تراجع أمريكا كالنمل الأبيض وفقًا للإحصاءات

د.مسعود ناجي إدريس||

(التراجع كالنمل الأبيض) هو التفسير الأكثر مباشرة لانحدار وانحطاط نظام الولايات المتحدة في مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها قوة عظمى لديها أعلى ناتج محلي إجمالي وموارد وميزانية ، فإن النظر إلى الظروف الاجتماعية والمعيشية لغالبية 99 ٪ من سكانها والأخطاء الطبقية العديدة في المجتمع الأمريكي ستقود أي مراقب إلى هذا الاستنتاج، بأن الاقتصاد السياسي للولايات المتحدة ، القائم على الأفكار النيوليبرالية ، يمزق أمريكا من الداخل.

إن عمليات إطلاق النار اليومية التي تحدث في الشوارع الأمريكية هي شهادة على (الشذوذ) المؤسساتي و (الشذوذ) السائد في المجتمع الأمريكي بسبب الانقسام الطبقي الواسع.

أعلنت مجلة (هيل) الأمريكية مؤخرًا في تقرير لها في عام 2019 أن المليارديرات الأمريكيين أضافوا 500 مليار دولار إلى ثرواتهم ، ومن ناحية أخرى ، وصل التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في تاريخ جمع بيانات الدخل المقارن. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، شهدت الفئات العشرية ذات الدخل الأدنى في الولايات المتحدة انخفاضًا في دخولها بنسبة 7٪ ، وفقًا لهذا التقرير.

لكن لفهم عمق كارثة التمييز والانقسام الطبقي في الولايات المتحدة ، يكفي مجرد إلقاء نظرة على التقرير الذي نُشر في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية يوم الخميس 26 ديسمبر ؛ تقرير بعنوان (المتقاعدون الأمريكيون يهاجرون إلى فيتنام مقابل خدمات طبية أرخص ومستويات معيشية أفضل.) في الواقع ، الشعب الأمريكي مجبر على الهجرة إلى بلد كان الجيش الأمريكي الغازي يقتل ويُقتل منذ ما يقرب من خمسة عقود بسبب نقص الدعم الحكومي للشؤون الاجتماعية والصحية.

أفادت وكالة أنباء بلومبرج مؤخرا عن البؤس الاجتماعي والاقتصادي للشعب الأمريكي. وقال التقرير إن واحدا من كل ستة أطفال أمريكيين يعيش في فقر. أكثر من 500000 أمريكي بلا مأوى و 87 مليون أمريكي غير مشمولين بالتأمين الصحي.

غرد السناتور الأمريكي الكبير بيرني ساندرز ، نقلاً عن تقرير بلومبرج: (الاقتصاد الأمريكي فاسد ، ومع تزايد فقر الأغلبية في الولايات المتحدة ، يتحسن وضع الأثرياء كل يوم.)

كشف ساندرز ، أحد المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 ، مؤخرًا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الأمريكي من خلال تقديم الإحصاءات وقال: في الولايات المتحدة ، يمكن لشخص واحد فقط من بين كل خمسة أن يتحمل تكاليف الأدوية الموصوفة ، ومئات الآلاف من الشباب الأمريكيين غير قادرين على الالتحاق بالجامعة بسبب الصعوبات المالية وارتفاع تكلفة التعليم ، ويعيش 40 مليون أمريكي في فقر.

أكثر من 40 مليون أميركي يعيشون تحت خط الفقر. هذه نقطة ورد ذكرها في تقرير للأمم المتحدة قبل عامين ، في فبراير 2018 ، وتناولها موقع "برونج مجزين" الأمريكي.

قبل أيام قليلة ، قال وزير الإسكان الأمريكي ، بن كارسون ، في إشارة إلى زيادة عدد المشردين في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عام 2019: إن أزمة التشرد في ولاية كاليفورنيا في مستوى ينذر بالخطر ، وفي عام 2019 ، تمت إضافة حوالي 22000 شخص إلى تعداد المشردين في هذه الولاية.

إن الولايات المتحدة لديها بنية معيبة في العديد من مؤشرات القوة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقوة الناعمة وتتراجع نتيجة لذلك. إن إلقاء نظرة على ديون الولايات المتحدة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي دليل على عمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية في البلاد.

في عام 1929 ، عندما ضربت الأزمة الاقتصادية الولايات المتحدة ، كانت نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 16٪ ، وارتفعت إلى 86٪ في أزمة عام 2008 ، و في نهاية إدارة أوباما في عام 2016. تم الإعلان عن ارتفاعها بنسبة 106٪ مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

إن الزيادة المذهلة في ديون الولايات المتحدة ونسبتها المرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى الضعف الهيكلي الشديد للاقتصاد الأمريكي وزيادة الإنفاق العام للحكومة الأمريكية.

يشار إلى أن حصة غالبية الشعب الأمريكي في هذه الزيادة في الإنفاق العام لحكومته كانت صغيرة جِدًّا ، وهذه الفجوة الطبقية الواسعة وعدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة تظهر هذه الحصة الصغيرة. يمكن رؤية عواقب عدم المساواة الهيكلية في ظهور الحركات المناهضة للرأسمالية في الولايات المتحدة ، مثل حركة التسخير وول ستريت أو حركة 99٪ .

وفي إشارة إلى إحصائيات عدم المساواة في الدخل والتمييز الهيكلي في المجتمع الأمريكي ، "من عام 2009 إلى عام 2015 ، وفقًا لإحصاءات المؤسسات الاقتصادية الأمريكية ، احتكر 1٪ من المجتمع الأمريكي على 50٪ من الثروة في هذا البلد وحصة 99٪. من الأمريكيون تساوى الواحد بالمائة. استندت تسمية حركة 99٪ على نفس الاسم.

وفي إشارة إلى ضعف نظام الخدمة العامة في الولايات المتحدة ، على الرغم من الزيادة المذهلة في تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة ، فقد تدهور نظام الخدمة العامة في الولايات المتحدة في مجالات مثل (الصحة )و ( التعليم ). هناك زيادة هائلة في تكاليف الخدمة ، والتي في أي بلد ، يجب أن تكون الحكومات مسؤولة عن معظمها. على سبيل المثال ، منذ عام 2000 ، زادت تكلفة التعليم بنسبة 128 في المائة ، وتكلفة السكن بنسبة 52 في المائة ، وتكلفة الصحة بنسبة 53 في المائة ، وتكلفة الغذاء بنسبة 53 في المائة.

إن الإحصاءات المعيشية والاقتصادية للمجتمع الأمريكي تظهر أن هناك طبقة وسطى يشكلون 60٪ من التعداد السكاني في الولايات المتحدة وهم في تراجع وسينضمون تدريجياً إلى الطبقة الفقيرة

"ما يقرب من 50 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر ، و 23 بالمائة من الأطفال في الولايات المتحدة يعيشون في فقر". يعتمد أكثر من 40 مليون أمريكي أيضًا على أنظمة توزيع الحصة التموينية لتلبية احتياجاتهم الغذائية ؛ نظام يتضمن الحد الأدنى من الوجبة لأكثر من 40 مليون أمريكي.

کذلك تضاعف عدد الأطفال الأمريكيين المشردين منذ عام 2004

"معظم ميزانية الولايات المتحدة تنفق على العسكرة والتحريض على الحرب ، وهذا يمنع الحكومة والنظام الحاكم من التعامل مع البنية التحتية والمعيشة في الولايات المتحدة. وتحدد الميزانية ، التي أقرها الكونجرس الأمريكي مؤخرًا ووقعها رئيس الولايات المتحدة ، 740 مليار دولار للنظام ، أي ربع إجمالي الميزانية الأمريكية.

الإحصائيات المذكورة أعلاه هي مجرد لمحة عن واقع المجتمع الأمريكي. مجتمع وصل إلى هذا البؤس بخصائص (الليبرالية الجديدة) و (الديمقراطية الليبرالية)

وصف فرانسيس فوكوياما ، أحد أمراء الحرب الإستراتيجيين الأمريكيين ، ذات مرة نظريته عن (نهاية التاريخ) بالقول إن (الديمقراطية الليبرالية) هي نهاية الفكر والاستراتيجية السياسية والاجتماعية والثقافية. لكن أحداث العقود الأخيرة وتراجع الأجهزة والبرامج في بلدان (الديمقراطية الليبرالية) ، وخاصة الولايات المتحدة ، أثبتت عدم جدوى نظرية فوكوياما.

لقد تضاءلت قوة الولايات المتحدة المتغطرسة ، وقوة الفتنة وحقد الكيان الصهيوني ، بشكل كبير خلال الأربعين سنة الماضية. يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار في حساباتنا.

يجب أن يؤخذ ما حدث وما سيحدث في الوضع السياسي الأمريكي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأمريكي بعين الاعتبار في حساباتنا. وقد قيل هذا مرة أخرى من قبل بعض الأمريكيين، والبعض يقول (التراجع مثل النمل الأبيض) ؛ هذا ما يقوله الكاتب الأمريكي أي ، مثل النمل الأبيض ، فارغ من الداخل ؛ وهذا ما تقوله المؤسسات داخل الولايات المتحدة أيضا ؛ النمل الأبيض ظاهرة موجودة في الساحة الاقتصادية ، وفي الساحة الاجتماعية ، وفي الساحة السياسية...