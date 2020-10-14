يجب أن نُبكي الشيطان

د.مسعود ناجي إدريس||

المعلومات الواردة في هذه المقالة هي إشارة إلى الأشياء التي تجعل الشيطان يبكي ويصرخ من أعماق روحه. دعونا نتعرف على هذه المعلومات ونبذل قصارى جهدنا لأحزان الشيطان.

في الأساس ، لدينا 9 طرق لإسعاد الله. تابعنا حتى نهاية هذه المقالة.

۱- عندما تاب آدم وقبل الله توبته ، حزن الشيطان الرجيم كثيراً وصرخ بصوت عالي لدرجة أن ملائكة السماء والأرض انتبهوا له وجميعهم لعنوه.

۲- في اليوم الذي هرب فيه النبي يوسف من زليخة ، احترق فؤاد الشيطان وصرخ بصوت عال حتى سمعه جميع الملائكة ولعنوه.

۳- وفي غدير خم ، عيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي عليه السلام خليفة له وقال: (من کنتُ مولاهُ فعلیٌّ مولاه) حزن الشيطان وتألم قلبه وقال: ماذا أفعل الآن وما هو الحل؟ جمع أولاده وقال: بقدر ما تستطيعون ازرعوا الشك في الناس ، اجعلوا محبة وولاية علي (ع) في قلوب الناس عظيمة لدرجة أنهم يؤمنون به كإله ويذهبون إلى الجحيم بسبب مبالغتهم ويضل البعض طريقهم ويصبحون من أهل الجحيم.

٤- في يوم عاشوراء ، عمل بجد لتهيئة الأرض لكامل جيش عمر بن سعد للثورة على الإمام الحسين (ع) واستشهاده. ثم تناثرت كل الشياطين على الأرض وأبدوا فرحتهم بسعادة وغناء. قال الشيطان : ( لقد ضللت خلق الله وبلغت هدفي). وبعد أن علم الشيطان بأجر ومكانة أتباع وزوار الإمام الحسين (ع) ندم على ما فعله وصرخ حزنًا فلعنته الملائكة. قال: واويلاه ، انقلب الحال ودخل أكثر الناس إلى الجنة.

٥- ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَبِيًّا وأنقذ الناس من الجهل والضلال والنار وأرشدهم إلى الجنة ، بكى وصرخ إبليس .

٦- ولما نزلت سورة «الحمد» صرخ وبكى إبليس لأنه قال: هذه السورة تغفر ذنوب بني آدم.

۷- قال الإمام الصادق (ع): إذا سجد الإنسان أمام الله وأطال سجوده ، يقوم الشيطان من حزنه ، ويذهب إلى الجنب ، فيبدأ في البكاء ، ويقول: ويل لي كيف أطاعه العبد ربه ، وسقط على الأرض أمامه وأنا عصيته ولم أسجد لآدم.

۸- لقاء المؤمن: إن لقاء المؤمنين وزيارة بعضهم البعض يجعل الشيطان لدرجة أنه يضرب على وجهه ويجرح يديه وقدميه.

۹- إعطاء الصدقات. ذات يوم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان: يا أيها اللعين! لماذا تمنع إعطاء الصدقات؟ قال: يا رسول الله! إذا وضعوا عليّ منشارًا ورأوا رأسي كشجرة مقطوعة ، فهذا أسهل بالنسبة لي من إعطاء الصدقات للناس. سأل الإمام: ما سبب غضبك من الصدقة؟ فأجاب: في الصدقة خمس خصال: تزيد المال ، وتشفي المرضى ، وتدفع البلاء. المتصدقين يعبرون الصراط سريعا ، يدخلون الجنة بغير حساب ، ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زاد الله عذابك...