموظفين على الشعور بالإنتماء تجاه المنظمة. حتى إذا تحقق ما سبق، من المهم أيضاً الحد من الإحباط داخل بيئة العمل. فالثقافة التي تعزز العمل الجماعي يمكن أن تحد من البيروقراطية الغير ضرورية وسلطة المديرين وحجب المعلومات. يمكن للعمل الجماعي أن يبث الثقة في الموظفين للتعبير عن أرائهم بحرية وصياغة أفكار جديدة.

6-تعزيز العلاقات الايجابية بين الموظفين وابتعاد الادارة العليا والوسطى عن التعامل بغموض فبيئة العمل الغامضة تؤدي إلى ظهور الاشاعات والتي تنعكس على أداء الموظف وفاعليته.

7-اعتماد الإدارة العليا سياسة الباب المفتوح وهذا سيشعر الموظف بالاطمئنان والمساواة ويحد من سيطرة وتأثير الحاشية على قرارات الإدارة.

 

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