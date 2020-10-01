المعتقدات و النشاطات التخریبیة اليهودية ضد المسلمين فی القرآن

د.مسعود ناجي إدريس|| يجب على الدول الإسلامية التي تسعى إلى تسوية مع إسرائيل أن تقرأ هذه المقالة. إن الشعب اليهودي من أعداء الإسلام القدامى وقد خاضوا الحرب ضد نبي الإسلام وتآمروا مع الوثنيين وكفار قريش. حتى الآن ، بعد قرون من بعثة خاتم الأنبياء (ص) ، تعتبر إسرائيل من ألد أعداء العالم الإسلامي. لقد غزت الصهيونية ، اليهود المتطرفون ، فلسطين الآن ، وبمساعدة القوى الكبرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، شنوا حربًا على المسلمين ، ويذكر يوم القدس عداوة اليهود طويلة الأمد للإسلام والمسلمين. لقد ذكرنا في هذا المقال خصائص اليهود من منظور القرآن. يمكن في لمحة سريعة تقسيم الآيات المتعلقة باليهودية إلى مجموعتين: أ) المعتقدات اليهودية. ب) النشاطات التخريبية ضد المسلمين. أ) المعتقدات اليهودية 1. العداوة مع المؤمنين: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا}؛(المائدة/82) 2. مضايقة وأذى المؤمنين: {لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذینَ أَشْرَکُوا أَذًی کَثیرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ اْلأُمُور}؛ِ (آل عمران/186) 3. المعتقدات اليهودية عن أنفسهم: {وَ قالَتِ الْیهُودُ وَ النَّصاری نَحْنُ أَبْناءُ اللّهِ وَ أَحِبّاؤُهُ}؛ (المائدة/18) 4. الإيمان اليهودي بالله: {وَ قالَتِ الْیهُودُ یدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ ایدیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یداهُ مَبْسُوطَتانِ}؛ (المائدة/64 ). 5. التمرد والتملص اليهودي: {وَ قَضَینا إِلی بَني إِسْرائیلَ فِي الْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اْلأَرْضِ مَرَّتَینِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبیرًا ، فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیکُمْ عِبادًا لَنا أُولی بَأْسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ وَ کانَ وَعْدًا مَفْعُولاً}؛ (الاسراء 4/5) 6. القسوة والقلب المتحجر: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِي کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً}؛ (البقرة/74) 7. عدم الإيمان بالنبوة: {وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّی نَرَی اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْکُمُ الصّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ}؛ (البقرة/55) . 8. كافرين بالنعم: {وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ یخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ اْلأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها}؛(البقرة/61). 9. قتل الأنبياء: {وَ ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْکَنَةُ وَ باءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ کانُوا یکْفُرُونَ بِایاتِ اللّهِ وَ یقْتُلُونَ النَّبِیینَ بِغَیرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یعْتَدُونَ}؛ (البقرة/61). 10. إلقاء لوم النواقص والمشاكل على القيادة: {وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیئَةٌ یطَّیرُوا بِمُوسی وَ مَنْ مَعَهُ}؛ (الأعراف/131). 11ـ نسيان خدمات الآخرين: {وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیکُمْ إِذْ أَنْجاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ یذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یسْتَحْیونَ نِساءَکُمْ وَ في ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظیمٌ}؛ (إبراهیم/6) 12. مضايقة القائد والقيادة: {وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَني وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَیکُمْ}؛ (الصف/5) 13. كسر العهد: {فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیةً} ؛ (المائدة/13) 14. تحريف كلام الله: {یحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ}؛ (المائدة/13) ب) النشاطات التخريبية ضد المسلمين 1. الشقاق بين المؤمنين: {وَالَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَ کُفْرًا وَ تَفْریقًا بَینَ الْمُؤْمِنینَ}؛ (التوبة/107) 2. المأوى للعناصر المعادية لله: {وَ إِرْصادًا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ}؛ (التوبة/107) 3. تهجير الناس: {یقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَی الْمَدینَةِ لَیخْرِجَنَّ اْلأَعَزُّ مِنْهَا اْلأَذَلَّ}؛ (المنافقون/8) 4. سياسة الحصار الاقتصادي: {هُمُ الَّذینَ یقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتّی ینْفَضُّوا} ؛ (المنافقون/7). 5. عدم الرضا عن المسلمين إلا في حاله اتباعهم لليهود: {وَ لَنْ تَرْضی عَنْكَ الْیهُودُ وَ لاَ النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَی اللّهِ هُوَ الْهُدی}؛ (البقرة/120) واليوم ، إسرائيل ، التي تواصل الأفكار العدائية لليهود المتطرفين بالأمس ، تنوي استغلال واستعمار جميع الأراضي بارتكاب أعمال وأساليب بربرية وغير إنسانية ضد القدس وجيرانها .... آملين في القضاء النهائي على اليهود من قبل منقذ المظلومين...



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